বালি দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰ ৰূপত আহত নুশ্ৰত ভাৰুচ্চা, মুম্বাইত হ’ব মেৰুদণ্ডৰ অস্ত্ৰোপচাৰ
বালি দুৰ্ঘটনাত মেৰুদণ্ড ভাঙি যোৱা নুশ্ৰত ভাৰুচ্চাক এয়াৰ এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে মুম্বাইলৈ অনাৰ পিছত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ’ব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : বালিত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মেৰুদণ্ড ভাঙি গ’ল বলীউডৰ অভিনেত্ৰী নুশ্ৰত ভাৰুচ্চাৰ । অভিনেতাগৰাকী কাম আৰু ভ্ৰমণ মিলাই বালিত ছুটী উপভোগ কৰি আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে । তেওঁৰ দলটোৱে জনাইছে যে, তেওঁক চিকিৎসকৰ অধীনত আছে আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, চিকিৎসকৰ দ্বাৰা অধিক মূল্যায়নৰ অন্তত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ’ব । এয়াৰ এম্বুলেন্সত মুম্বাইলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে দলটোৱে, য’ত তেওঁৰ চিকিৎসা অব্যাহত ৰাখিব । দলটোৱে লগতে কয় যে, নুশ্ৰতৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দি মুম্বাইলৈ ঘূৰি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছতো নুশ্ৰতে কামৰ পৰা বিৰতি ল’ব লাগিব । তেওঁৰ দলটোৱে কয় যে, অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হৈ উঠালৈকে অনাগত সপ্তাহত তেওঁৰ কৰ্ম প্ৰতিশ্ৰুতিত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দলটোৱে অনুৰাগী আৰু সংবাদ মাধ্যমক এই সময়ছোৱাত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
কিটী পাৰ্টী আৰু ছেভেনৰ দৰে টেলিভিছন শ্ব’ৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা নুশ্ৰতে জয় সন্তোষী মাত অভিনয় কৰি ছবি জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰে । লাভ ছেক্স ঔৰ ধোখা আৰু প্যাৰ কা পঞ্চনামা আদি ছবিত অভিনয় কৰি তেওঁ বহুলভাৱে পৰিচিত হৈ পৰে । পিছলৈ তেওঁ প্যাৰ কা পঞ্চনামা ২, চনু কে টিটু কি ছুইটী, ড্ৰীম গাৰ্ল, ছ’ৰী, জনহিত মে জাৰী, ৰাম সেতু, অকেলি আৰু ছ’ৰী ২ আদি ছবিত অভিনয় কৰে ।
শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে টাইগাৰ শ্ৰফৰ পৰৱৰ্তী ছবিখনৰ কলা-কুশলীৰ তালিকাত যোগদান কৰাৰ খবৰ ওলাইছিল । এই প্ৰকল্পটো যদি হয়, তেন্তে ই দুয়োগৰাকী তাৰকাৰ মাজত প্ৰথমটো সহযোগিতা হ’ব । নুশ্ৰতক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল সোহুম শ্বাহৰ সৈতে উফ্ফ য়ে ছিয়াপ্পা ছবিখনত ।
লগতে পঢ়ক : গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত ইতিহাস জানিবলৈ চাওক এইকেইখন চিনেমা