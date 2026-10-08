৯ অক্টোবৰত মুক্তি পাব জুবিন গাৰ্গ-গায়ত্ৰী হাজৰিকাই কণ্ঠ নিগৰোৱা ছবি 'ডিফলু'

৯ অক্টোবৰত মুক্তি পাব জুবিন গাৰ্গ-গায়ত্ৰী হাজৰিকাই কণ্ঠ নিগৰোৱা ছবি 'ডিফলু'
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তি লাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’ । বৰলুইত প্ৰডাকচন'ৰ বেনাৰত আৰু জেকিবৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মিত ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে নেকিবে ।
Published : October 8, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:03 PM IST
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে নতুন অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’য়ে মুক্তি লাভ কৰিব । অসমৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সহজ-সৰল বাস্তৱতা, থলুৱা সংস্কৃতি, লোক-পৰম্পৰা আৰু চহা জীৱনৰ নিভাঁজ স্পন্দনক আধাৰ হিচাপে লৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছবিখনৰ নেকিবে পৰিচালনা কৰিছে ।
বিশেষকৈ ছবিখনত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ দুটাকৈ গীত থকাৰ লগতে কণ্ঠশিল্পী গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰো শেষৰ গীতটো দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব । গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ সৈতে সেই গীতটোত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ছবিখনৰ পৰিচালক নেকিব, অভিনেতা সুব্ৰত দেউৰী আৰু চিত্ৰগ্ৰহণকাৰী উত্তম কলিতাই অসমৰ দৰ্শকক ছবিখন চাবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ছবিখনৰ বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ কৰে ।
দুবছৰৰ পৰিকল্পনাৰ অন্তত ‘ডিফলু’
ছবিখনৰ কাহিনী সন্দৰ্ভত পৰিচালক নেকিবে কয় যে প্ৰায় দুবছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ অন্তত ‘ডিফলু’ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কাজিৰঙাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ডিফলু নৈ আৰু নৈপৰীয়া পৰিৱেশে তেওঁক ছবিখনৰ কাহিনী নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ছবিখনৰ পৰিকল্পনা দুবছৰীয়া কাজিৰঙাৰ মাজেৰে 'ডিফলু' নৈখন বৈ গৈছে । নৈ পাৰৰ পৰিৱেশো অতি মনোমোহা । সেই নৈ পাৰৰ এখন গাঁৱৰ এটা সহজ-সৰল কাহিনীৰে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এগৰাকী চহৰত ডাঙৰ হোৱা চিকিৎসকে সেই গাঁওখনলৈ চাকৰি সূত্ৰে যায় আৰু তাত গৈ কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ সৈতে মিলি কেনেদৰে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে তেনে এক কাহিনীৰ আধাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই ছবিখনৰ কাহিনী
‘ডিফলু’ৰ কাহিনীৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰি পৰিচালক নেকিবে কয়, "মই এটা মাইক্ৰ' ফাইনেঞ্চ কোম্পানীত কাম কৰোঁ । সেই কামৰ সংক্ৰান্তত অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱে-ভূঞে ঘূৰি ফুৰিব লাগে । তাত ঘূৰি ফুৰোঁতে মই উপলদ্ধি কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ জীৱনটো আমাতকৈ কিমান পৃথক । সেইবোৰ ভাবিয়ে মই গাঁৱৰ মানুহবোৰে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ একেলগ কৰি এটা হাস্যৰসিক কাহিনীৰে ছবিখন উপস্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ ।"
ডাঙৰ পৰ্দাত নিজকে চোৱাৰ হেঁপাহ পূৰণ সুব্ৰত দেউৰীৰ
ইফালে কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা সুব্ৰত দেউৰীৰ বাবে ‘ডিফলু’ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবি । ডাঙৰ পৰ্দাত নিজকে চোৱাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া হেঁপাহ এই ছবিখনৰ জৰিয়তে পূৰণ হোৱা বুলি কয় অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘প্ৰতিজন শিল্পীৰে নিজকে ডাঙৰ পৰ্দাত চোৱাৰ এটা হেঁপাহ থাকে, সেই হেঁপাহ মোৰ পূৰণ হৈছে । ছবিখন চাই সকলোৱে ভাল পাব । এটা সহজ-সৰল কাহিনী । সকলোৱে নিজকে বিচাৰি পাব । এখন পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ছবি । মোৰ প্ৰথমখন ছবি হিচাপে বহু খিনি শিকিব পাৰিলোঁ । তাত অভিনয় কৰাৰ সকলোবোৰে মোতকৈ অভিজ্ঞ তেওঁলোকৰ সৈতে অভিনয় কৰিব পৰাটো এটা খুৱ সুন্দৰ অভিজ্ঞতা ।’’
ছবিখন দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখিন হৈছিল দৃশ্যগ্ৰহণকাৰী
ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰে উত্তম কলিতাই । ছবিখন দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা কিছু পৰিস্থিতিৰ লগতে ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত কলিতাই কয়, "ছবিখনৰ কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত শুনাৰ পাছত মোৰ মনলৈ সম্পূৰ্ণ ভাৱে এখন নিভাঁজ গাঁওৰ ছবি আহিছিল । এনে এখন গাঁও বিচাৰি অসমৰ ভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিলোঁ ।"
কলিতাই কয়, "তেনেদৰে গোলাঘাট, দেৰগাঁও আদি বিভিন্ন অঞ্চলত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইফালে আমি যত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰ আশে-পাশে সদায় হাতী ওলায় । সেইবাবে কিছু ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল ।"
ছবিখনত আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ দুটি গীত
এই সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "ছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ দুটা গীত আছে । আনহাতে শেষৰ গীত বুলি যদি কয় তেন্তে এটা গীত কিন্তু শেষৰে হ'ব যিটো গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ লগত কণ্ঠদান কৰিছিল । যিটো ক্ষেত্ৰত আমি নিজকে বহুত সৌভাগ্যবান বুলি ভাবোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, আহিবলগীয়া এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সুব্ৰত দেউৰী, অমৃতা গগৈ, মৃদুলা বৰুৱা, অৰুণ নাথ, অৰুণ হাজৰিকা, পূৰ্ণদা হাজৰিকা, ৰাজীৱ দুৱৰী, জ্যোতিষ্মান বৰা, কণিকা নাথ, অনিৰ্বাণ কলিতা, অংকুৰ বৈশ্য, ডাঃ হিতেশ বৰুৱা, সীমাশ্ৰী বৰা, প্ৰিয়াংশী কাশ্যপ আৰু দিব্যপ্রতিম ভাগৱতীকে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ দেৱজিৎ বৰাৰ । ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ, ৰাকেশ ৰিয়ান, ৰূপালী কাশ্যপ, গায়ত্ৰী হাজৰিকা আৰু মণ্টুমণি শইকীয়াই ।