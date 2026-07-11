সজাগতা আৰু কমেডীৰ ভৰপূৰ পেকেজ: শীঘ্ৰেই মুক্তি পাব 'N.R.C নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ'
প্ৰমোশ্ব’নেল ভিডিঅ’ৰে ধুমুহা তুলিছে বেদব্ৰত বৰাৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত ‘N.R.C নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ’ই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 5:23 PM IST
গুৱাহাটী : শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে NRC নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ। এন কে মিডিয়াৰ বেনাৰত নানান পাচনিৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত এই ছবিখন চলিত বৰ্ষৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তি লাভ কৰিব ।
কমেডীৰ মাজেৰে সমাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ কাহিনী নিৰ্মাতাই দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ৷ এই ছবিখনৰ কাহিনী বেদব্ৰত বৰাৰ ।
সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে দুটাকৈ প্ৰমোশ্ব’নেল ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে । সমান্তৰালভাৱে ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে বিশেষ কৌশল হাতত লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । শেহতীয়াকৈ ছবিখনৰ কাহিনী ৰচক বেদব্ৰত বৰা, অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু পংকজ মহন্তৰ দুটি প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ’ই দর্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে নানান পাঁচনিয়ে । বেদব্ৰত বৰাই জনোৱা অনুসৰি- "যদিও ছবিখনৰ নাম এন আৰ চি, ছবিখন কিন্তু ৰাজনৈতিকধর্মী ছবি নহয় । এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে 'নলপাৰাৰ ৰাম চন্দ্ৰ'। কাহিনীটোৱে কৰবাত হয়তো আমাৰ প্ৰকৃত যিখন এন আৰ চি সেইখনক অকণমান চুই গৈছে, কিন্তু কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ এন আৰ চিখনৰ ওপৰতো নহয় । মূলতঃ ছবিখনৰ কাহিনীটো এখন গাঁৱক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ গোলাঘাটৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰা হৈছে ।"
আনহাতে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, জয়ন্ত ভাগৱতী, পংকজ মহন্ত, বৈভৱী গোস্বামী, উপকূল বৰদলৈ আৰু জলী লস্কৰে । সংগীত কৰিছে অৰূপজ্যোতি বৰুৱা, প্ৰণয় দত্ত আৰু অৰ্ণৱ বশিষ্ঠই ৷ লগতে আৱহ সংগীতৰ কাম কৰিছে অৰূপজ্যোতি বৰুৱাই । দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদীপ দৈমাৰীয়ে । গীতৰ কথা পাপলু চেতিয়া আৰু ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ । সম্পাদনা কৰিছে মানস কাশ্যপে । মুখ্য সহকাৰী পৰিচালনা উদয় ভাস্কৰ পাটৰৰ । প্ৰজেক্ট হেড হিচাপে আছে দীপক বৰা ।
লগতে পঢ়ক : ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতলৈ সুখবৰ: তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে আহি আছে ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’