অস্কাৰ ২০২৬ৰ বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্মৰ চূড়ান্ত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোমবাউণ্ড
৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটাৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম শাখাত নীৰজ ঘায়ৱান পৰিচালিত ‘হোমবাউণ্ড’ ছবিখন চূড়ান্ত তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ৷
December 17, 2025
Updated : December 17, 2025 at 10:53 AM IST
মুম্বাই : আগন্তুক ৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটাৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম শাখাত নীৰজ ঘায়ৱান পৰিচালিত ‘হোমবাউণ্ড’ ছবিখন চূড়ান্ত তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ৷ ইয়াৰ পিছতে ই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ ভোটদানলৈ আগবাঢ়িছে ।
অস্কাৰ ২০২৬ ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম শাখাত চূড়ান্ত মনোনয়নৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা ১৫খন ছবিৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত হৈছে ঈশান খাট্টাৰ আৰু বিশাল জেথৱা অভিনীত ‘হোমবাউণ্ড’।
"৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটাৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম শাখাত পোন্ধৰখন ছবি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ ভোটগ্ৰহণলৈ আগবাঢ়িব । ৮৬খন দেশ আৰু অঞ্চলৰ ছবিয়ে এই শাখাত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল", একাডেমী অফ মোশ্যন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড চাইন্সেছ (AMPAS)ৰ ৱেবছাইটত এইদৰে উল্লেখ আছে ।
আৰ্জেণ্টিনাৰ ‘বেলেন’, ব্ৰাজিলৰ ‘দ্য ছিক্ৰেট এজেণ্ট’, ফ্ৰান্সৰ ‘ইট ৱাজ জাষ্ট এ এক্সিডেণ্ট’, জাৰ্মানীৰ ‘ছাউণ্ড অফ ফ’লিং’ আদি ছবিৰ সৈতে ‘হোমবাউণ্ড’ক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে ছবিখনৰ অফিচিয়েল প্ৰডাকশ্যন বেনাৰ ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যনে এই খবৰটো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰে । ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যনে লিখিছে, "৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটাত বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্মৰ বাবে হোমবাউণ্ডক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে । বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি লাভ কৰা অসাধাৰণ মৰম আৰু সমৰ্থনৰ বাবে আমি গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ ।"
AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ৱেবছাইটৰ মতে, প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডৰ ভোটদানত একাডেমীৰ সদস্যসকলে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ পিছত ছবিখন শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছিল । মনোনয়ন ৰাউণ্ডত একাডেমীৰ সকলো শাখাৰ সদস্যক অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু ভোট দিবলৈ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা ১৫খন ছবি সকলোকে চাবলৈ কোৱা হয়, ৱেবছাইটত উল্লেখ আছে ৷
‘হোমবাউণ্ড’ত শৈশৱৰ বন্ধু শ্বোৱেইব (ঈশান খাট্টাৰ) আৰু চন্দন (বিশাল জেথৱা)ৰ কাহিনী উপস্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ আৰক্ষী বাহিনীত যোগদান কৰা সপোনেই তেওঁলোকৰ জীৱন গঢ় দিয়ে ৷ বন্ধুত্ব, কৰ্তব্য আৰু জীৱনত সন্মুখীন হোৱা হেঁচাৰ ভিত্তিত গঢ় লৈ উঠা কাহিনীটোত এক আৱেগিক গভীৰতা যোগ কৰিছে জাহ্নৱী কাপুৰে ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ‘হোমবাউণ্ড’ ছবিয়ে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু বঁটা প্ৰদৰ্শনীসমূহত বহুল প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ।
কাঁ ২০২৫ ৰ আন চাৰ্টেইন ৰিগাৰ্ড শাখাত হোমবাউণ্ডৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল, তাৰ পিছত টিআইএফএফত ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন হৈছিল, য'ত ছবিখনে International Audience Choice Award ৰ বাবে দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপৰ স্থান দখল কৰিছিল ।
২০২৬ চনৰ অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে ভাৰতৰ গৌৰৱময় প্ৰতিদ্বন্দ্বী ‘হোমবাউণ্ড’ প্ৰযোজনা কৰিছে কৰণ জোহৰ, আদাৰ পুনাৱাল্লা আৰু অপূৰ্ব মেহতাই আৰু সহ-প্ৰযোজক হৈছে মাৰিজকে ডিছৌজা আৰু মেলিটা টস্কান ডু প্লাণ্টিয়েৰ, য’ত মাৰ্টিন স্কোৰচেজ আৰু প্ৰবীণ খাইৰ্নাৰে কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হিচাপে কাম কৰিছে ।
