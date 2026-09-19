জন্মদিনত চাকি জ্বলালে নে নাই নাজানো! কিন্তু আজি এগছি চাকি জ্বলাব-কাৰ মুখত এই কথা?
ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নীলাক্ষী আৰ শৰ্মাই আজিহে অসমীয়া ৰাইজক এগছি বন্তি জুবিন দাৰ নামত জ্বলাবলৈ কৈছে ৷ বিশাল লাংথাছাৰ ভাষাত জুবিনেই আছিল মনোৰঞ্জন উদ্যোগ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 5:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : এবছৰেই হ’ল জুবিন গাৰ্গ আঁতৰি যোৱা ৷ আজিলৈকে ন্যায় নাপালে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ অসমবাসী এতিয়াও ৰৈ আছে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ৷
অসমৰ বাহিৰৰ বহু সংখ্যক লোকৰ মনত এতিয়াও এটা প্ৰশ্নই দোলা দি থাকে, এগৰাকী গায়কৰহে মৃত্যু হৈছে ? মানুহখিনি ইমান শোকত ভাগি পৰিছে কিয় ? সেই উত্তৰটো ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বিশাল লাংথাছাই আজি শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’টোতে সোমাই আছে ৷ বিশালে ভিডিঅ’টোত ছিংগাপুৰত ঘটি যোৱা সেই অৰ্বণনীয় ঘটনা সন্দৰ্ভতো মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিশালে কৈ গৈছে জুবিনৰ সৃষ্টিৰ কথা ৷ জুবিনৰ পৰশত কিদৰে যিকোনো এটা প্ৰকল্পই প্ৰাণ পাই উঠে, কিদৰে বহু অভ্যাস কৰি জুবিনে ভিন্ন ভাষাৰ গান গাইছিল, সেই সকলোবোৰ দিশ বিশালে খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে ৷
"জুবিন দা অবিহনে এটা বছৰ, আৰু এতিয়া পৰিস্থিতি বহুত সলনি হ’ল ৷ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁক মনত পেলাবলৈ মন গ’ল ৷ তেওঁ আধুনিক অসমৰ চেহেৰা আছিল, প্ৰতিটো দৃষ্টিকোণৰ পৰাই জুবিন দা সকলোৰে বুকুৰ আপোন আছিল ৷ তেওঁ অসমক ভাল পাইছিল, প্ৰাণভৰি অসমখনক ভাল পাইছিল ৷ সেইকাৰণে মুম্বাইত কেইবছৰমান থাকি কাম কৰাৰ পাছত অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল ৷ তেওঁ অসমৰ মনোৰঞ্জন উদ্যোগটোক কেৱল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাই নহয়, তেওঁৱেই যেন সেই উদ্যোগটো আছিল তেনে অনুভৱ হয় ৷ তেওঁ স্পৰ্শ কৰা যিকোনো শিল্পই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে চিৰযুগমীয়া হৈ পৰিছিল ৷ তেওঁৰ কামৰ পৰিসৰ ইমানেই বিয়পি আছিল যে তেওঁ বিভিন্ন ভাষাত গান গাইছিল ৷ এই সকলোবোৰ তেওঁৰ আমাৰ বাবে ৰি থৈ যোৱা উপহাৰ ৷"
বিদেশৰ ভূমিত চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিশালে দুখ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, ছিংগাপুৰ তেওঁৰ ভাল লগা চহৰৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ এতিয়া তালৈ গ’লেই বা ছিংগাপুৰৰ কথা ওলালেই জুবিন দাৰ মৃত্যু তাত হৈছিল বুলি প্ৰতিবাৰেই মনলৈ আহিব ৷ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত বিশালে কয় যে, অসমবাসীয়ে এবছৰৰ পাছত অনুভৱ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গে পাবলগীয়া ন্যায় আজিলৈকে নাপালে ৷
"বহুতে যুক্তি দৰ্শাব পাৰে যে, প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনে কৰিবলৈ লোৱা কামত আন মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে, কিন্তু জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া সম্পূৰ্ণ মেনেজমেণ্টৰ ভুল ৷ ৰাজ্যখনৰ সম্পদ এটিক এনেদৰে বিদেশলৈ নি আপুনি কিছু আন মানুহৰ মাজত এৰি দিব নোৱাৰে, তাকো সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ চিকিৎসাজনিত অৱস্থা জনাৰ পাছত", বিশালৰ ভিডিঅ’ত এইদৰে উল্লেখ আছে ৷
জুবিনক ভগৱানৰ শাৰীত নাৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাই বিশালে কয় যে, জুবিন দা আমাৰ মাজৰে এজন আছিল ৷ তেওঁক নিজৰ ককাই-ভাইৰ দৰে অনুভৱ হৈছিল, তেওঁ এজন বন্ধুৰ দৰে আছিল, কেতিয়াবা এজন ক্লাছমেটৰ দৰেও লাগিছিল নতুবা হোষ্টেলৰ ছিনিয়ৰৰ দৰেও অনুভৱ হৈছিল ৷
ভিডিঅ’টোৰ শেষত বিশালে কয়, "আন এজন জুবিন গাৰ্গ কেতিয়াও নাথাকিব ৷"
অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নীলাক্ষী আৰ শৰ্মাইও ফেচবুকত এটি ভিডিঅ’ যোগে জুবিনৰ অসমৰ প্ৰীতি দাঙি ধৰে ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত চাকি জ্বলালে নে নাই নাজানো বুলি কৈ কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয় যে, জুলাই মাহত আকস্মিকতে অহা বানৰ সময়ত এবাৰো অসমৰ নাম মুখত লোৱা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ আজি সকলোকে এগছি চাকি জ্বলাবলৈ অনুৰোধ কৰে নীলাক্ষীয়ে ৷
"জুবিন দা কেৱল জন গায়ক নাছিল, তেওঁ আছিল আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, আমাৰ অনুভৱ আৰু অসমৰ মাটিৰ গোন্ধ ৷ জুবিন দাতকৈ বেছি কোনেও অসমক ভাল পোৱা নাছিল আৰু পাবও নোৱাৰে ৷ জুবিন দাৰ অসমীয়াৰ প্ৰতি যি মৰম, সেইটোৱেই আমি আগলৈ কঢ়িয়াই আনিছোঁ ৷"
লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গবিহীন এবছৰৰ অসহনীয় বেদনাক সুঁৱৰিলে গীতিকাৰ-সুৰকাৰ ৰবীন বৰাই