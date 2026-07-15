ETV Bharat / entertainment

পত্নী প্ৰিয়ংকা নহয়, বলীউডৰ ‘গুপুত খবৰে’হে ভুলাই ৰাখিছে নিক জোনাছক ! জানক আচল কথাটো কি ?

বলীউডৰ গুজৱ আৰু ব্ৰেকআপৰ খবৰ গোপনে ৰাখে নিক জোনাছে ! পডকাষ্টত খোদ স্বীকাৰোক্তি গায়কজনৰ ৷

Nick Jonas says Bollywood gossip is what he's loved most in eight years of marriage with Priyanka Chopra
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাতকৈও আগেয়ে বলীউডৰ ব্ৰেকআপৰ খবৰ পায় নিকে! (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : নিক জোনাছে জনাইছে যে, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সৈতে আঠ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ ভিতৰত তেওঁ আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা বস্তুটো বা কামটো হৈছে বলীউডৰ গুজৱবোৰৰ খবৰ ৰখাটো । গায়ক তথা অভিনেতা নিক জোনাছে প্ৰকাশ কৰিছে যে, গোলকীয় তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কামবোৰৰ ভিতৰত এটা হৈছে বলীউডৰ ভিতৰুৱা চৰ্চাবোৰৰ খবৰ ৰখা ।

জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছৰ নতুন পডকাষ্ট ছিৰিজ 'হেই জোনাছ!' ৰ এটা খণ্ডত নিক, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, কেভিন জোনাছ আৰু জো জোনাছে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুষ্ঠানটোতে গায়ক নিকা জোনাছে ধেমালি কৰি কয় যে, তেওঁলোকৰ প্ৰায় আঠ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণটো হৈছে বলীউডৰ শেহতীয়া ঘটনা আৰু চৰ্চাবোৰৰ উমান পোৱাটো ।

নিকে কয়, "আমাৰ একেলগে থকা এই আঠটা বছৰৰ ভিতৰত মই আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা কথাটো হৈছে মই লাভ কৰা বলীউডৰ খবৰবোৰ ।" নিকৰ এই স্বীকাৰোক্তিত প্ৰিয়ংকাই ধেমালিৰ চলেৰে গিৰীয়েকক জোকাই কয়, "আমাৰ সমগ্ৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ভিতৰত তুমি এইটোৱেই আটাইতকৈ বেছি ভাল পালা ? তেওঁৰ সমগ্ৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ফিডটোৱেই কেৱল এনেকুৱা বলীউডৰ গুজৱেৰে ভৰি থাকে ।"

প্ৰিয়ংকাই আৰু অধিক প্ৰকাশ কৰি কয় যে, বহু সময়ত তেওঁতকৈ আগেতে নিকেহে বলীউডৰ কাৰোবাৰ সম্পৰ্ক ভংগ হোৱাৰ খবৰ পায় । প্ৰিয়ংকাই কয়, "কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক ভাঙিছে মই গমেই নাপাওঁ, কিন্তু তুমিয়েই সদায় মোক প্ৰথম খবৰটো দিয়া । সাধাৰণতে যেতিয়া মই মেছেজ কৰি থাকোঁ আৰু কওঁ যে, 'হেই, অমুক-তমুকক মোৰ মৰম জনাবা ।' তেতিয়াই নিকে কৈ উঠে, 'নহয়, তেওঁলোকৰ ব্ৰেকআপ হৈ গৈছে ।' আৰু মই আচৰিত হৈ সোধোঁ, 'অ'! তাৰমানে তুমি সকলো খবৰ ৰাখি থাকা !'"নিকে হাঁহি মাৰি স্বীকাৰ কৰে, "অ' হয়, মই ৰাখোঁ ।"

কেভিন আৰু জোৱে নিকে কাৰ কাৰ খবৰ আৰু চৰ্চা অনুসৰণ কৰে, সেয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁক জোৰ দিছিল । কিন্তু নিকে কাৰো নাম ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে । নিকে কয়, "মই নামবোৰ ক’ব নোৱাৰিম । তেওঁলোক আমাৰ বন্ধু-বান্ধৱী ।"

গায়কজনে লগতে স্বীকাৰ কৰে যে, তেওঁ গোপনে বলীউডৰ কেইটামান চৰ্চা সম্পৰ্কীয় পেজ অনুসৰণ কৰে । নিকে যোগ দি কয়, "কিছুমান এনেকুৱা একাউণ্ট আছে যিবোৰ মই গোপনে অনুসৰণ কৰোঁ, বুজিছেনে ? তাত বহুতো মুখৰোচক বা গোপন খবৰ পোৱা যায় । তাত এনে বহুতো কাহিনী থাকে যিবোৰ আপুনি অনুসৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব ।"

নিক আৰু প্ৰিয়ংকাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ২০১৮ চনত ডেটিং আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৭ চনৰ অস্কাৰৰ আফ্টাৰ-পাৰ্টীত লগ পাইছিল । সেই বছৰৰে শেষৰ ফালে তেওঁলোকৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্ব সম্পন্ন হয় । ইয়াৰ পিছত ২০১৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যোধপুৰৰ উমৈদ ভৱন পেলেচত খ্ৰীষ্টান আৰু হিন্দু ধৰ্মীয় দুয়োটা ৰীতি-নীতিৰে এক বিশাল অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । ২০২২ চনত তেওঁলোকে ছাৰ’গেচীৰ জৰিয়তে মালতী মেৰী চোপ্ৰা জোনাছ নামৰ এগৰাকী কন্যা সন্তানক আদৰি লয় ।

লগতে পঢ়ক : কন্যা মালতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় চিন্তিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ? শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য

TAGGED:

নিক জোনাছ বলীউড গছিপ
মালতী মেৰী চোপ্ৰা জোনাছ
বলীউড ব্ৰেকআপ খবৰ
PRIYANKA CHOPRA NICK JONAS MARRIAGE
NICK JONAS BOLLYWOOD GOSSIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.