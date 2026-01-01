ETV Bharat / entertainment

বছৰৰ অন্তিম দিনত প্ৰাণৰ শিল্পীজনক মনৰ কথা ক'লে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে

২০২৫ বৰ্ষৰ অন্তিম দিনটোত লোকাৰণ্য হৈ পৰিলে জুবিনক্ষেত্ৰ । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সকলোৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে ।

Zubeen kshetra
বছৰৰ অন্তিম দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰত চাকি-ধূপ জ্বলাইছে অনুৰাগীয়ে (ETV Bharat)
Published : January 1, 2026 at 8:38 AM IST

সোণাপুৰ : বছৰৰ অন্তিমটো দিনত বুধবাৰে সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত বিৰাজ কৰে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আৱেগিক পৰিৱেশে । শীতৰ কুঁৱলী ফালি ৰাজ্যৰ চুকে-কোণে থকা অনুৰাগী একত্ৰিত হয় তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক এবাৰ স্মৰণ কৰিবলৈ ।

শ্ৰদ্ধা আৰু আৱেগৰ মিলনভূমি

বছৰৰ অন্তিম দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat)

সোণাপুৰৰ এই পবিত্ৰ ভূমিত কেৱল ধূপ-বন্তিৰ সুগন্ধই নহয়, বৰঞ্চ বতাহত য়েন ভাঁহি ফুৰে হাজাৰজনৰ বুকুত সাঁচি থোৱা হেঁপাহ আৰু মৰম । শীতৰ প্ৰকোপ নেওচি অহা অনুৰাগীসকলে শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত আঁঠু লৈ শ্ৰদ্ধা জনায় । কোনোবাই যদি এখন মৰমৰ গামোচাৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছে, আন কোনোবাই আকৌ চকুলোৰে শিল্পীজনৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছে ।

বছৰৰ অন্তিম দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat)
বছৰৰ অন্তিম দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat)

অনুৰাগীৰ মনৰ কথা

জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা এগৰাকী অনুৰাগীৰ কণ্ঠত আছিল অপৰিসীম শূন্যতা । আৱেগিক হৈ তেওঁ কয়, "তেওঁ অতি উদাৰ আৰু বিশাল হৃদয়ৰ মানুহ আছিল । এনেকুৱা এজন মানুহ এই সমাজত পুনৰ কেতিয়াও জন্ম নহয় । তেওঁৰ গানবোৰেই এতিয়া আমাৰ একমাত্ৰ সাৰথি । আমি মাত্ৰ তেওঁৰ সঠিক ন্যায় বিচাৰিছো ।"

বছৰৰ অন্তিম দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat)

তুমি আছা, তুমি থাকিবা সদায় আমাৰ হৃদয়ত

বিগত ৩ মাহে জুবিনক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে কায়িকভাৱে নহ'লেও জুবিন গাৰ্গ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত জীয়াই আছে । শিল্পীগৰাকীৰ অমৰ সৃষ্টি আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ সেই চুম্বকীয় আকৰ্ষণে আজিও মানুহক একেলগ কৰি ৰাখিছে । ২০২৫ বৰ্ষৰ অন্তিম দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰত জ্বলি থকা প্ৰতিগছি বন্তিয়ে যেন ক'ব বিচাৰিছে- "তুমি আছা, তুমি সদায় থাকিবা আমাৰ হৃদয়ত ।" প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অন্তিম বিশ্ৰামস্থলত অনুৰাগীয়ে জনাই অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

