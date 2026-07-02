ইউটিউবাৰৰ চমক: এতিয়া ঘৰতে বহিয়েই চাওক ব্লকবাষ্টাৰ ছবি 'Obsession'
ভাৰতত মুক্তিৰ পূৰ্বেই বিতৰ্কত 'Obsession' ৷ ছেন্সৰ ব’ৰ্ডে কাটিলে দৃশ্য, ছ’চিয়েল মিডিয়াত ফাদিল !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইউটিউবাৰ কাৰী বাৰ্কাৰৰ ব্লকবাষ্টাৰ হলীউড আত্মপ্ৰকাশকাৰী চিনেমা 'অব্ছেছন' এতিয়া অ’টিটি প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হৈছে । ছবিগৃহত সফলতাৰে প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছত এই হৰৰ হিট চিনেমাখন প্ৰাইম ভিডিঅ' আৰু এপল টিভি যোগে ডিজিটেলী মুক্তি দিয়া হৈছে ।
নৱাগত পৰিচালক কাৰী বাৰ্কাৰৰ আলোড়নকাৰী ছুপাৰনেচাৰেল থ্ৰীলাৰ চিনেমা 'অব্ছেছন' এতিয়া অ’টিটি প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হৈছে । মে' মাহৰ মাজভাগত বিশ্বজুৰি ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা এই ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমাখন ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মসমূহৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় পচন্দ আছিল । বৰ্তমান চিনেমাখন প্ৰাইম ভিডিঅ' আৰু এপল টিভিত চাব পৰা যাব, কিন্তু ইয়াত এটা বিশেষ চৰ্ত আছে । প্ৰাইম ভিডিঅ' আৰু এপল টিভিত মুক্তি পালেও, গ্ৰাহকসকলে চিনেমাখন বিনামূলীয়াকৈ চাব নোৱাৰিব । বৰ্তমান কেৱল ভাৰা কৰি বা কিনিহে ছবিখন চাব পৰা যাব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ বাবে ছবিখন ক্ৰয় কৰিবলৈ ২৪.৯৯ মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু ভাৰা কৰিবৰ বাবে ১৯.৯৯ মাৰ্কিন ডলাৰ নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷
'অব্ছেছন' চিনেমাখনৰ ডিজিটেল মুক্তিৰ সৈতে দৰ্শকে কিছুমান অতিৰিক্ত বিশেষ সমল লাভ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত চিনেমাখনৰ অন্তৰালৰ দৃশ্য আৰু পৰিচালক কাৰী বাৰ্কাৰৰ মন্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত চিনেমাখন 'পীকক' অ’টিটি প্লেটফৰ্মতো উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে, চিনেমাখন অতি সোনকালে ডিভিডি , ব্লু-ৰে আৰু ৪কে ইউএইচডি ফৰ্মেটতো উপলব্ধ হ’ব । সম্ভাব্য মুক্তিৰ তাৰিখ হৈছে ১৪ জুলাই ।
'অব্ছেছন'এই বছৰৰ হলীউড বক্স অফিচৰ আটাইতকৈ আচৰিত তথা সফল চিনেমা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । মাত্ৰ ৭,৫০,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা এই চিনেমাখনে বিশ্বজুৰি ৩৭০ নিযুত মাৰ্কিন ডলাৰ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । টৰেণ্ট’ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মিডনাইট শাখাত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছত, 'ফকাছ ফীচাৰ্ছ' নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ১৫ নিযুততকৈও অধিক মাৰ্কিন ডলাৰ দি চিনেমাখনৰ স্বত্ব ক্ৰয় কৰে । ইউটিউবাৰ কাৰী বাৰ্কাৰে কাহিনী লিখা আৰু পৰিচালনা কৰা চিনেমাখনৰ শ্বুটিং মাত্ৰ ২৬ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল ।
চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ 'বেয়াৰ' (মাইকেল জনষ্টন) নামৰ এটা চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । বেয়াৰে তেওঁৰ পছন্দৰ মহিলা 'নিকী'ক (ইণ্ডে নাভাৰেট) নিজৰ প্ৰেমত পেলাবলৈ 'ওৱান উইছ উইলো' (One Wish Willow) নামৰ এটা ৰহস্যময় বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে । কিন্তু যেতিয়া নিকী বেয়াৰৰ প্ৰতি বিপজ্জনকভাৱে আসক্ত হৈ পৰে, তেতিয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় । মাইকেল জনষ্টন আৰু ইণ্ডে নাভাৰেটৰ উপৰিও চিনেমাখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰসমূহত কুপাৰ টমলিনছন, মেগান ললেছ আৰু এণ্ডি ৰিখটাৰে অভিনয় কৰিছে ।
'অব্ছেছন' চিনেমাখনে মুক্তিৰ পিছৰে পৰা দৰ্শক আৰু সমালোচকৰ ধনাত্মক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । ছবিখনৰ এই অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ আঁৰত দৰ্শকৰ মুখ বাগৰি অহা প্ৰশংসা বা যোগাত্মক চৰ্চাই আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । চিনেমা পৰ্যালোচনা কৰা বিখ্যাত ৱেবছাইট ৰটেন টমেটোজত ২৮৩ গৰাকী চলচ্চিত্ৰ সমালোচকৰ মতামতৰ ভিত্তিত ই ৯৪ শতাংশ লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ গড় নম্বৰ ১০ ৰ ভিতৰত ৮.১ । ইয়াৰ উপৰিও আইএমডিবি ৱেবছাইটত ১,৪১,০০০ তকৈও অধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভোটৰ ভিত্তিত চিনেমাখনে ১০ ৰ ভিতৰত ৮.১ ৰেটিং লাভ কৰিছে ।
ভাৰতত 'অব্ছেছন' চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ সময়ত এক বিশেষ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । চিনেমাখনক কেৱল প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে উপযুক্ত অৰ্থাৎ "এ" চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ ব’ৰ্ডে ইয়াৰ পৰা ৩৮ ছেকেণ্ডৰ দৃশ্য কাটিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু চিনেমা হলত প্ৰদৰ্শন নকৰা সেই কৰ্তন কৰা হিংসাত্মক দৃশ্যসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত ইণ্টাৰনেটত ফাদিল হয় আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক : সময় ৰাইনাৰ 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট'লৈ মাতিলেও নাযায় অভিজিত দীপকে