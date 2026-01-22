ETV Bharat / entertainment

অস্কাৰ ২০২৬ৰ মনোনয়ন: ভাৰতৰ আশা হোমবাউণ্ডৰ ওপৰত

অস্কাৰ ২০২৬ৰ মনোনয়নত ভাৰতৰ আশা হোমবাউণ্ডৰ ওপৰত, আনহাতে চিনাৰ্ছ, ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰৰ দৰে ছবিয়ে মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।

OSCAR 2026 NOMINATIONS India hopes for Neeraj Ghaywan's homebound time and where to watch announcement live
ভাৰতৰ আশা হোমবাউণ্ডৰ ওপৰত (Photo: Film Poster, The Academy)
Published : January 22, 2026 at 2:00 PM IST

হায়দৰাবাদ : অপেক্ষা প্ৰায় শেষ, কিয়নো ২০২৬ চনৰ বাবে একাডেমী বঁটাৰ বাবে মনোনয়ন আজি ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ অভিলেখ ভংগকাৰী মনোনয়নৰ লক্ষ্যৰে হলীউডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ছবিৰ লগত ভাৰতৰ হোমবাউণ্ডে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ শিতানত স্থানৰ বাবে যুঁজি আছে ৷ অস্কাৰ ২০২৬ৰ চৰ্চা বৰ্তমান শিখৰত উপনীত হৈছে ।

২০২৬ চনৰ অস্কাৰৰ মনোনয়নে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ কেইবাখনো হাই প্ৰফাইল ছবিয়ে দুটা অংকৰ মনোনয়ন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তিত বেষ্ট কাষ্টিং এৱাৰ্ডকে ধৰি ২৪ টা শাখাতে স্থান লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।

ছবি উদ্যোগৰ পৰ্যবেক্ষকৰ মতে এই বছৰ ইতিহাস ৰচনা হ’ব পাৰে, কমেও দুখন ছবিয়ে অধিকাংশ অস্কাৰৰ মনোনয়নৰ সৈতে সৰ্বকালৰ অভিলেখৰ ওচৰ চাপিছে ।

জানিবলগীয়া সকলো তথ্য তালিকা আকাৰে দিয়া হৈছে-

দুই অংকৰ মনোনয়নৰ বাবে শীর্ষ চিনেমাসমূহৰ নাম

চিনাৰ্ছ (Sinners) - ১৪ টা মনোনয়ন

ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ (One Battle After Another) - ১৩টা মনোনয়ন

ফ্ৰাংকেনষ্টেইন (Frankenstein) - ১১টা মনোনয়ন

মাৰ্টি চুপ্ৰীম (Marty Supreme) - ১১টা মনোনয়ন

হেমনেট (Hamnet) - ১০টা মনোনয়ন

ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ, প্ৰধান শ্ৰেণীসমূহত আধিপত্য কৰিবৰ বাবে সাজু

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পল থমাছ এণ্ডাৰছনৰ ওৱান বেটল আফটাৰ আনাডাৰক এইবাৰৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে দেখা গৈছে । ইতিমধ্যে ছবিখনে গোল্ডেন গ্ল’বছত ডাঙৰ ডাঙৰ জয় লাভকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰ্বসূৰী বঁটা লাভ কৰিছে । অস্কাৰত ই চাৰিওটা অভিনয় শাখাতে মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰে ।

প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থকা অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত আছে :

লিওনাৰ্ড’ ডিকাপ্ৰিঅ'

চেজ ইনফিনিটি

শ্বেন পেন

বেনিচিঅ' ডেল ট'ৰ'

টেয়ানা টেইলৰ

ছিনাৰ্ছ (Sinners) ছবিখনেও অস্কাৰৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰে

মাইকেল বি জৰ্ডানৰ নেতৃত্বত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰিয়ান কুগলাৰৰ চিনাৰ্ছ আন এক ডাঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী । চিনেমাখনে ক্ৰাফ্ট শাখাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু শীৰ্ষ বঁটাতো ইয়াৰ সুযোগ আছে ।

অস্কাৰ ২০২৬: হোমবাউণ্ডক লৈ ভাৰতৰ আশা

ভাৰতীয় দৰ্শকে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ শাখাত ।

নীৰজ ঘায়ৱানৰ পৰিচালনাত ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি ‘হোমবাউণ্ড’ চূড়ান্ত মনোনয়নৰ বাবে এক দৃঢ় প্ৰতিযোগী বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম শিতানটো অতি প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু শেষ মুহূৰ্তত সকলোকে আচৰিত কৰি তোলাৰ বাবে জনাজাত ।

অস্কাৰ মনোনয়নত স্থানৰ বাবে আশা কৰা আন চলচ্চিত্ৰসমূহ

হেমনেট Hamnet (ক্ল' ঝাও)

ফ্ৰাংকেনষ্টেইন (গুইলাৰমো দেল টোৰো)

মাৰ্টি চুপ্ৰীম (জোছ ছাফডি)

উইকেড: ফৰ গুড (জন এম. চু)

ট্ৰেইন ড্ৰীমছ (ক্লিণ্ট বেণ্টলি)

কান্তাৰা: চেপ্টাৰ ১ (ঋষভ শ্বেট্টী)

মহাৱতাৰ নৰসিংহ (অশ্বিন কুমাৰ)

তনভী দ্য গ্ৰেট (অনুপেন খেৰ)

দশাৱতাৰ (সুবোধ খানোলকাৰ)

অস্কাৰ ২০২৬ মনোনয়ন: তাৰিখ আৰু সময়

২০২৬ চনৰ ২২ জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ব মনোনয়নসমূহ ।

আমেৰিকা : পুৱা ৮:৩০ বজাত EST / ৫:৩০ বজাত PST

ভাৰত : সন্ধিয়া ৭ বজাত IST

অস্কাৰ ২০২৬ মনোনয়ন : ক'ত চাব লাইভ

দৰ্শকে ঘোষণাটো লাইভত চাব পাৰিব :

এবিচিৰ গুড মৰ্নিং আমেৰিকা

ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: হুলু, ডিজনী+, এবিচি নিউজ লাইভ

Oscar.com আৰু Oscar.org ত বিনামূলীয়া ষ্ট্ৰীমিং

ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, টিকটক আৰু এক্সত অফিচিয়েল একাডেমীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজ ।

