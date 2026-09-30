জোনাছ ব্ৰাডাৰ্ছৰ গ্ৰীণৰূম পাইছিলগৈ মালতী মেৰী, আৰু সন্মুখত...
পৰ্দাৰ আঁৰৰ ধেমেলীয়া কাহিনী মনত পেলাই নিক জোনাছে কৈছে, ভাগ্য ভাল আছিল যে আমি বক্সাৰ, টেংক টপ পিন্ধি আছিলোঁ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 1:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : গ্ৰীণ ৰূমত বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ড ঘটে ৷ ধেমেলীয়াৰ পৰা মাৰপিটলৈকে বহু খবৰে মনোৰঞ্জনৰ দুনীয়াখন ভৰাই ৰাখে ৷ গ্ৰীণ ৰূমৰ কাহিনী বুলি ক’লেই বহু লোক শুনিবলৈ উৎসুক হৈ পৰে ৷ শেহতীয়াকৈ নিক জোনাছে মনত পেলাইছে ৪ বছৰীয়া মালতী মেৰীৰ এটা কাণ্ড যিটো গ্ৰীণ ৰূমত সংঘটিত হৈছিল ৷ শ্ব’ৰ পূৰ্বে জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছৰ গ্ৰীণ ৰূমত সোমাইছিলগৈ কণমানি মালতী ৷
নিক জোনাছৰ চাৰি বছৰীয়া কন্যা মালতী মেৰীৰ এই পৰ্দাৰ আঁৰৰ মুহূৰ্তটো সঁচাকৈয়ে হাস্যমধুৰ আছিল ৷ লগতে গ্ৰীণ ৰূমত থকাসকলৰ বাবে কিছু অস্বস্তিকৰো আছিল ৷ দৰাচলতে একো সাৰ-সুৰ নকৰাকৈয়ে মালতী সোমাই গৈছিল গ্ৰীণ ৰূমত ৷ কোনো সাজু নাছিল এই পৰিস্থিতিটোৰ বাবে ৷
এটা প’ডকাষ্টৰ বাৰ্তালাপত নিকে মালতী আৰু তেওঁৰ পত্নী অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছৰ সৈতে জড়িত এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কয় । তেওঁ কয় যে, সেই নিশাটোৰ আটাইতকৈ ভাল কথাটো শ্ব’টো নাছিল, আছিল মঞ্চৰ পিছফালৰ ধেমেলীয়া মুহূৰ্তটো ৷
মঞ্চৰ পিছফালে কি হৈছিল?
মালতী নিক, কেভিন আৰু জো জোনাছ সাজু হৈ থকা কোঠাটোত সোমাই যায় । এই কাণ্ডৰ কথা মনত পেলাই নিকে কয়, “গোটেই ৰাতিটোৰ আটাইতকৈ ভাল কথাটো আচলতে শ্ব’টো বা আমি দৰ্শকক উন্মাদ কৰিবলৈ বিচৰাটো নাছিল, আছিল অন্য এটা ঘটনাহে । ধৈৰ্য ধৰক । শ্ব’টোৰ সময়ত যিটো ঘটিছিল সেয়াহে আছিল ভাল লগা মুহূৰ্ত ৷"
তেওঁ কয়, “মালতী মেৰী আৰু প্ৰিয়ংকা তাত আছিল ৷ মালতী বৰ উত্তেজিত আছিল আৰু থাকিবই কিয়নো তাইৰ বয়স মাত্ৰ চাৰে চাৰি বছৰ, তাই একদম জোৰকৈ আমাৰ গ্ৰীণ ৰূমলৈ সোমাই আহিল । ভাগ্য ভাল যে আমি সকলোৱে বক্সাৰ, ব্ৰিফ আৰু অন্যান্য যেনে টেংক টপ পিন্ধি আছিলোঁ । তাই আমাৰ ফালে চাই আৰু কয়, ‘অ’, তুমি গ্ৰীষ্মকালীন কাপোৰ পিন্ধি আছা ।’ মুহূৰ্টতো একেবাৰে সঠিক আছিল । ইমান ধেমেলীয়া আছিল ।”
উল্লেখ্য যে, প্ৰিয়ংকা আৰু মালতী সঘনাই নিকৰ শ্ব’ত উপস্থিত থাকে আৰু দৰ্শকৰ শাৰীৰ পৰা তেওঁক সমৰ্থন কৰে । মাত্ৰ কেইমাহমানৰ আগতে মাতৃ-কন্যাৰ যুটিয়ে জোনাছ ব্রাদাৰ্ছৰ কনচাৰ্টত উল্লাসেৰে নাচি থকা দেখা গৈছিল ।
নিকে জোনাছ ব্রাদাৰ্ছৰ অংশ হিচাপে ভাতৃ কেভিন জোনাছ আৰু জো জোনাছৰ সৈতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে । নিক জোনাছ আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ছাৰ’গেচিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তান মালতী মেৰীক আদৰণি জনাইছিল ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা-নিক জোনাছৰ প্ৰেম, মনত পৰিছে ফোন নম্বৰ দিয়াৰ সেই গ্ৰীষ্ম সময়ছোৱা