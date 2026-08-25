ETV Bharat / entertainment

২৫ ছেপ্টেম্বৰত আকৌ NRC; এইবাৰ NRC ত কি কি থাকিব ?

২৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে NRC নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ । মহানগৰীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত মুক্তি দিয়া হয় ছবিখনৰ প্ৰথমটো ম'শ্বন প'ষ্টাৰ ।

NRC Nolparar Ram Chandra is coming to the cinemas on September 25
২৫ ছেপ্টেম্বৰত আকৌ NRC, এইবাৰ NRC ত কি কি থাকিব ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনি অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয়ৰ পাছত কেইবাখনো অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তিৰ তাৰিখ বাতিল কৰিছিল । যেন প্ৰায় ডেৰ মাহৰ বাবে উদ্যোগটো স্থবিৰ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতে আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰত মাহত মুক্তি দিবলৈ ওলাইছে এখন বিগ বাজেটৰ নতুন অসমীয়া ছবি । তাৰবাবে অহা ২৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ অসমীয়া ছবিৰ দৰ্শকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।

NRC-নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ২৫ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমতে মুক্তি লাভ কৰিব । এনকে মিডিয়াৰ বেনাৰত নানান পাচনিৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত হাস্যমধুৰতাৰে আৰু সমাজৰ মাজত সজাগতা বিয়পোৱা কাহিনীক লৈ নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী বেদব্ৰত বৰাৰ । মঙলবাৰে মহানগৰীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ছবিখনৰ নির্মাতাগোষ্ঠীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে । লগতে উক্ত অনুষ্ঠানতে ছবিখনৰ প্ৰথমটো ম'শ্বন প'ষ্টাৰ মুক্তি দিয়া হয় ।

২৫ ছেপ্টেম্বৰত আকৌ NRC, এইবাৰ NRC ত কি কি থাকিব ? (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আহিবলগীয়া এই ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক নানান পাচনিয়ে কয়, "গোটেই ছবিখন আমি গোলাঘাটত শ্বুটিং কৰিছোঁ । ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিখন মুক্তিলাভ কৰিব । আশা কৰিছোঁ ছবিখন ৰাইজে চাব ।"

আনহাতে বেদব্ৰত বৰাই কয়, "আমি ২০২৪ চনতে এই ছবিখন কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । ২০২৫ চনত ছবিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু বহু কাৰণত আমি ছবিখন মুক্তি দিব পৰা নাছিলোঁ । এতিয়া আমি ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

ছবিখনৰ নামটোৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ছবিখনৰ নামটো যদিও NRC ৰখা হৈছে, কিন্তু ইয়াত যদি চোৱা যায় NRCৰ তলতে লিখা হৈছে নলপৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ । ছবিখন NRC ৰ সময়ত ঘটা ঘটনা এটাৰ ওপৰত ছবিখন নিৰ্মিত । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়নৰ লগত কিমানখিনি মিল আছে বা কিমানখিনি মিল নাই সেই বাবেই হয়টো আমি নামটো ৰাখিছোঁ 'নলপৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ' বুলি । আশা কৰো ছবিখন দর্শকে ভাল পাব ।"

উল্লেখ যে, এন কে মিডিয়াৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ প্ৰযোজনা নিপন কুমাৰ তালুকদাৰৰ আৰু কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনা দীপক বৰাৰ । উদয় ভাস্কৰ পাটৰ ছবিখনৰ মুখ্য সহকাৰী পৰিচালকৰ দায়িত্বত আছে ।

কেকে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰত জ্যেষ্ঠ অভিনেতা জয়ন্ত ভাগৱতী, উপকুল বৰদলৈ, জলী লস্কৰ, অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা আৰু মনোজ শইকীয়াৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ পংকজ মহন্ত, বৈভৱী গোস্বামীকে আদিকৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক দেখা যাব ।

লগতে ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ প্ৰদীপ দৈমাৰীৰ, কলা নিৰ্দেশনা শিৱম শইকীয়াৰ, আবহ সংগীত অৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ । উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ সংগীতৰ সৈতে জড়িত আছিল অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু, সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ গানত কোৰিয়ান বাছ চালকৰ নৃত্যই জিনিলে লাখ লাখ অসমীয়াৰ হৃদয়

ডিমৰীয়াত সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণ: তিৱা লোক-নৃত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ৰাজস্থানৰ যুৱতীৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ

TAGGED:

NRC নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ
নতুন অসমীয়া ছবি
সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
NRC NOLPARAR RAM CHANDRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.