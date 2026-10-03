ETV Bharat / entertainment

নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী লৈ আহি আছে ‘চুমিৰ আশা’

শীঘ্ৰেই মুক্তি পাব এখন নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজ । ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটো গীত মুকলি কৰা হয় এনইআই ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ত ।

new assamese web series Sumir Asha will be available from 10th october title song Gaon Khoni Mur releases
১০ অক্টোবৰত নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজ চুমিৰ আশাৰ শুভমুক্তি (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ১০ অক্টোবৰত এখন নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজৰ শুভমুক্তিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে । গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা জীৱনটোৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰ ওপৰত এই ৱেৱ ছিৰিজখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ নিৰ্মাতাই নাম ৰাখিছে ‘চুমিৰ আশা’ । ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটো গীত ইতিমধ্যে মুক্তি দিয়া হৈছে ।

এছ .এম. ষ্টাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ‘চুমিৰ আশা’ শীৰ্ষক নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজখন । শুভমুক্তিৰ প্ৰাকক্ষণত ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটো গীত মুকলি কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ বামুণীমৈদামস্থিত এনইআই (NEI) ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ত মুকলি কৰা হয় ৱেব ছিৰিজখনৰ ‘গাওঁখনি মোৰ’ শীৰ্ষক সুন্দৰ গীতটি । গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে কণ্ঠশিল্পী পাপৰি গগৈয়ে । সুৰ দিছে মনোজ মন আৰু সংগীত কৰিছে দ্বীপকেশ বৰগোহাঞিয়ে ।

অভিনেত্ৰীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

ৱেব ছিৰিজখনত মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী চুমী ভৰালীয়ে ৷ তেওঁৰ লগতে বহু ন-পুৰণি শিল্পীকো দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব । গাঁৱৰ পৰিবেশৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি এক নতুন যাত্ৰাত সন্মুখীন হোৱা সংগ্ৰাম কাহিনী ৱেব ছিৰিজখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে । আগন্তুক ১০ অক্টোবৰত সামাজিক মাধ্যমৰ সকলো প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হ’বলগীয়া ৱেব ছিৰিজখন দৰ্শকে আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশাবাদী ৱেব ছিৰিজখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী কলা-কুশলী ।

new assamese web series Sumir Asha will be available from 10th october title song Gaon Khoni Mur releases
প্ৰথমটো গীতৰ মুক্তি (Photo : ETV Bharat Assam)

সাংবাদিক সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ৱেব ছিৰিজখনৰ অভিনেত্ৰী চুমি ভৰালীয়ে এইদৰে কয়, " সঁচাকৈয়ে আজি খুব সুখৰ সময় । প্ৰত্যেকটো গান আমি তিনি চাৰি মিনিট মানত তৎক্ষণাত চাই দিওঁ । কিন্তু এই তিনি চাৰি মিনিটৰ গান এটা কৰোঁতে বহু কষ্ট হয় । আজি ‘গাঁওখনি মোৰ’ শীৰ্ষক গীতটি মুকলি কৰিলোঁ । ইয়াত সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ পৰিবেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । আশা কৰোঁ সকলোৱে গীতটি চাব । ইতিমধ্যে গীতটি ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে । যিসকলে ৰীলছ বনাই ভাল পাই তেওঁলোকে ৰিল বনাই আছে । এছ. এম. ষ্টাৰ. এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ যোগেদি আমি আপোনালোকলৈ এই ৱেব ছিৰিজখন আগবঢ়াই দিম । তাৰেই এটি গীতৰ আজি শুভমুক্তি দিছোঁ । গীতটি লিখিছে মনোজে, সুৰ কৰিছে দ্বীপকেশে । নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে নীল গোবিন্দই । গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে পাপৰিয়ে ৷ সকলোৱে ৱেব ছিৰিজখন চাব বুলি আশা কৰিলোঁ । ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথমটি খণ্ড ১০ অক্টোবৰত মুকলি কৰিম । আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ।"

new assamese web series Sumir Asha will be available from 10th october title song Gaon Khoni Mur releases
এখন নতুন অসমীয়া ৱেব ছিৰিজৰ গানৰ প’ষ্টাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

‘চুমিৰ আশা’ দৰ্শকে আদৰি ল’ব বুলি আশাবাদী কলা-কুশলীসকল ৷

লগতে পঢ়ক : ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ ‘মই এটি নিশাচৰ’

TAGGED:

WEB SERIES SUMIR ASHA
GAON KHONI MUR SONG
অসমীয়া ৱেব ছিৰিজ
ৱেব ছিৰিজ চুমিৰ আশা
NEW ASSAMESE WEB SERIES SUMIR ASHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.