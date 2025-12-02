নিক জোনাছৰ ড্ৰীম গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, সপ্তম বিবাহ বাৰ্ষিকীত আদৰণীয় পোষ্ট

নিক জোনাছৰ ড্ৰীম গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, সপ্তম বিবাহ বাৰ্ষিকীত আদৰণীয় পোষ্ট
সপ্তম বিবাহ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক নিজৰ ‘ড্ৰীম গাৰ্ল’ বুলি অভিহিত কৰে নিক জোনাছে ৷
December 2, 2025
হায়দৰাবাদ : ২০১৮ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা কণ্ঠশিল্পী নিক জোনাছ আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই এতিয়া বিবাহৰ সপ্তম বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছে । এই বিশেষ দিনটোত ৰোমাণ্টিক বুলি পৰিচিত নিকে পুনৰবাৰ প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম মধুৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে ৷
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাজামৌলীৰ ছবি বাৰাণসীৰ টাইটেল আৰু টিজাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰিয়ংকাৰ চেহেৰাক নিকে প্ৰশংসা কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ প্ৰিয়ংকাই কয় যে আগন্তুক বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুক্তি পাবলগীয়া নিকৰ নতুন একক সংগীত এলবাম ‘ছাণ্ডে বেষ্ট’ৰ বাবে তেওঁ অতিশয় উৎসাহিত হৈ আছে ।
২০১৬ চনত নিকে প্ৰিয়ংকাক এক্সত মেছেজ কৰি কৈছিল, "মই কেইজনমান মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা শুনিছো যে আমি লগ পোৱা উচিত ।" ২০১৭ চনত ভেনিটি ফেয়াৰ অস্কাৰৰ আফটাৰ পাৰ্টীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোক সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে ।
২০১৮ চনৰ জুলাই মাহত গ্ৰীচৰ ক্ৰিটত নিকে প্ৰিয়ংকাক প্ৰস্তাৱ দিছিল । একে বছৰৰে ডিচেম্বৰ মাহত যোধপুৰৰ উমৈদ ভৱন প্ৰাসাদত হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টান উভয় নীতিতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় দুয়ো । ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে ছাৰ’গেচিৰ জৰিয়তে কন্যা মালতী মেৰী চোপ্ৰা জোনাছক আদৰণি জনায় ।
পেছাদাৰী দিশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, নিক এতিয়া জোনাছ ব্রাদাৰ্ছৰ ইউৰ হোমটাউন ভ্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে, যিটো ৩ ডিচেম্বৰত কানছাছৰ উইচিটাত আৰম্ভ হ’ব আৰু তাৰ পিছত ২২ ডিচেম্বৰত ব্ৰুকলিনত সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে ফ’ৰ্ট ৱৰ্থ, নিউ অৰলিন্স, মণ্ট্ৰিয়েল, হেমিল্টন আৰু মানচেষ্টাৰত শ্ব’ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আনহাতে প্ৰিয়ংকা ভাৰতীয় চিনেমালৈ বৃহৎ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে সাজু হৈছে এছ এছ ৰাজামৌলীৰ ২০২৭ চনৰ ছবি বাৰাণসীৰ জৰিয়তে, য’ত তেওঁ মন্দাকিনীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ছবিখনত ৰুদ্ৰৰ চৰিত্ৰত মহেশ বাবু আৰু বিৰোধী কুম্ভৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰিয়ংকাৰ হাতত ২০২৬ চনত দ্য ব্লাফ আৰু ৰুছ’ ব্রাদাৰ্ছৰ একশ্যন স্পাই ছিৰিজ চিটাডেলৰ কাম আছে ।
