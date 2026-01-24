অসম নাট্য সন্মিলনৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন: 'ইমু'এ হৃদয় জিনিলে দৰ্শকৰ

অসম নাট্য সন্মিলনৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন: 'ইমু'এ হৃদয় জিনিলে দৰ্শকৰ
তৃতীয় দিনা নাট্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে নাট্যগ্ৰন্থ উন্মোচন ৷ বিয়লি উদ্বোধন শিশুনাট ৷
কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন ৷ অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিনত বিয়লি পাঠৰি শাখাই পৰিৱেশন কৰে এখনি শিশুনাট ৷ 'ইমু' শীৰ্ষক নাটখনে উপস্থিত দৰ্শকৰ বাৰুকৈয়ে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
শিশুৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ লগতে কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ক্ৰীড়াইও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । সেই উদ্দেশ্যে অসম নাট্য সন্মিলনে প্ৰতি বছৰে প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে শিশুনাট মঞ্চস্থ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি আহিছে । এইবেলিও কলিয়াবৰৰ ৬৪ সংখ্যক অসম নাট্য সন্মিলনৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনত শিশুনাট প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা বিয়লি শিশুনাট উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী ইন্দ্ৰমোহন বৰাই । মেঘালী দেৱীৰ ৰচনাৰে শোণিত কুমাৰ বৰাৰ পৰিচালনাৰে মঞ্চস্থ শিশুনাটৰ প্ৰতিগৰাকী শিশু কলা-কুশলীয়ে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ক্ষেত্ৰত নাট্যকাৰ, পৰিচালকৰ লগতে শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ ।
নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত শিশু কলা-কুশলীসকলে আনন্দেৰে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি কয়, “নাটকখন কৰি খুব ভাল লাগিল । সদায় সন্ধিয়া নাটকখনৰ আখৰা কৰিবলৈ আহোঁ । তাৰ বাবে বহুত কষ্টও কৰিছোঁ । নগাঁৱৰ পাখৰি শাখাৰ পৰা কৰা আমাৰ নাটকখন চাই কেনে পালে জনাব ।”
আনহাতে, নাট্য সন্মিলনৰ আন কাৰ্যসূচীৰ লগতে তৃতীয় দিনটোত উন্মোচন হয় দুখনকৈ নাট্যগ্ৰন্থ ৷ কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী মহেন্দ্ৰ কাকতিৰ ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ কালজয়ী উপন্যাসৰ একে নামৰ নাট্য ৰূপান্তৰ 'লোহা' আৰু ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাৰ নাট্য সংকলন 'পানীবা কিমানে হ'ল' নাট্যগ্ৰন্থ দুখন উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।
আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, “অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন এইবাৰ কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াত আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ দুগৰাকী নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আৰু মহেন্দ্ৰ কাকতিৰ দুখন নাট্যগ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে । কলিয়াবৰলৈ অহা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নাট্য জগতৰ যিসকল সু-সংগঠক তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ইয়াত এইকেইদিন সুকলমে পাৰ কৰি আনন্দেৰে ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে ।”
দুপৰীয়াৰ ভাগত ডিম্বেশ্বৰ খনিকৰ সোঁৱৰণী একক অভিনয় প্রতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে নাট্যকাৰ অৰবিন্দ বৰাই । এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম তিনিটা স্থান অধিকাৰ কৰে ক্ৰমে – শিল্পীকা গোস্বামী (পুৰণিগুদাম শাখা), মহুৱা বহাগী (কৈঠালকুছি শাখা) আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ ভঁৰালীয়ে ৷
