চকু কপালত উঠিল চেলিব্ৰিটীৰ ! নোৰা ফাতেহীৰ গান শুনি কি ক’লে অৰমান মালিকে ?
নোৰা-সঞ্জয়ৰ গানক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক: ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ জাননী আৰু চেলেব্ৰিটীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰোৱা হ’ল বিতৰ্কিত গানটো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 1:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : সঞ্জয় দত্ত আৰু নোৰা ফাতেহী অভিনীত আগন্তুক কান্নাড়া ছবি 'কেডি: দ্য ডেভিল' (KD– The Devil) মুক্তিৰ পূৰ্বেই এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে । শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা ছবিখনৰ 'সৰকে চুনাৰ তেৰী সৰকে' (Sarke Chunar Teri Sarke) নামৰ গীতটিক লৈ এই হুলস্থূলৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বিতৰ্কৰ মূল কাৰণ
গীতটিত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰ অতিশয় অশ্লীল আৰু অসংবিধানিক বুলি অভিযোগ উঠিছে । এই গীতটোৰ কথা আৰু দৃশ্যই সামাজিক মৰ্যাদা লাঘৱ কৰা বুলি দাবী কৰি একাংশ লোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।
বৰ্তমানৰ স্থিতি
- গীতটিত 'অশ্লীল' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে (NHRC) ইতিমধ্যে জাননী জাৰী কৰিছে ।
- ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা এই গীতটো আঁতৰাবলৈ দাবী উত্থাপন হৈছে ।
- অহা মাহত মুক্তি পাবলগীয়া এই ছবিখনক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল আৰু তীব্ৰ বিৰোধিতা
গানটো ইতিমধ্যেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে । কিন্তু গানটোৰ কথাত থকা 'অশ্লীল' আৰু 'দ্বৈত অৰ্থ' (double meaning) শব্দৰ বাবে একাংশ নেটিজেনৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আইনী পদক্ষেপ
- শেহতীয়াকৈ অধিবক্তা তথা সমাজকৰ্মী বিনীত জিন্দালে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলত এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
- তেওঁ গানটোৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
জিন্দালৰ মতে, গানটোত এনে কিছুমান যৌন-উত্তেজক আৰু অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিবোৰ কোনো পৰিস্থিতিতে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰা উচিত নহয় । বিশেষকৈ এতিয়া ডিজিটেল মাধ্যমসমূহ সকলোৰে বাবে সহজে উপলব্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে ধৰণৰ বিষয়বস্তুৱে সমাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
গীতটো আঁতৰোৱাৰ দাবী আৰু নেতিবাচক প্ৰতিক্ৰিয়া
গানটো আঁতৰোৱাৰ দাবী: অভিযোগনামাত গানটো ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলাবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে । এই গানটোৰ বিষয়বস্তুৱে অশ্লীলতাক উদগনি যোগোৱাৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত অতি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি যুক্তি দৰ্শোৱা হৈছে ।
তীব্ৰ সমালোচনা: মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে মুক্তি পোৱা এই গানটোক লৈ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ নেতিবাচক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । একাংশ দৰ্শকে নোৰা ফাতেহীৰ নৃত্যৰ শৈলীৰ প্ৰশংসা কৰিছে যদিও গীতটোৰ অশ্লীল শব্দৰ বাবে সৰ্বত্ৰে সমালোচনা চলিছে ।
বৰ্তমানৰ স্থিতি: বিতৰ্ক ইমানেই তুংগত উঠিছে যে বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই গানটোৰ মূল ভিডিঅ'টো উপলব্ধ নহয় । ছবিৰ নিৰ্মাতাসকলে ইতিমধ্যে গানটো ইউটিউবকে ধৰি সকলো প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছে ।
চেলেব্ৰিটীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সমালোচনা
গানটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা এই বিতৰ্কত মনোৰঞ্জন জগতৰ লগতে ক্ৰীড়া জগতৰ তাৰকাসকলেও নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে
অৰমান মালিকৰ মন্তব্য: জনপ্ৰিয় গায়ক অৰমান মালিকে এই গানটোক গীত ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত এক 'নতুন নিম্নগামী স্তৰ' (new low) বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ নিজৰ 'এক্স' (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) একাউণ্টত লিখিছে— "মই সঁচাকৈয়ে ভাষা হেৰুৱাই পেলাইছো । মই ঠিকেই শুনিছোনে ? নিশ্চিত হ'বলৈ মই গানটো আৰু এবাৰ শুনিবলৈ বাধ্য হৈছিলো ।"
This showed up on my timeline and I had to replay it just to make sure I heard it right. Sad to see commercial songwriting hit a new low.. https://t.co/BMMABqblnW— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) March 16, 2026
হৰভজন সিঙৰ বিৰোধিতা: ক্ৰিকেট তাৰকা হৰভজন সিঙেও ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই গানটোৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । কেৱল গীতটোৱে নহয়, এনে এক বিতৰ্কিত গানৰ অংশ হোৱাৰ বাবে তেওঁ নোৰা ফাতেহী আৰু সঞ্জয় দত্তকো সমালোচনা কৰিছে ।
নিৰ্মাতাৰ মৌনতা
ইমান বিতৰ্ক আৰু সমালোচনাৰ মাজতো 'কেডি - দ্য ডেভিল' চিনেমাখনৰ নিৰ্মাতাসকলৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ বা প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা হোৱা নাই ।
