ফেব্ৰুৱাৰীত আহি আছে অতনু ভূঞাৰ 'খাকী': নেতা আৰু আৰক্ষীৰ সম্পৰ্ক কেনে ?
ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰ 'খাকী'ৰ পোষ্টাৰ মুকলি । ‘খাকী’ত আচলতে কি দেখুৱাব বিচাৰিছে অতনু ভূঞাই ?
Published : January 5, 2026 at 8:24 PM IST
গুৱাহাটী: অহা ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পাব নতুন অসমীয়া ছবি 'খাকী' ৷ অতনু ভূঞাৰ বহুচৰ্চিত ছবি ‘খাকী’ৰ পোষ্টাৰ সোমবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । এখন ৰাজনৈতিক থ্ৰীলাৰৰূপে নিৰ্মিত এই ছবিৰ পোষ্টাৰে ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে । আন অসমীয়া ছবিৰ পোষ্টাৰৰ তুলনাত ‘খাকী’ৰ পোষ্টাৰখন সম্পূৰ্ণ পৃথক ।
পোষ্টাৰত দেখা গৈছে চৌদিশে দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত পতাকা লৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে । সেই সময়ত ৰাজপাটত বহি আছে এজন নেতা । সেইজন নেতা যাতে বাগৰি নপৰে তাৰ বাবে নেতাৰ আসনখন ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীৰ এটা দলে । ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য আৰু আৰক্ষী বাহিনীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা হৈছে ছবিখনত । স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয়, ‘খাকী’ত নিৰ্মাতা অতনু ভূঞাই আচলতে কি দেখুৱাব বিচাৰিছে ?
ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কণিকা ভূঞা আৰু অৱয়ব ভূঞাৰ ৷ অহা ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত এই ছবিখন মুক্তি দিয়া হ’ব বুলি প্ৰযোজনা গোষ্ঠীয়ে সদৰী কৰিছে । এই ছবিখন নিৰ্বাচনৰ আগে আগে মু্ক্তি দিয়া হ'ব । ‘খাকী’ৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কাম বৰ্তমান মুম্বাইত চলি আছে । পৰিচালক অতনু ভূঞাই প্ৰায় ১৫ দিন ধৰি মুম্বাইত বাহৰ পাতি ছবিখনৰ কাৰিকৰী দিশৰ সৈতে জড়িত বিভিন্নজনৰ লগত আলোচনা কৰিছিল । বৰ্তমান ছবিৰ DI অৰ্থাৎ ডিজিটেল ইণ্টাৰমিডিয়েটত কাম চলি আছে মুম্বাইৰ বিখ্যাত প্ৰসাদ লেবৰেটৰীত ।
পৰিচালকৰ মতে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া ছবিৰ কালাৰ কাৰেকচনত অতি উচ্চমানৰ টেকন’লজি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ প্ৰসাদ লেবৰেটৰীত ডি আইৰ কাম কৰিছে বিখ্যাত পৰিচালক কিৰণ কোটাই । ‘ৱেডনেচ ডে’, ‘দ্য মাদ্ৰাছ কাফে’ আদি ছবিৰ ডি আইৰ সৈতে জড়িত আছিল কিৰণ কোটা । ইয়াৰ উপৰি বলীডউৰ বহু ছবিৰ কাম কৰিছে ‘খাকী’ৰ সৈতে জড়িত কিৰণ কোটাই । ছবিৰ আৱহ সংগীত আৰু অন্যান্য আনুষংগিক কামো চলি আছে মুম্বাইত । ছবিৰ আৱহ সংগীতৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় ডেনিয়েল বি জৰ্জক। ডেনিয়েলে ইয়াৰ পূৰ্বে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় ছবি ‘আন্ধা ধূন’, ‘মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ’, ‘জনী গাড্ডাৰ’ আদি ছবিৰ আৱহ সংগীতৰ কাম কৰিছিল । ‘আন্ধা ধূন’ৰ বাবে ডেনিয়েলে ফিল্মফেয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ আৱহ সংগীতৰ বঁটাও পাইছিল ।
উল্লেখ্য় যে ২০২৫ বৰ্ষত এ আৰ ৰহমান আৰু ৰাম চম্পটৰ সৈতে ডেনিয়েল বি জৰ্জে শ্ৰেষ্ঠ আৱহ সংগীতৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ বঁটাৰ মনোনয়ন পাইছিল । অৱশ্যে শেষ মুহূৰ্তত এ আৰ ৰহমান আৰু ডেনিয়েল বি জৰ্জৰ পৰিৱৰ্তে আমীৰ খানৰ প্ৰযোজনাৰ ছবি ‘লাপাটা লেডীজ’ৰ পৰিচালক ৰাম চম্পটে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান মুম্বাইত ডেনিয়েলৰ তত্বাৱধানত পূৰ্ণগতিত চলি আছে ‘খাকী’ৰ আৱহ সংগীতৰ কাম । আৱহ সংগীতৰ উপৰি ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ডেনিয়েলে নিজে । ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে অনুজা ভূঞা, ৰূপম ভূঞা আৰু জয় বৰুৱাই । পৰিচালকে জানিবলৈ দিয়া মতে, সমান্তৰালভাৱে মুম্বাইত ‘খাকী’ৰ শব্দৰ কামো চলি আছে । দেৱজিৎ চাংমাই আৰু অমৃত প্ৰীতমৰ তত্বাৱধানত এই কাম চলি আছে । ‘খাকী’ত শব্দৰ ব্যাপক পয়োভৰ আছে । দেৱজিৎ চাংমাই আৰু অমৃত প্ৰীতমে ছবিখনৰ বাবে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি অতনু ভূঞাই কয় ।