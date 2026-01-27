ETV Bharat / entertainment

ইনষ্টাগ্ৰামত অৰীক আনফ’ল’ ছাৰাৰ, খঙত এতিয়া অভিনেত্ৰীক উপহাস ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ

প্ৰথমে অৰীয়ে ল’লে ছাৰাৰ নাম, তাৰ পিছত ছাৰাই কৰিলে আনফ’ল’, এতিয়া আকৌ ছাৰাৰ পিছত অৰী ৷ গোটেই ঘটনাটো ৰীলক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আৰম্ভ হয় ৷

ইনষ্টাগ্ৰামত অৰীক আনফ’ল’ ছাৰাৰ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 11:52 AM IST

হায়দৰাবাদ : ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি অৰহান আৱত্ৰামণি ওৰফে অৰীৰ সমগ্ৰ বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ লগত উঠা-বহা ৷ তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বলীউড চেলেব্ৰিটীৰ ফটোৰে ভৰি আছে ৷ সেই অৰীকে শেহতীয়াকৈ ইনষ্টাত আনফ’ল’ কৰে ছাৰা আলী খানে ৷ এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত আনফ’ল’ কৰাৰ পিছত অৰীয়ে ছাৰা আলী খানৰ চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰক লৈ উপহাসজনক মন্তব্য কৰিছে, সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনে সমালোচনা কৰিছে অৰীক ৷

ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি অনলাইনত বহু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁৰ আচৰণক অভব্য বুলি অভিহিত কৰিছে । এতিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অৰী । দৰাচলতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ছাৰাই তেওঁক আনফ’ল’ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আৰু অনলাইনত ই তীব্ৰ সমালোচনাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ কেইবাজনো সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁৰ আচৰণক অতি দুখজনক বুলি অভিহিত কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

সোমবাৰে অৰীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰীল শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে এই বিতৰ্কৰ সূচনা হয় । ভিডিঅ’টো আছিল আন এগৰাকী ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ অমূল্য ৰত্নক তেওঁৰেই এটা ৰীলৰ আধাৰত উপহাস কৰি বনোৱা আন এটা ৰীল, য’ত ৰেকৰ্ডিং কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁৰ পিছফালে খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ বাবে এজন মানুহৰ ‘সাধাৰণ জ্ঞান’ক প্ৰশ্ন কৰে অমূল্য ৰত্নই । ৰীলটো তেনেই সাধাৰণভাৱে বনোৱা হৈছিল যদিও শীঘ্ৰেই নেটিজেনৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰে ।

অৰীয়ে বনোৱা ভিডিঅ’টোত তেওঁ নীলা ৰঙৰ মেছ টপ পিন্ধা দেখা গৈছে য’ত ব্ৰাৰ প্ৰিণ্টেড ডটেড আউটলাইন আছে । ৰীলত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে, "প্ৰকৃত প্ৰশ্ন: সেই ব্ৰাটোৱে ঠিক কি ধৰি ৰাখিছে একেলগে?" এই মন্তব্যৰ উত্তৰত অৰীয়ে ছাৰা আলী খানৰ নামটো উল্লেখ কৰি কয়, "ছাৰা আলী খানৰ হিটসমূহ ।"

এই মন্তব্যক লৈ তৎক্ষণাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়, বহু ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অৰীক এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ কেৰিয়াৰক উপহাস কৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰে । Reddit ত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "চেলেব্ৰিটী মানুহে বিখ্যাত কৰা এজন ভয়ংকৰ মানুহ !" আন এটা মন্তব্যত লিখা আছিল, "মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে তেওঁ ইমান মুকলিকৈ ঘৃণাসূচক কথা কৈছে ।" এটা মন্তব্যত লিখা আছিল, "এই অৰীয়ে মোক বমি কৰিবলৈ বাধ্য কৰে ।"

এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "ছাৰা আলী খান বহু দিশত ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু অৰীয়ে যি কৰি আছে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় !! কল্পনা কৰক এজন ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে এনে আচৰণ কৰিছে । আন একো কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া নোহোৱাকৈ, তেওঁলোকৰ জীৱনত সকলোবোৰ থকাটোৱেই এটা সমস্যা, কেৱল আনক আঘাত কৰিব জানে ৷ ক্ষমা কৰিব, এইটো ধেমেলীয়া নহয় !!"

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ছাৰা আলী খান আৰু অৰীৰ মাজত বিভেদ আৰম্ভ হৈছিল । অৰীয়ে ‘৩টা বেয়া নাম’ শীৰ্ষক এটা ৰীল শ্বেয়াৰ কৰিছিল য'ত তেওঁ উপাধি উল্লেখ নকৰাকৈয়ে ছাৰা, অমৃতা আৰু পলক নামটো তালিকাভুক্ত কৰিছিল । ৰীলটো ওলোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ছাৰা আলী খান আৰু তেওঁৰ ভাতৃ ইব্ৰাহিম আলী খান দুয়োজনেই ইনষ্টাগ্ৰামত অৰীক আনফ’ল’ কৰে ।

ছাৰা আলী খানে ২০১৮ চনত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ সৈতে কেদাৰনাথ ছবিখনেৰে বলীউডত অভিষেক ঘটায় । বক্স অফিচত সফলতা লাভ কৰা ছবিখনে বিশ্বজুৰি ৯৬ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পিছতে ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে ৰোহিত শ্বেট্টীৰ চিম্বা ছবিখনেৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে তেওঁ, যিখন ছবি ব্লকবাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

কিন্তু লৱ আজ কল আৰু কুলি নং ১ৰ দৰে ছবিয়ে বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাত ব্যৰ্থ হয় । ২০২৩ চনত তেওঁৰ ছবি জাৰা হাটকে জাৰা বাচকেই বক্স অফিচত সফলতা লাভ কৰিছিল, য’ত বিকী কৌশলেও অভিনয় কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ ছাৰাক দেখা গৈছিল অনুৰাগ বসুৰ মেট্ৰ’... ইন দিনোত, যিয়ে ব্যৱসায়িকভাৱে কম প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

এতিয়া ছাৰাক আয়ুষ্মান খুৰানাৰ বিপৰীতে পতি পত্নী আৰু ৱহ’ত দেখিবলৈ পোৱা যাব । ৱামিকা গাব্বি আৰু ৰকুল প্ৰীত সিঙেও অভিনয় কৰা ছবিখন চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।

