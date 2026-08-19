প্ৰকৃতিয়েই দিয়ে জীৱন... বানত সৰ্বস্বান্ত অসমীয়াৰ দুখ বুজি নীলোৎপলৰ কণ্ঠৰে নিগৰিল এটি সুমধুৰ গীত

প্ৰকৃতিয়েই দিয়ে জীৱন... বানত সৰ্বস্বান্ত অসমীয়াৰ দুখ বুজি নীলোৎপলৰ কণ্ঠৰে নিগৰিল এটি সুমধুৰ গীত
নীলোৎপল বৰাই শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ এটা গানৰ জৰিয়তে এইবাৰৰ অসমৰ বানৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 11:55 AM IST
হায়দৰাবাদ : নীলোৎপল বৰাই সময়ে সময়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিজৰ স্পষ্ট স্থিতি প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ এটা গানৰ জৰিয়তে এইবাৰৰ অসমৰ বানৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷
2026 বৰ্ষৰ বানৰ কথা ভাবিলেই কিবা সাধু কথা যেন অনুভৱ হয় ৷ এনে কিছু ঠাইত বানে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিলে য’ত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই বান দেখা নাছিল ৷ 60 বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বানৰ অভিজ্ঞতা হ’ল বহুতৰ ৷ একদম যেন নোহোৱা-নোপোজা কাণ্ড ৷
বলিয়া ঐ বানে থেকেচি মাৰে, উৰুঙা চৌদিশে ঐ, ঘৰৰে ঐ পদূলি, নিচিনি গোহালি, শেতেলি সাগৰ হয়- এইদৰে আৰম্ভ হোৱা গানটো শুনিলে চকুৰ আগত ভাঁহি উঠে বানৰ বিভীষিকা ৷ গানটোত মুখ্যতঃ দুটা বাক্যৰ অৰ্থ যথেষ্ট অৰ্থৱহ, য’ত গায়কে গাইছে এইদৰে, "প্ৰকৃতিয়েই দিয়ে জীৱন আৰু প্ৰকৃতিয়েই নিয়ে জীৱন ৷"
অৰ্থাৎ এই ধৰাই আমাক সুন্দৰভাৱে জীয়াই থকাৰ সুযোগ দিছে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে প্ৰাকৃতিক সম্পদ দিছে ৷ প্ৰকৃতি, জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকতি আৰু মানুহ- সকলোৱে মিলি কেনেকৈ থাকিব পাৰি সেই চিন্তা কৰিব পৰাকৈ মানুহক মগজুও দিছে, কিন্তু হ’লেও আমি নিজৰ স্বাৰ্থত প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰাৰ আগতে এবাৰো নাভাবো ৷ সেই প্ৰকৃতিয়েই কেতিয়াবা মানুহৰ চৰম উৎপাতত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু সময়ে সময়ে কৰিও আহিছে ৷
এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক/অপ্ৰাকৃতিত দুৰ্যোগবোৰ আচলতে আমাৰ বাবে এক সংকেত সজাগ হোৱাৰ, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি চিন্তাশীল হোৱাৰ ৷ প্ৰকৃতিয়েই দিয়ে জীৱন শীৰ্ষক গানটোৰ পোষ্টাৰখনো যথেষ্ট মনোগ্ৰাহী ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷ হাতত গীটাৰ লৈ নীলোৎপল গান গাবলৈ বহিছে আৰু তেওঁক আৱৰি ধৰিছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে ৷ বানে তহিলং কৰা ঘৰ এখনৰ বহু বস্তু, আইতা এগৰাকী হাতত তামোল খুন্দা খুন্দনা, গছৰ ডালত আঁৰি থোৱা অসমীয়াৰ আৱেগৰ গামোচাখন, খোলটো কাষত থৈ দুখমনে বহি থকা গাঁৱৰ ডেকা, সকলোৱে ৰ লাগি চাই ৰৈছে গায়কজনলৈ ৷
এইবাৰৰ বানে যেনেকৈ দেখুৱালে অসমীয়াৰ একতা, ঠিকে তেনেকৈ দেখুৱালে অসমৰ সেই সহজ-সৰল গাঁওসমূহৰ মানুহৰ মানৱীয়তা ৷ ঘৰ এখনত একো নথকা অৱস্থাতো বান সাহায্য দিবলৈ যোৱাসকলক চাহ-বিস্কুট যাচি তেওঁলোকে বুজাই দিলে যে মানৱ ধৰ্মই পৰম ধৰ্ম ৷ চাহ একাপ খাই যাব, আপোনালোকে গোটেই দিনটো সাহায্য বিলাই ফুৰিছে- কিমানক যে আৱেগিক কৰিলে এইহেন বাক্য এশাৰীয়ে ৷
মুঠৰ ওপৰত অসমৰ এই বছৰৰ বানে সকলোকে জোকাৰি গ’ল ৷ সকলোৱে পাৰ্যমানে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে নতুবা অনুৰোধ কৰিছে ৷ নীলোৎপল বৰাৰ কণ্ঠত এই গানটোও আচলতে চৰকাৰলৈয়ে এটি অনুৰোধ অসমখনক বানমুক্ত কৰাৰ ৷
লগতে পঢ়ক : বানপীড়িতৰ কাষত পাপন: পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰৰ সৈতে শিৱসাগৰত সাহায্য বিতৰণ