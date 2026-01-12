ETV Bharat / entertainment

নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উজলিল চুটি ছবি 'অমনিপ্ৰেজেণ্ট-এ ষ্টৰী'

মূলতঃ এটা পলিথিন বেগে কেনেদৰে আমাৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে তাকেই ‘অমনিপ্ৰেজেণ্ট- এ ষ্টৰী’ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

Niri9 International Film Festival at hyderabad
বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে পৰিচালক হেমন্ত শৰ্মাই, দেওবাৰে হায়দৰাবাদত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ বঁটা লাভ কৰে 'অমনিপ্ৰেজেণ্ট-এ ষ্টৰী' নামৰ ছবিখনে ৷ বিশ্বৰ ১৭৬ খন চলচ্চিত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতা শাখালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ছবিখন ।

যুৱ সাংবাদিক হেমন্ত শৰ্মা পৰিচালিত ‘অমনিপ্ৰেজেণ্ট- এ ষ্টৰী’ ফ’কাছ মিডিয়াৰ বেনাৰত প্ৰযোজনা কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া দেৱ কুমাৰ কলিতাই । ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপো হেমন্ত শৰ্মাৰ । দেওবাৰে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই বঁটা প্ৰদান কৰে তেলেংগানা চৰকাৰৰ পৌৰ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব এম দানা কিশোৰ আৰু তেলেংগানা চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক চি এইচ প্ৰিয়ংকাই ।

omnipresent a story
অমনিপ্ৰেজেণ্ট-এ ষ্টৰী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে "অমনিপ্ৰেজেণ্ট-এ ষ্টৰী" চুটি ছবিখন । ছবিখনে পলিথিন বেগ ব্যৱহাৰৰ ভয়াবহতা দাঙি ধৰিছে ৷ মূলতঃ এটা পলিথিন বেগে কেনেদৰে আমাৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে তাকেই ‘অমনিপ্ৰেজেণ্ট- এ ষ্টৰী’ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

Hemanta Sarma
সাংবাদিক-পৰিচালক হেমন্ত শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

চুটি ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে জ্ঞান গৌতমে । সহকাৰী চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ ছিৰাজুল আলি । সম্পাদনা কৰিছে মানস কাশ্যপে । পোহৰ তথা দৃশ্যসজ্জা শংকৰ দত্তৰ । ভি এফ এক্স জোনাক যুগান্তৰ বৰাৰ ।

গুৱাহাটীৰ ভিন্ন ঠাইত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা এই ছবিখনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৰা, নীহাৰিকা নাথ, প্ৰাণভী মহন্ত, ধীৰাজ দাস, গৰিমা দাস আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

উল্লেখ্য যে হেমন্ত শৰ্মাৰ প্ৰথমখন চুটি ছবি আছিল ‘টু-লেট’ ৷ এই চুটি ছবিখনো বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সমাদৃত হৈছিল ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

