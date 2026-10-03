নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী লৈ আহি আছে ‘চুমিৰ আশা’
শীঘ্ৰেই মুক্তি পাব এখন নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজ । ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটো গীত মুকলি কৰা হয় এনইআই ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ত ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 1:06 PM IST
গুৱাহাটী : ১০ অক্টোবৰত এখন নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজৰ শুভমুক্তিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে । গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা জীৱনটোৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰ ওপৰত এই ৱেৱ ছিৰিজখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ নিৰ্মাতাই নাম ৰাখিছে ‘চুমিৰ আশা’ । ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটো গীত ইতিমধ্যে মুক্তি দিয়া হৈছে ।
এছ .এম. ষ্টাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ‘চুমিৰ আশা’ শীৰ্ষক নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজখন । শুভমুক্তিৰ প্ৰাকক্ষণত ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটো গীত মুকলি কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ বামুণীমৈদামস্থিত এনইআই (NEI) ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ত মুকলি কৰা হয় ৱেব ছিৰিজখনৰ ‘গাওঁখনি মোৰ’ শীৰ্ষক সুন্দৰ গীতটি । গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে কণ্ঠশিল্পী পাপৰি গগৈয়ে । সুৰ দিছে মনোজ মন আৰু সংগীত কৰিছে দ্বীপকেশ বৰগোহাঞিয়ে ।
ৱেব ছিৰিজখনত মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী চুমী ভৰালীয়ে ৷ তেওঁৰ লগতে বহু ন-পুৰণি শিল্পীকো দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব । গাঁৱৰ পৰিবেশৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি এক নতুন যাত্ৰাত সন্মুখীন হোৱা সংগ্ৰাম কাহিনী ৱেব ছিৰিজখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে । আগন্তুক ১০ অক্টোবৰত সামাজিক মাধ্যমৰ সকলো প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হ’বলগীয়া ৱেব ছিৰিজখন দৰ্শকে আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশাবাদী ৱেব ছিৰিজখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী কলা-কুশলী ।
সাংবাদিক সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ৱেব ছিৰিজখনৰ অভিনেত্ৰী চুমি ভৰালীয়ে এইদৰে কয়, " সঁচাকৈয়ে আজি খুব সুখৰ সময় । প্ৰত্যেকটো গান আমি তিনি চাৰি মিনিট মানত তৎক্ষণাত চাই দিওঁ । কিন্তু এই তিনি চাৰি মিনিটৰ গান এটা কৰোঁতে বহু কষ্ট হয় । আজি ‘গাঁওখনি মোৰ’ শীৰ্ষক গীতটি মুকলি কৰিলোঁ । ইয়াত সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ পৰিবেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । আশা কৰোঁ সকলোৱে গীতটি চাব । ইতিমধ্যে গীতটি ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে । যিসকলে ৰীলছ বনাই ভাল পাই তেওঁলোকে ৰিল বনাই আছে । এছ. এম. ষ্টাৰ. এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ যোগেদি আমি আপোনালোকলৈ এই ৱেব ছিৰিজখন আগবঢ়াই দিম । তাৰেই এটি গীতৰ আজি শুভমুক্তি দিছোঁ । গীতটি লিখিছে মনোজে, সুৰ কৰিছে দ্বীপকেশে । নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে নীল গোবিন্দই । গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে পাপৰিয়ে ৷ সকলোৱে ৱেব ছিৰিজখন চাব বুলি আশা কৰিলোঁ । ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটি খণ্ড ১০ অক্টোবৰত মুকলি কৰিম । আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ।"
‘চুমিৰ আশা’ দৰ্শকে আদৰি ল’ব বুলি আশাবাদী কলা-কুশলীসকল ৷
লগতে পঢ়ক : ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ ‘মই এটি নিশাচৰ’