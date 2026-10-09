ভিন্ন অনুভূতিৰ সমাহাৰ লৈ মন শিহৰিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ‘তীব্ৰ’
৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘তীব্ৰ’ । ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা পৰিচালক 'আব্ৰাজ'ৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 4:54 PM IST
গুৱাহাটী : শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ‘তীব্ৰ’ । চলিত বৰ্ষৰ ৪ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবিখন । শেহতীয়াকৈ মুক্তিলাভ কৰিছে আহিবলগীয়া এই নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ অফিচিয়েল টিজাৰ । সামাজিক মাধ্যমযোগে নিৰ্মাতাই মুক্তি দিয়ে ছবিখনৰ টিজাৰটো ।
ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বনছ (ইণ্ডিয়া) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন প্ৰয়াত প্ৰযোজক নীতা শৰ্মাৰ সপোনৰ প্ৰকল্প । ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে সুৰেশ শৰ্মাই ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ জনসম্পৰ্কবিদ শুভংকৰ বেনাৰ্জীয়ে জনাই, "‘তীব্ৰ’ এখন বিশেষ ছবি, য’ত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুভূতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে । ছবিখনে দৰ্শকৰ মৰম লাভ কৰিব আমি আশাবাদী । অসমীয়া ছবিজগতক অসমৰ ৰাইজে সদায় দি অহা মৰম আৰু সমৰ্থন এই ছবিখনেও লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
ইফালে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে মুখ্য অভিনেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব জুলফী শ্বেখে । ছবিখনত তেওঁৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই । ছবিখনৰ আন এক বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ এটি বিশেষ গীত । বলীউডৰ প্ৰখ্যাত নৃত্য পৰিচালক সন্দীপ ছোপাৰকাৰে গীতটোৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে ।
ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিচালক 'আব্ৰাজ'ৰ । মাত্ৰ ১৯ বছৰ বয়সতে ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ কৰা 'আব্ৰাজ' অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম কনিষ্ঠ পৰিচালক হিচাপে পৰিচিত হৈছে ।
ধুবুৰী, চন্দ্ৰপুৰ আৰু জ্যোতিচিত্ৰবনৰ লগতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বেই ছবিখনৰ পৰা লাভ কৰা মুঠ লাভৰ ন্যূনতম ২০ শতাংশ অথবা ২১ লাখ টকা বানাক্ৰান্তৰ সাহায্য আৰু পুনৰ্বাসনৰ বাবে আগবঢ়োৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে প্ৰযোজকগৰাকীয়ে । এই সাহায্য শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক :
মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাভ-লোকচানৰ কথা চিন্তা নকৰি ‘তীব্ৰ' নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ মানৱ দৰদী সিদ্ধান্ত