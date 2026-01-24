ETV Bharat / entertainment

অসম নাট্য সন্মিলনৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন: 'ইমু'এ হৃদয় জিনিলে দৰ্শকৰ

তৃতীয় দিনা নাট্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে নাট্যগ্ৰন্থ উন্মোচন ৷ বিয়লি উদ্বোধন শিশুনাট ৷

On third day of assam natya sanmilan 64th bi annual session children's play 'Imu' staged in kaliabor
'ইমু'এ হৃদয় জিনিলে দৰ্শকৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 11:43 AM IST

কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন ৷ অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিনত বিয়লি পাঠৰি শাখাই পৰিৱেশন কৰে এখনি শিশুনাট ৷ 'ইমু' শীৰ্ষক নাটখনে উপস্থিত দৰ্শকৰ বাৰুকৈয়ে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শিশুৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ লগতে কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ক্ৰীড়াইও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । সেই উদ্দেশ্যে অসম নাট্য সন্মিলনে প্ৰতি বছৰে প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে শিশুনাট মঞ্চস্থ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি আহিছে । এইবেলিও কলিয়াবৰৰ ৬৪ সংখ্যক অসম নাট্য সন্মিলনৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনত শিশুনাট প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

অসম নাট্য সন্মিলনৰ অধিৱেশনত তৃতীয় দিনাৰ শিশুনাট মঞ্চস্থ (ETV Bharat Assam)

অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা বিয়লি শিশুনাট উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী ইন্দ্ৰমোহন বৰাই । মেঘালী দেৱীৰ ৰচনাৰে শোণিত কুমাৰ বৰাৰ পৰিচালনাৰে মঞ্চস্থ শিশুনাটৰ প্ৰতিগৰাকী শিশু কলা-কুশলীয়ে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ক্ষেত্ৰত নাট্যকাৰ, পৰিচালকৰ লগতে শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ ।

শিশুনাট 'ইমু' (Photo : ETV Bharat Assam)

নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত শিশু কলা-কুশলীসকলে আনন্দেৰে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি কয়, “নাটকখন কৰি খুব ভাল লাগিল । সদায় সন্ধিয়া নাটকখনৰ আখৰা কৰিবলৈ আহোঁ । তাৰ বাবে বহুত কষ্টও কৰিছোঁ । নগাঁৱৰ পাখৰি শাখাৰ পৰা কৰা আমাৰ নাটকখন চাই কেনে পালে জনাব ।”

নাট্যগ্ৰন্থ উন্মোচন (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে, নাট্য সন্মিলনৰ আন কাৰ্যসূচীৰ লগতে তৃতীয় দিনটোত উন্মোচন হয় দুখনকৈ নাট্যগ্ৰন্থ ৷ কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী মহেন্দ্ৰ কাকতিৰ ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ কালজয়ী উপন্যাসৰ একে নামৰ নাট্য ৰূপান্তৰ 'লোহা' আৰু ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাৰ নাট্য সংকলন 'পানীবা কিমানে হ'ল' নাট্যগ্ৰন্থ দুখন উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

'ইমু'ত এজাক শিশুৰ মনপৰশা অভিনয় (Photo : ETV Bharat Assam)

আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, “অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন এইবাৰ কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াত আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ দুগৰাকী নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আৰু মহেন্দ্ৰ কাকতিৰ দুখন নাট্যগ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে । কলিয়াবৰলৈ অহা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নাট্য জগতৰ যিসকল সু-সংগঠক তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ইয়াত এইকেইদিন সুকলমে পাৰ কৰি আনন্দেৰে ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে ।”

অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনত শিশুনাট (Photo : ETV Bharat Assam)

দুপৰীয়াৰ ভাগত ডিম্বেশ্বৰ খনিকৰ সোঁৱৰণী একক অভিনয় প্রতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে নাট্যকাৰ অৰবিন্দ বৰাই । এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম তিনিটা স্থান অধিকাৰ কৰে ক্ৰমে – শিল্পীকা গোস্বামী (পুৰণিগুদাম শাখা), মহুৱা বহাগী (কৈঠালকুছি শাখা) আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ ভঁৰালীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰম্ভ

