ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসত বৃহৎ মুক্তি! বিশ্বৰ ৫০,০০০ পৰ্দাত নীতিশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’
ছনী পিকচাৰ্ছৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ! ৬০,০০০ গোলকীয় স্ক্ৰীণত মুক্তি পাব ‘ৰামায়ণ’— মুকলি হ’ল ইংৰাজী ট্ৰেইলাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছনী প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ আগন্তুক ছবি 'ৰামায়ণ' বিশ্বজুৰি প্ৰায় ৫০,০০০ টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবিগৃহৰ পৰ্দাত মুক্তি দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এয়া যিকোনো ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ বাবে বিশ্বৰ মঞ্চত আটাইতকৈ বৃহৎ মুক্তিৰ অভিলেখ হ'ব ।
পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰী আৰু প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাৰ এই দুই খণ্ডৰ 'ৰামায়ণ' চলচ্চিত্ৰখনত বহুকেইগৰাকী তাৰকা অভিনেতাই অভিনয় কৰিছে । লগতে ইয়াৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হান্স জিমাৰ আৰু এ. আৰ. ৰহমানে ।
মুখ্য চৰিত্ৰৰ তাৰকাসকল-
- শ্ৰী ৰাম: ৰণবীৰ কাপুৰ
- ৰাৱণ: যশ
- সীতা: সাই পল্লৱী
- হনুমান: ছানী দেওল
ছনী পিকচাৰ্ছে এই চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰথম খণ্ডটো ২০২৬ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত, দীপাৱলীত মুক্তি দিব । ভাৰত আৰু বিদেশৰ ছবিগৃহ মিলাই এইখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে ।
- ভাৰতৰ বাহিৰত (আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়): ৫০,০০০ খন পৰ্দা
- ভাৰতৰ ভিতৰত: ৯,০০০ খন পৰ্দা
- মুঠ গোলকীয় পৰ্দা: প্ৰায় ৬০,০০০ খন
প্ৰযোজকসকলে ছনীৰ সৈতে হোৱা এই অংশীদাৰিত্বক ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ জাঁপ বুলি আদৰণি জনাইছে । একাংশ লোকে ছবিখনত অত্যাধিক ভিএফএক্সৰ ব্যৱহাৰ আৰু সম্ভাৱ্য কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লোৱাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
SONY PICTURES TO DISTRIBUTE 'RAMAYANA' ACROSS 50,000 SCREENS IN INTERNATIONAL MARKETS – *ENGLISH* TRAILER UNVEILED... #SonyPictures will distribute #Ramayana internationally across 50,000 screens – marking a landmark global rollout for an #Indian film.— taran adarsh (@taran_adarsh) August 6, 2026
A giant leap towards… pic.twitter.com/yfDfL5HSpx
প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ সমালোচক তৰণ আদৰ্শে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ছনী পিকচাৰ্ছে 'ৰামায়ণ' চলচ্চিত্ৰখনৰ ইংৰাজী ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰিছে । এই ছবিখন বিশ্বজুৰি এক ঐতিহাসিক বৃহৎ পৰিসৰত মুক্তি দিয়া হ'ব । ভাৰতৰ এই মহান মহাকাব্যখনক বিশ্ববাসীৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ পদক্ষেপ ।
ছবিখন দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । প্ৰথম খণ্ড ২০২৬ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ছবিগৃহত মুক্তি পাব । দ্বিতীয় খণ্ড ইয়াৰ ঠিক এবছৰ পিছত, অৰ্থাৎ ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি দিয়া হ'ব ।
লগতে পঢ়ক : ৰাজকীয় ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰ, শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে যশৰ প্ৰৱেশ আৰু চাওক আৰু ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত