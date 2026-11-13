বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহ্নু বৰুৱাৰ পত্নী-প্ৰযোজক গায়ত্ৰী বৰুৱাৰ আকস্মিক বিয়োগ

বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহ্নু বৰুৱাৰ পত্নী-প্ৰযোজক গায়ত্ৰী বৰুৱাৰ আকস্মিক বিয়োগ
পুনেৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে আকস্মিকভাৱে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেওঁ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 11:05 AM IST
হায়দৰাবাদ : বৃহস্পতিবাৰে আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক সাবটি লয় বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহ্নু বৰুৱাৰ পত্নী তথা চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক গায়ত্ৰী বৰুৱাই ৷ পুনেৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে আকস্মিকভাৱে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেওঁ ৷ ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে পৰীক্ষা কৰি তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
এটা সংবাদ সংস্থাৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত জাহ্নু বৰুৱাৰ ভতিজা মঞ্জুল বৰুৱাই কয়, "তেওঁ চাগে পুনেৰ আৰ্কাইভ কেণ্টিনত আছিল, য'ত তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ আৰ্কাইভত অসমীয়া ছবি ‘হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই’ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম কৰি আছিল । দেৰিকৈ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত হঠাতে তেওঁ ঢলি পৰে । ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়, য'ত চিকিৎসকে তেওঁক পৰীক্ষা কৰে আৰু মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।"
তেওঁ আৰু কয় যে, এই ঘটনাৰ পূৰ্বে গায়ত্ৰী বৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ অসুস্থতা, জ্বৰ বা আন কোনো বেমাৰৰ লক্ষণ নাছিল । মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততহে জানিব পৰা যাব ।
উল্লেখ্য যে, চিনেমাই আছিল গায়ত্ৰী আৰু জাহ্নু বৰুৱাৰ মিলনৰ কাৰণ ৷ ১৯৮৯ চনত তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বন্ধুমহলত গায়ত্ৰী বৰুৱা পৰিচিত আছিল নাওমি নামেৰে ৷
এগৰাকী প্ৰযোজক হিচাপে গায়ত্ৰী বৰুৱাই স্বামীৰ সমগ্ৰ কলাত্মক যাত্ৰাত উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছিল ৷ এই বাবে তেওঁক বহুলভাৱে কৃতিত্বও দিয়া হৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত ছবি বান্ধোন (Waves of Silence)কে ধৰি তেওঁৰ কিছুমান বিখ্যাত ছবিক নাওমিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল । বাজেটৰ অভাৱত যেতিয়া বৰুৱাই ২৬/১১ৰ মুম্বাইত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ওপৰত এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰিছিল, তেতিয়া নাওমিয়ে সামান্য বাজেটেৰে স্বতন্ত্ৰভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁক উৎসাহিত কৰিছিল ।
ইহসংসাৰত গায়ত্ৰী বৰুৱাই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা স্বামী জাহ্নু বৰুৱা আৰু তেওঁলোকৰ অভিনেতা পুত্ৰ অজু বৰুৱাক এৰি থৈ যায় ।
লগতে পঢ়ক : চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ দৃষ্টিত জুবিন কেনেকুৱা আছিল ?