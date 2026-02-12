চেক বাউন্স গোচৰ; অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ জামিন আবেদনত অভিযোগকাৰীলৈ জাননী
১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত এই গোচৰৰ বাবে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ ।
Published : February 12, 2026 at 8:15 PM IST
নতুন দিল্লী: চেক বাউন্স গোচৰত বৰ্তমান কাৰাবন্দী বলীউডৰ অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই বিষয়ত অভিযোগকাৰীলৈ জাননী জাৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ।
ন্য়ায়াধীশ স্বৰ্ণকান্ত শৰ্মাৰ বিচাৰপীঠে জামিন আবেদনৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী শুনানি ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে । শুনানিৰ সময়ত আদালতে ৰাজপাল যাদৱৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আপত্তি দৰ্শাই আৰু কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশক উচ্চতম ন্যায়ালয়তো প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল । কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ৰেহাই পোৱা নাছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজপাল যাদৱক কোনো ধৰণৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰিবলৈ অমান্তি হয় আৰু ততালিকে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কয় । ইয়াৰ পিছতে ৰাজপাল যাদৱে কাৰাগাৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজপাল যাদৱক কড়কড়ডুমা আদালতে চেক বাউন্স গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি ঘোষণা কৰিছিল । অৱশ্যে ২০২৪ চনৰ জুন মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই শাস্তি খাৰিজ কৰিছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজৰ ৰায়ত কৈছিল যে ৰাজপাল যাদৱ পেছাগত অপৰাধী নহয় । সেয়ে তেওঁৰ শাস্তি খাৰিজ কৰিব পাৰি । উল্লেখ্য যে কড়কড়ডুমা আদালতে চেক বাউন্স গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি ৰাজপাল যাদৱৰ ওপৰত ১ কোটি ৬০ লাখ টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিছিল ।
কড়কড়ডুমা আদালতে বলীউডৰ অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ পত্নী ৰাধাৰ ওপৰতো ১০ লাখ টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিছিল । চেক বাউন্সৰ সৈতে জড়িত সাতটা গোচৰত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে এই শাস্তি বিহা হৈছিল ।
অভিযোগকাৰী মূৰলী প্ৰজেক্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে আদালতক জনাইছিল যে ৰাজপালে ২০১০ চনৰ এপ্ৰিল মাহত 'আতা পাতা লাপাতা' নামৰ ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কোম্পানীটোৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল । আনহাতে, ২০১০ চনৰ ৩০ মে'ত দুয়ো পক্ষৰ মাজত চুক্তি হয় আৰু তেওঁলোকে ৰাজপাল যাদৱৰ কোম্পানীটোক ৫ কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰে ।
চুক্তি অনুসৰি, ৰাজপালে সুত সহিতে ৮ কোটি টকা পৰিশোধ কৰিবলগা আছিল । কিন্তু তেওঁ প্ৰথম তাৰিখত এই ধন পৰিশোধত ব্যৰ্থ হয় । ইয়াৰ পিছত দুয়োপক্ষৰ মাজত তিনিবাৰ চুক্তি নবীকৰণ হয় ।
ইয়াৰ পিছত ২০১২ চনৰ ৯ আগষ্টত অন্তিম চুক্তিত অভিযুক্ত ৰাজপাল যাদৱে অভিযোগকাৰীক ১১ কোটি ১০ লাখ ৬০ হাজাৰ ৩৫০ টকা পৰিশোধ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে । কিন্তু ৰাজপাল যাদৱৰ কোম্পানীটোৱে এই ধন পৰিশোধতো ব্যৰ্থ হয় ।
আনহাতে, আত্মপক্ষ সমৰ্থনত ৰাজপাল যাদৱে আদালতত কয় যে তেওঁলোকে মূৰলী প্ৰজেক্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা কোনো ঋণ লোৱা নাছিল । ৰাজপাল যাদৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, মূৰলী প্ৰজেক্ট কোম্পানীত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল । কিন্তু কড়কড়ডুমা আদালতে তেওঁৰ এই দাবী অস্বীকাৰ কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চেক বাউন্সৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰে ।