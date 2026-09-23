ETV Bharat / entertainment

‘আজি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ.. শেষ দেখা.. শেষ স্পৰ্শ.. জুবিনক কাষত বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠে গৰিমাৰ হৃদয়

আজিৰ দিনটোতেই জোনাবাইৰ দেশলৈ গুচি গৈছিল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ৷ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ত্যাগ কৰি পৃথিৱীৰ বিশালতাৰ সৈতে মিলি গৈছিল ৷ গৰিমাৰ ভাষাৰে...নতুনৰ আৰম্ভণি

one year of zubeen garg last rites garrima saikia garg cries posting Last sight.. Last touch.. Last offering
জুবিনক কাষত বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠে গৰিমাৰ হৃদয় (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিগত বৰ্ষটোত আজিৰ দিনটোতেই জুবিন গাৰ্গে চিৰদিনৰ বাবে লাভ কৰিছিল নিজৰ নামত এটা নতুন ঠিকনা ৷ হাতীমূৰা টিলা, কমাৰকুছি গাঁও, পাণবাৰী মৌজা, সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ, জিলা কামৰূপ (মহানগৰ) ৷ তাতেই যেন নীৰৱে শুই আছে জুবিন ৷ এপাক জুবিন দাক চাই যাওঁ বুলি দৈনিক সেই ঠিকনালৈ অনুৰাগীৰ আহ-যাহ ৷

অনুৰাগীৰ সমান্তৰালকৈ গৰিমা শইকীয়াও যায় হেঁপাহৰ গ’ল্ডীক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ ৷ আজিৰ দিনটোতেই শেষবাৰৰ বাবে জুবিনক স্পৰ্শ কৰিছিল গৰিমাই ৷ সেই হাত, সেই স্পৰ্শ বিচাৰি গৰিমাৰ মন ব্যাকুল হৈ পৰে মাজে মাজে ৷ জুবিন পঞ্চভূতত বিলীন হোৱাৰ আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ বিশেষ দিনটোত নিজকে সযতনে সামৰি ৰাখিছে যদিও গৰিমাৰ চকুৰ আগত দোলা দি আছে পুৰণি স্মৃতিয়ে ৷

সামাজিক মাধ্যমত প’ষ্ট দি গৰিমাই শ্বেয়াৰ কৰিছে মনৰ বেদনা ৷ তেওঁ লিখিছে, "আজি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ..শেষ দেখা.. শেষ স্পৰ্শ.. শেষ অর্ঘ্য ৷ তুমি যে লিখিছা.."শেষ বুলিলেইতো শেষ নহয়..." সঁচাই নহয় ! আৰম্ভণি এইয়া এক আত্মিক যাত্ৰাৰ, চিৰকাললৈ.. জন্ম-জন্মান্তৰলৈ ।"

এই লেখাটোৰ সৈতে গৰিমাই তেওঁৰ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এখন পুৰণি দিনৰ ফটো আপলোড কৰিছে ৷ টুপী সংগ্ৰহ কৰাৰ চখ ৰখা জুবিনৰ মূৰত এটা ৰঙীন টুপী আৰু গৰিমা তেওঁৰ বুকুৰ মাজত ৷ এখন উমাল ফটো ৷ গৰিমাৰ এই প’ষ্টটোত নেটিজেনে তেওঁক ‘বৌ’ সম্বোধনৰ সৈতে সাহস আৰু মৰম যোগাইছে ৷

আনহাতে জুবিনৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰেও সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে দুখন ফটো ৷ কান্ধত ককায়েকক কঢ়িয়াই অনা ফটো দুখনৰ সৈতে জড়িত আৱেগ পামীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে, "হে অগ্নি দেৱ, হে স্ৰষ্টা, এই কায়িক ৰূপ ভস্মীভূত নকৰিবা, তুমি তেওঁক সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কৰি তেওঁৰ আদিপুৰুষলৈ আত্মাৰ যাত্ৰা প্ৰশস্ত কৰা !" আজিৰ দিনটোতে তোক কায়িক ৰূপৰ পৰা মুক্ত কৰি নিৰাকাৰ বিশালতালৈ আগবঢ়াই দিছিলো... উস! এই দুখ যে প্ৰতিপলে গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ গৈহে আছে! এতিয়া এই দুখ মোৰ উশাহ! ন্যায়ৰ কোনো বিকল্প নাই । তোৰ যি দোষী, সি কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি পাওক ! #JusticeForZubeengGrg"

লগতে পঢ়ক : বিগ বছ ২০ত জুবিন গাৰ্গক লৈ আলোচনা, কাজীয়ে ক’লে-‘অসমৰ মানুহ...’

TAGGED:

ZUBEEN GARG LAST RITES
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ
জুবিন পঞ্চভূতত বিলীন
গৰিমা শইকীয়া
ZUBEEN GARG LAST RITES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.