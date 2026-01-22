অস্কাৰ ২০২৬ৰ মনোনয়ন: ভাৰতৰ আশা হোমবাউণ্ডৰ ওপৰত
অস্কাৰ ২০২৬ৰ মনোনয়নত ভাৰতৰ আশা হোমবাউণ্ডৰ ওপৰত, আনহাতে চিনাৰ্ছ, ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰৰ দৰে ছবিয়ে মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 2:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : অপেক্ষা প্ৰায় শেষ, কিয়নো ২০২৬ চনৰ বাবে একাডেমী বঁটাৰ বাবে মনোনয়ন আজি ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ অভিলেখ ভংগকাৰী মনোনয়নৰ লক্ষ্যৰে হলীউডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ছবিৰ লগত ভাৰতৰ হোমবাউণ্ডে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ শিতানত স্থানৰ বাবে যুঁজি আছে ৷ অস্কাৰ ২০২৬ৰ চৰ্চা বৰ্তমান শিখৰত উপনীত হৈছে ।
২০২৬ চনৰ অস্কাৰৰ মনোনয়নে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ কেইবাখনো হাই প্ৰফাইল ছবিয়ে দুটা অংকৰ মনোনয়ন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তিত বেষ্ট কাষ্টিং এৱাৰ্ডকে ধৰি ২৪ টা শাখাতে স্থান লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।
ছবি উদ্যোগৰ পৰ্যবেক্ষকৰ মতে এই বছৰ ইতিহাস ৰচনা হ’ব পাৰে, কমেও দুখন ছবিয়ে অধিকাংশ অস্কাৰৰ মনোনয়নৰ সৈতে সৰ্বকালৰ অভিলেখৰ ওচৰ চাপিছে ।
জানিবলগীয়া সকলো তথ্য তালিকা আকাৰে দিয়া হৈছে-
দুই অংকৰ মনোনয়নৰ বাবে শীর্ষ চিনেমাসমূহৰ নাম
চিনাৰ্ছ (Sinners) - ১৪ টা মনোনয়ন
ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ (One Battle After Another) - ১৩টা মনোনয়ন
ফ্ৰাংকেনষ্টেইন (Frankenstein) - ১১টা মনোনয়ন
মাৰ্টি চুপ্ৰীম (Marty Supreme) - ১১টা মনোনয়ন
হেমনেট (Hamnet) - ১০টা মনোনয়ন
ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ, প্ৰধান শ্ৰেণীসমূহত আধিপত্য কৰিবৰ বাবে সাজু
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পল থমাছ এণ্ডাৰছনৰ ওৱান বেটল আফটাৰ আনাডাৰক এইবাৰৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে দেখা গৈছে । ইতিমধ্যে ছবিখনে গোল্ডেন গ্ল’বছত ডাঙৰ ডাঙৰ জয় লাভকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰ্বসূৰী বঁটা লাভ কৰিছে । অস্কাৰত ই চাৰিওটা অভিনয় শাখাতে মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰে ।
প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থকা অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত আছে :
লিওনাৰ্ড’ ডিকাপ্ৰিঅ'
চেজ ইনফিনিটি
শ্বেন পেন
বেনিচিঅ' ডেল ট'ৰ'
টেয়ানা টেইলৰ
ছিনাৰ্ছ (Sinners) ছবিখনেও অস্কাৰৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰে
মাইকেল বি জৰ্ডানৰ নেতৃত্বত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰিয়ান কুগলাৰৰ চিনাৰ্ছ আন এক ডাঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী । চিনেমাখনে ক্ৰাফ্ট শাখাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু শীৰ্ষ বঁটাতো ইয়াৰ সুযোগ আছে ।
অস্কাৰ ২০২৬: হোমবাউণ্ডক লৈ ভাৰতৰ আশা
ভাৰতীয় দৰ্শকে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ শাখাত ।
নীৰজ ঘায়ৱানৰ পৰিচালনাত ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি ‘হোমবাউণ্ড’ চূড়ান্ত মনোনয়নৰ বাবে এক দৃঢ় প্ৰতিযোগী বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম শিতানটো অতি প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু শেষ মুহূৰ্তত সকলোকে আচৰিত কৰি তোলাৰ বাবে জনাজাত ।
অস্কাৰ মনোনয়নত স্থানৰ বাবে আশা কৰা আন চলচ্চিত্ৰসমূহ
হেমনেট Hamnet (ক্ল' ঝাও)
ফ্ৰাংকেনষ্টেইন (গুইলাৰমো দেল টোৰো)
মাৰ্টি চুপ্ৰীম (জোছ ছাফডি)
উইকেড: ফৰ গুড (জন এম. চু)
ট্ৰেইন ড্ৰীমছ (ক্লিণ্ট বেণ্টলি)
কান্তাৰা: চেপ্টাৰ ১ (ঋষভ শ্বেট্টী)
মহাৱতাৰ নৰসিংহ (অশ্বিন কুমাৰ)
তনভী দ্য গ্ৰেট (অনুপেন খেৰ)
দশাৱতাৰ (সুবোধ খানোলকাৰ)
অস্কাৰ ২০২৬ মনোনয়ন: তাৰিখ আৰু সময়
২০২৬ চনৰ ২২ জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ব মনোনয়নসমূহ ।
আমেৰিকা : পুৱা ৮:৩০ বজাত EST / ৫:৩০ বজাত PST
ভাৰত : সন্ধিয়া ৭ বজাত IST
অস্কাৰ ২০২৬ মনোনয়ন : ক'ত চাব লাইভ
দৰ্শকে ঘোষণাটো লাইভত চাব পাৰিব :
এবিচিৰ গুড মৰ্নিং আমেৰিকা
ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: হুলু, ডিজনী+, এবিচি নিউজ লাইভ
Oscar.com আৰু Oscar.org ত বিনামূলীয়া ষ্ট্ৰীমিং
ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, টিকটক আৰু এক্সত অফিচিয়েল একাডেমীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজ ।
