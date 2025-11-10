১৯ নৱেম্বৰত দুই শতাধিক কণ্ঠশিল্পীয়ে গীতেৰে স্মৰণ কৰিব সংগীতৰ মহানায়কক

১৯ নৱেম্বৰত দুই শতাধিক কণ্ঠশিল্পীয়ে গীতেৰে স্মৰণ কৰিব সংগীতৰ মহানায়কক
কণ্ঠশিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা ভক্তিমূলক, আধুনিক, লোকসংগীত আৰু জনজাতীয় গীত ।
Published : November 10, 2025 at 7:09 PM IST
গুৱাহাটী: বিগত তিনিটা দশক জুৰি অসমীয়া সংগীতৰ একক, অনন্য আৰু এক অম্লান সত্ত্বা হিচাপে প্রতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুৰ আপোন হৈ পৰা জুবিন গার্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও ম্রিয়মাণ ৰাজ্যবাসী । সংগীতৰ মহানায়কক সুঁৱৰি অহা ১৯ নৱেম্বৰত কণ্ঠশিল্পী, অসমৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে 'জুবিন-জোনাক কণ্ঠলৈ সুৰৰ অৰ্ঘ্য' শীৰ্ষক এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ।
চান্দমাৰি অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক তেওঁৰ গীতেৰেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব। সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰিছে অনুষ্ঠানটোৰ উদ্য়োক্তাসকলে । এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন সন্দৰ্ভত কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়াই কয়,"আমি ১৯ নৱেম্বৰত চানমাৰি অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজি চিৰদিনলৈ জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছো । ১৯ নৱেম্বৰৰ দিনা সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈকে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।"
অন্য কোনো লোকৰ পৰা আমি আৰ্থিক সহায় নোলোৱাকৈ কেৱল কণ্ঠশিল্পীসকলৰ নিজৰ নিজৰ বৰঙণিৰে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "এই অনুষ্ঠানটো অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ অগ্ৰজ সকল থকাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ প্ৰতিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী জড়িত থাকিব । এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা নাথাকে । সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব । আমাৰ অসমত থকা কণ্ঠশিল্পী সকলৰ উপৰি ৰাজ্য়ৰ বাহিৰত থকা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বহু কণ্ঠশিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছো ।"
উল্লেখ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানত ২০০ গৰাকীতকৈ অধিক কণ্ঠশিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা ভক্তিমূলক গীত, আধুনিক গীত, লোকসংগীত, জনজাতীয় গীতকে ধৰি বহুকেইটা গীত । প্ৰায় ৭০-৮০ গৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰীয়ে বাদ্য সংগত কৰিব অনুষ্ঠানটোত । ৮ গৰাকী সংগীত পৰিচালকে কৰিব সংগীত নিৰ্দেশনা । জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল উপস্থিত থাকি সাংস্কৃতিক অৰিহণা আগবঢ়াব এই অনুষ্ঠানত । আনহাতে উক্ত অনুষ্ঠানতে ২০২৫ বর্ষত হেৰাই যোৱা প্ৰতিগৰাকী শিল্পীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ।
উক্ত সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় শিল্পী অনুপম শইকীয়াৰ উপৰি বৰ্ণালী কলিতা, ৰূপম ভূঞা, কল্লোল বৰঠাকুৰ, সুবাসনা দত্ত, গীতালি দেৱী, ৰাকেশ ৰিয়ান, দীপলীনা ডেকা আদি ।