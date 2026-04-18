"এতিয়া মই সঁচাকৈয়ে পৃথিৱীৰ ৰজা": আনন্দিত শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

‘ওম শান্তি ওম’ক অকাডেমীৰ স্বীকৃতি; সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে শ্বাহৰুখ আৰু ফাৰাহ খানে ৷

শ্বাহৰুখ খানৰ বাবে এয়া এক আৱেগিক আৰু গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 8:18 AM IST

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ অকাডেমীৰ (Oscars) অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজত শ্বাহৰুখ খানৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'ওম শান্তি ওম'-ৰ এটা বিশেষ ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে । অকাডেমীৰ এই কাৰ্যত অভিভূত হৈ পৰিছে কিং খান ।এ ই সন্মান লাভ কৰি শ্বাহৰুখ খানে অতি আনন্দৰে প্ৰতিক্ৰিয়া জনাই কয়— "এতিয়া মই সঁচাকৈয়ে নিজকে পৃথিৱীৰ ৰজা (King of the world) যেন অনুভৱ কৰিছোঁ ।"

তেওঁৰ এই মন্তব্যই অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰিছে । নিজৰ ছবিৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এনে স্বীকৃতি লাভ কৰি তেওঁ অকাডেমীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ বাবে এয়া এক আৱেগিক আৰু গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । 'একাডেমী অফ মোচন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড চাইন্সেছে' (The Academy) তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'ওম শান্তি ওম'-ক লৈ জনোৱা সন্মানৰ এক মৰমলগা প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কিং খানে ।

আনন্দিত শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Photo : Instagram)

শ্বাহৰুখ খানে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে অকাডেমীৰ সেই বিশেষ পোষ্টটো পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰে । ইয়াৰ প্ৰতি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে ।

শ্বাহৰুখ খানে অকাডেমীক ধন্যবাদ জনাই লিখিছে— "ওমৰ সেই বিখ্যাত ভাষণটোৰ জৰিয়তে মোক পুৰণি স্মৃতিৰ আমেজ দিয়াৰ বাবে অকাডেমীক ধন্যবাদ । এতিয়া মই সঁচাকৈয়ে নিজকে পৃথিৱীৰ ৰজা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ । হা হা ।"

শ্বাহৰুখৰ পূৰ্বে 'ওম শান্তি ওম'ৰ পৰিচালিক ফাৰাহ খানেও এই বিশেষ পোষ্টটোৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অকাডেমীক ধন্যবাদ দিয়ে । তেওঁ লিখে— "মই অকাডেমী, শ্বাহৰুখ খান, ময়ুৰ পুৰী আৰু যিসকলে এই পোষ্টটো মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । কাৰণ— পিকচাৰ এতিয়াও বাকী আছে মোৰ বন্ধু (#pictureabhibaakihainmeredost)।"

উল্লেখ্য যে, অকাডেমীয়ে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত শ্বাহৰুখ খানৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'ওম শান্তি ওম'-ৰ সেই বিখ্যাত সংলাপটো পোষ্ট কৰিছে । ভিডিঅ'টোৰ শিৰোনামত তেওঁলোকে লিখিছে— "ভাগ্যৰ এটা কথা ঠিক... ই কেতিয়াও লক্ষ্যভ্ৰষ্ট নহয় ।" ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে ছবিখনৰ তথ্যসমূহ এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে-

চলচ্চিত্ৰ: ওম শান্তি ওম (২০০৭) ।

পৰিচালনা: ফাৰাহ খান ।

কাহিনী/চিত্ৰনাট্য: ফাৰাহ খান, মুস্তাক শ্বেখ আৰু ময়ুৰ পুৰী ।

অভিনয়ত: শ্বাহৰুখ খান, দীপিকা পাডুকন, অৰ্জুন ৰামপাল, শ্ৰেয়স তালপড়ে আৰু কিৰণ খেৰ ।

ফাৰাহ খানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 'ওম শান্তি ওম' সেই সময়ৰ হিন্দী বাণিজ্যিক ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম জনপ্ৰিয় ছবি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰেম, পুনৰ্জন্ম আৰু হাস্যৰসৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণেৰে নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী ১৯৭০ চনৰ এজন কনিষ্ঠ অভিনেতা 'ওম'ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে । ওমে নিজৰ মৰ্মান্তিক অতীত আৰু হেৰুৱাই পেলোৱা প্ৰেমৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ দশকৰ পাছত পুনৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰে ।

ফাৰাহ খানেও শ্বেয়াৰ কৰে মনৰ অনুভৱ (Photo : Instagram)

মুখ্য চৰিত্ৰত আছে শ্বাহৰুখ খান, যিয়ে এই ছবিখনত দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই দীপিকা পাডুকনে বলীউডত অভিষেক ঘটাইছিল । ছবিখনত অৰ্জুন ৰামপাল, শ্ৰেয়স তালপড়ে আৰু কিৰণ খেৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

বৰ্তমান শ্বাহৰুখ খান তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'কিং'-ৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত । সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তি পাবলৈ সাজু হৈছে । খ্ৰীষ্টমাছৰ বিশেষ সময়ত মুক্তি পাবলগীয়া এই ছবিখনক চলিত বৰ্ষৰ এখন ডাঙৰ ছবি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ কিছু নতুন দৃশ্য মুকলি কৰিছে, য’ত শ্বাহৰুখ খানক এক সাহসী আৰু তীব্ৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ পৰা ধাৰণা কৰা হৈছে যে ছবিখন এক এক্সনধৰ্মী কাহিনীৰে ভৰপূৰ হ’ব । ছবিখনত শ্বাহৰুখ খানৰ লগতে অভিষেক বচ্চন, দীপিকা পাডুকন, সৌৰভ শুক্লা আৰু সুহানা খানেও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : অস্কাৰৰ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ খানৰ ভিডিঅ’: ‘ওম শান্তি ওম’ৰ আইকনিক সংলাপেৰে অকাডেমীয়ে জনালে বিশেষ সন্মান

