অস্কাৰ ২০২৬: দৌৰত পিছ পৰি ৰ’ল হোমবাউণ্ড

চূড়ান্ত মনোনয়ন লাভত ব্যৰ্থ হ'ল বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখন ।

অস্কাৰ ২০২৬
অস্কাৰ ২০২৬ (Photo : Getty Images)
Published : January 22, 2026 at 7:28 PM IST

হায়দৰাবাদ : ২২ জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে ৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটাৰ চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা কৰা হয় ৷ বিশ্বৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ । অৱশ্যে ভাৰতৰ বাবে এই ঘোষণা মনোৰঞ্জনদায়ক নহ’ল ৷

হতাশ আজি হোমবাউণ্ডৰ টীমৰ লগতে ভাৰতবাসী । অস্কাৰ ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰৱেশ লাভ কৰা হোমবাউণ্ড ছবিখনে চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ।

নীৰজ ঘায়ৱানৰ পৰিচালনা আৰু কৰণ জোহৰৰ প্ৰযোজনাৰে হোমবাউণ্ডে ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি লাভ কৰা ছবি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ শাখাত শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে বিবেচিত হৈছিল । বহু ভাৰতীয় দৰ্শকে ছবিখনে ফাইনেল ফাইভত স্থান লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছিল যদিও এই যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিল শ্বৰ্টলিষ্ট পৰ্যায়ত ।

