অমৃতা সিঙে ক্ষমা খুজিলেহে… ছাৰাৰ সৈতে হোৱা বিভেদ সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে অৰীয়ে

কেৱল অমৃতা সিঙৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাইহে মনোমালিন্য় ঠিক কৰিব পাৰিব : মিলনৰ চৰ্ত বান্ধি দিলে অৰহান আৱত্ৰামণিয়ে ৷

Orry Sara Ali Khan controversy Orhan Awatramani says Amrita Singh's Apology Can Fix It actress gave him trauma
ছাৰাৰ সৈতে হোৱা বিভেদ সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে অৰীয়ে (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 11:47 AM IST

5 Min Read
হায়দৰাবাদ : ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি অৰহান আৱত্ৰামণিৰ মনোমালিন্য ঘটিছে অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খান, ভাতৃ ইব্ৰাহিম আলী খান আৰু মাতৃ অমৃতা সিঙৰ সৈতে ৷ অনলাইনত এই বিভেদে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ অৱশেষত এই বিভেদ সন্দৰ্ভত নিজৰ মৌনতা ভাঙিলে অৰহান আৱত্ৰামণি অৰ্থাৎ অৰীয়ে ।

কেইবা সপ্তাহ ধৰি অৰীয়ে পৰোক্ষভাৱে কৰি অহা ক্ৰিয়াকলাপে বিষয়টো গৰম কৰি ৰাখিছে ৷ ছাৰাক লৈ কটু মন্তব্য, ৰহস্যময় পোষ্ট, উপহাস কৰাৰ পিছত অৰীয়ে অৱেশষত খোলাখুলিকৈ কৈছে বহু কথা । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিগৰাকীয়ে ছাৰা আলী খানক তেওঁৰ ফ্লপ ফিল্ম’গ্ৰাফীৰ বাবে ৰীলত উপহাস কৰাৰ পিছতে এই কথা বাহিৰলৈ আহে যে এসময়ৰ দুয়ো বন্ধুৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ এটা নিউজৱায়াৰৰ সৈতে হোৱা এক মত বিনিময়ত অৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত খান ভাই-ভনীৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰিছে । "মই কিছুদিনৰ আগতে ছাৰাক আনফ'ল' কৰিছিলোঁ.. আৰু ইব্ৰাহিমক বহু বছৰৰ পৰা ফ'ল'ই কৰা নাই ।" অৰীৰ ভাষ্য মতে, আঁতৰি অহাৰ এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ লোৱা নহয়, বৰঞ্চ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা সমস্যাৰ ফলহে মাথোঁ ।

কিয় নিজকে তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো বাছি লৈছিল সেই কথা বুজাই দি অৰীয়ে কয়, "ছাৰাৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰাৰ অভিনয়ৰ অৰ্থ হ'ব যে তাইৰ মাকে মোক যি আঘাত দিছিল, সেই আঘাতৰ পিছতো মই ঠিকেই থকাৰ অভিনয় কৰা আৰু মই একদম নাভাবো যে মই তেনেকুৱা কৰিব পাৰিম ।" আঘাতৰ বিষয়ে তেওঁ বিতংভাৱে কোৱা নাছিল যদিও তেওঁ কয় যে বৰ্তমান যি হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণ সেই পুৰণা আঘাতেই ।

অৰীয়ে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিলে যে মিলন সম্ভৱ, কিন্তু এটা চৰ্তৰ বিনিময়তহে । তেওঁ কয় যে যদি অমৃতা সিঙে ক্ষমা বিচাৰে তেন্তে তেওঁ হয়তো ভৱিষ্যতে বহুত কথা এৰি দিব পাৰিব । এই পৰ্যন্ত অমৃতা সিং, ছাৰা আৰু ইব্ৰাহিমে এই মন্তব্যৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই ।

এই কাজিয়াই বহুলাংশে ছ’চিয়েল মিডিয়াত মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে । অৰীয়ে বাৰে বাৰে ছাৰাক টাৰ্গেট কৰি এই বিতৰ্ক চৰ্চাত ৰাখিছে । আটাইতকৈ চৰ্চিত মুহূৰ্তবোৰৰ ভিতৰত আছিল এটা ৰীল, য'ত অৰীয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকে জনা ‘আটাইতকৈ বেয়া নাম’ৰ বিষয়ে সুধিছিল । ৰীলটোৰ সৈতে স্ক্ৰীণত অমৃতা, ছাৰা আৰু পলকৰ নাম উল্লেখ আছিল, যিটো বহুতে অমৃতা সিং, ছাৰা আলী খান আৰু অভিনেত্ৰী পলক তিৱাৰী (যিয়ে ইব্ৰাহিমৰ সৈতে ডেট কৰি আছে বুলি কোৱা হয়)ক অৰীয়ে জানি বুজি উল্লেখ কৰিছে বুলি বিশ্বাস কৰিছিল । ভিডিঅ’টো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত ডিলিট কৰি দিয়া হয় ।

জুইত ইন্ধন যোগ কৰা আন এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে অৰীয়ে মাইক্ৰ’ বিকিনি ছপা কৰা টি-চাৰ্ট পিন্ধিছে । ভিডিঅ’টোত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সোধে যে, সেই ব্ৰাটোৱে দৰাচলতে ধৰি কি ৰাখিছে ? অৰীয়ে প্ৰত্যুত্তৰত কয় যে, ছাৰা খানৰ হিট ছবিসমূহ ৷ বহুতে অৰীক ছাৰাক উপহাস কৰে বুলি সমালোচনা কৰে । সমালোচনা সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "মই সঁচাকৈয়ে নাভাবো যে মই তাইৰ বিষয়ে কিবা ভুল কৈছিলো.. মই মাত্ৰ তাইৰ কেৰিয়াৰক লৈ এটা সৰু কৌতুক কৰিলোঁ ।" তেওঁ লগতে কয়, "গোটেই ইণ্টাৰনেটে ছাৰাৰ চিনেমাক সকলো সময়তে ঠাট্টা কৰে.. এই কথা ইমান গভীৰ নহয়।"

পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হৈ পৰিল যেতিয়া অৰীয়ে ‘অমৃতা আণ্টিৰ বৰ খং উঠিছে’ বুলি দিয়া এটা মন্তব্যত লিখে, "তেওঁৰ মূৰত বৰফৰ পানী এগিলাচ দিয়ক ৷" বহুতে ইয়াক অসন্মানজনক বুলি গণ্য কৰিছিল ।

সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি বিগত বছৰৰ আগষ্ট মাহত ছাৰাৰ জন্মদিনৰ সময়ত অৰী আৰু খান ভাই-ভনীৰ মাজত বিভেদ আৰম্ভ হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি অৰীয়ে ছাৰাৰ জন্মদিনত এখন সাধাৰণ ফটো পোষ্ট কৰিছিল, যিয়ে ছাৰাক বিচলিত কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । এসময়ত অৰীৰ ঘনিষ্ঠ ইব্ৰাহিমেও প্ৰায় সেই সময়ৰে পৰাই তেওঁৰ সৈতে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

অৰীৰ এই বক্তব্যৰ প্ৰতি প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ছাৰাই । অৱশ্যে অনুৰাগীৰ মতে তেওঁ হয়তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে সূক্ষ্মভাৱে সঁহাৰি জনাইছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ ‘নাম চলে’ নামৰ এটা গীত শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত মুক্তভাৱে জীয়াই থকা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । যদিও ছাৰাই অৰীৰ নাম উল্লেখ কৰা নাছিল, বহুতে ইয়াক পৰোক্ষ সঁহাৰি বুলি অনুভৱ কৰিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

