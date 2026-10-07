দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত নতুন অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ’ মুকলি

দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত নতুন অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ’ মুকলি
শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত মুক্তি দিয়া হৈছে এটা নতুন অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ’ । কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়াই মুকলি কৰে এই মিউজিক ভিডিঅ’টো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 3:48 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ৷ পূজাৰ প্ৰাকক্ষণতে নতুনকৈ মুক্তি দিয়া হৈছে এটা নতুন অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ’। আলফা মোশ্বন ষ্টুডিঅ’জৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই নতুন ৰোমাণ্টিক মিউজিক ভিডিঅ’টোৰ শিৰোনাম ‘পাহাৰীয়া ছোৱালী’ ৷ গুৱাহাটীৰ মাণিক নগৰস্থিত আই আৰ আৰ এছ দ্য ব্যুটিক হোটেলত আয়োজিত এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানত এই মিউজিক ভিডিঅ’টো শুভমুক্তি দিয়া হয় ।
গীতটিৰ শুভমুক্তি অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়া প্ৰমুখ্যে গীতটিৰ সৈতে জড়িত সমূহ কলা-কুশলী উপস্থিত থাকে । ‘পাহাৰীয়া ছোৱালী’ শীৰ্ষক এই নতুন মিউজিক ভিডিঅ’টিৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মৃগম তালুকদাৰ আৰু অলিম্পিকা শইকীয়াই । মিউজিক ভিডিঅ’টোৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে নীল গোবিন্দই । গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে কণ্ঠশিল্পী সঞ্জু ডেকা আৰু কাব্যশ্ৰী গোস্বামীয়ে । গীতটিত কথা আৰু সুৰ দিছে ভাস্কৰ ডেকাই ।
শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমৰ সকলো প্লেটফৰ্মতে উপলব্ধ হ’ব নতুনকৈ মুকলি কৰা মিউজিক ভিডিঅ’টি । অসমৰ সংগীতপ্ৰেমীয়ে গীতটি আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশাবাদী কলা কুশলীসকল ।
শুভমুক্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সাংস্কৃতিক জগতত এটি নতুন গীত সন্নিবিষ্ট হৈছে । আলফা মোশ্বন ষ্টুডিঅ’ই এই গীতটি খুব সুন্দৰকৈ প্ৰযোজনা কৰিছে । গীতটিত নীল গোবিন্দই খুব সুন্দৰকৈ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে । কণ্ঠদান কৰিছে সঞ্জু ডেকা আৰু কাব্যশ্ৰীয়ে । অভিনয় কৰিছে মৃগম তালুকদাৰ আৰু অলিম্পিকাই । এটা সুন্দৰ গীতৰ সমাহাৰ ঘটিছে । মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সাংস্কৃতিক জগতলৈ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ তেওঁলোকৰ যি হেঁপাহ তৰেই প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে তেওঁলোকে সজাই পৰাই এই গীতটি ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছে ৷ মই ভাবো সকলোৱে গীতটি আঁকোৱালি ল’ব ৷ গীতটি মনত ৰাখিব ‘পাহাৰীয়া ছোৱালী’ ।"
আনহাতে গীতটিত অভিনয় কৰা মৃগম তালুকদাৰে কয়, "অসমবাসী ৰাইজক মৰম আৰু আদৰ জনাইছোঁ ৷ পূজালৈ আৰু কেইটামান দিন বাকী ৷ আমি খুব ধুনীয়া অসমীয়া ৰোমাণ্টিক গান এটা মুকলি কৰিছোঁ ৷ আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰিব ৷ গানটো খুবেই ধুনীয়া, ইয়াৰ সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকে দেখা পাব ৷"
লগতে পঢ়ক : নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী লৈ আহি আছে ‘চুমিৰ আশা’