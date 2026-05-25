কেৰিয়াৰত মগন শ্বাকীৰা ! কিয় ক’লে "প্ৰেম কৰিবলৈ সময় নাই" ?

কেৰিয়াৰত মগন শ্বাকীৰা ! কিয় ক’লে "প্ৰেম কৰিবলৈ সময় নাই" ?
জেৰাৰ্ড পিকেৰে বিচ্ছেদৰ পিছত অকেলই আছে শ্বাকীৰা; গায়িকাগৰাকীয়ে ক’লে— "এতিয়া কেৰিয়াৰ আৰু সন্তানেই মোৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ" ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 11:35 AM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় গায়িকা তথা গীতিকাৰ শ্বাকীৰাই প্ৰকাশ কৰিছে যে বৰ্তমান তেওঁ নিজৰ কামত ইমানেই ব্যস্ত যে প্ৰেম কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত কোনো সময় নাই । ২০২২ চনত জেৰাৰ্ড পিকেৰ সৈতে তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ অন্ত পৰে । জেৰাৰ্ড পিকে শ্বাকীৰাৰ দুই পুত্ৰ ক্ৰমে ১৩ বছৰীয়া মিলন আৰু ১১ বছৰীয়া ছাশ্বাৰ পিতৃ । এই বিচ্ছেদৰ পিছৰে পৰা গায়িকাগৰাকী বৰ্তমানলৈকে অকলশৰীয়াকৈ আছে ।
পুত্ৰদ্বয় আৰু কেৰিয়াৰক লৈ ব্যস্ত শ্বাকীৰা, এতিয়া নিজাকৈ কটোৱা সময়বোৰ উপভোগ কৰিছে গায়িকাগৰাকীয়ে ৷ 'ফিমেল ফাৰ্ষ্ট ইউকে'ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, গায়িকাগৰাকীয়ে বৰ্তমান কাৰোৰে সৈতে নতুন সম্পৰ্কত সোমাব বিচৰা নাই । কাৰণ তেওঁ নিজৰ সন্তানৰ সৈতে সময় কটাই আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰত মনোযোগ দি অতি সুখী ।
'দ্য টাইমছ' বাতৰিকাকতক তেওঁ কয়, "বৰ্তমান মোৰ জীৱনত কোনো প্ৰেম-প্ৰণয়ৰ স্থান নাই । ইয়াৰ বাবে মোৰ জীৱনত কোনো খালী ঠাই বা সময় নাই । মই এতিয়া বহুত কামত ব্যস্ত আছোঁ । মোৰ ল’ৰা-ছোৱালীহালেই মোৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ।" তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, "আৰু মোৰ কেৰিয়াৰ । আচৰিত কথাটো হ’ল, মই মোৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি জীৱনত কাহানিও নোহোৱাকৈ আকৰ্ষিত হৈ পৰিছোঁ । ইয়াৰ উপৰি মই মোৰ এই অকলশৰীয়া সময়খিনিও খুব সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিছোঁ ।"
'ফিমেল ফাৰ্ষ্ট ইউকে'ৰ তথ্য অনুসৰি, জেৰাৰ্ডৰ সৈতে বিচ্ছেদ আৰু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ ঘটনাক শ্বাকীৰাই তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ অন্ধকাৰ আৰু যন্ত্ৰণাদায়ক সময় বুলি অভিহিত কৰিছে । এই আৱেগিক আৰু কঠিন পৰিস্থিতিটোৱে তেওঁক পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী আৰু জ্ঞানী হ'বলৈ প্ৰেৰণা দিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
কঠিন সময়েই শিকাইছে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষা
তেওঁ কৈছিল, "মই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ অন্ধকাৰময় সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিলোঁ, যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ পৰিয়ালটো ভাঙি যোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ । এইটো সেইটো পৰিয়াল আছিল যিটোক মই চিৰদিনৰ বাবে জীয়াই ৰখাৰ সপোন দেখিছিলোঁ । মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ, কিন্তু ই মোক হয়তো এক অপ্ৰত্যাশিতভাৱে এজন জ্ঞানী ব্যক্তি বা অন্ততঃ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । মানুহে কয় যে যিবোৰ কথাই আপোনাক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, সেইবোৰে আপোনাক অধিক শক্তিশালীহে কৰি তোলে—আৰু এই কথাষাৰ একেবাৰে সঁচা । মানুহৰ যে এক এনেধৰণৰ সহনশীলতা বা যুঁজিব পৰা ক্ষমতা থাকে, যাক আমি জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে কামত লগাব পাৰোঁ, সেইয়া সঁচাকৈয়ে আচৰিত ।"
কষ্টই মানুহক শক্তিশালী কৰে: শ্বাকীৰা
তেওঁ আৰু কয়, "কেতিয়াবা কষ্ট আৰু বেদনাৰ মাজেৰেই আমি আৱিষ্কাৰ কৰোঁ যে আমি কিমান শক্তিশালী হ’ব পাৰোঁ । দুখ-কষ্টই কেতিয়াবা এজন মানুহক অধিক উন্নত কৰি তোলে আৰু বন্ধু-বান্ধৱী তথা আনৰ সহায়-সহযোগিতাক মূল্য দিবলৈ শিকায় ।"
শ্বাকীৰাই বিশ্বাস কৰে যে কঠিন সময়ৰ পৰা সদায় কিবা নাজানিবলগীয়া কথা শিকিব পাৰি । তেওঁ কয়, "জীৱনটো কেতিয়াবা বহুত নিষ্ঠুৰ হ’ব পাৰে, কিন্তু ই একেলগে ধুনীয়াও আৰু ই ছাঁ-পোহৰেৰে গঠিত । গতিকে মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাবেই—সেয়া উজ্জ্বল হওক বা অন্ধকাৰময়—জীৱনক ধন্যবাদ জনাওঁ । যিসকল লোকে মোক কষ্ট দিছে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিওঁ, কাৰণ তেওঁলোক মোৰ শিক্ষক হৈ পৰিছে আৰু মোক বহুতো মূল্যৱান শিক্ষা দিছে ।" গায়িকাগৰাকীয়ে তেওঁৰ জীৱনত পেলোৱা প্ৰভাৱৰ বাবে জেৰাৰ্ডৰ প্ৰতি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব ।
