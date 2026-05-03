লাহে লাহে সাজু হৈছে এটা 'লোকেল ভূত', কেতিয়ালৈ আহিব ভূতটো ?

ভৌতিকধর্মী নতুন অসমীয়া ছবি 'লোকেল ভূত' (ETV Bharat Assam)
Published : May 3, 2026 at 2:42 PM IST

গুৱাহাটী: লোকেল কুংফু, লোকেল উৎপাত আদিৰ দৰে কেইবাখনো জনপ্ৰিয় হাস্যমধুৰ তথা একচনধর্মী ছবি নিৰ্মাণ কৰা পৰিচালক কেনী বসুমতাৰীৰ পৰিচালনাৰে শীঘ্ৰে ছবি গৃহলৈ আহিব এখন ভৌতিকধর্মী নতুন অসমীয়া ছবি 'লোকেল ভূত'। চলিত বৰ্ষৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে । ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা কেনী বসুমতাৰীৰ । ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বার্তালাপত পৰিচালকগৰাকীয়ে জনাই কিছু কথা ।

ছবিখনৰ কাহিনীৰ আধাৰ:

ছবিখনৰ কাহিনীৰ আধাৰটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পৰিচালক কেনী বসুমতাৰীয়ে কয়,"ভাৰাঘৰত থকা তিনিজনী ছোৱালীয়ে প্ৰেমিকৰ সৈতে এঠাইত ফুৰিবলৈ যাওঁতে এনকাউণ্টাৰ ঘটে । তাৰ পাছত সিহঁতক বিচাৰি গুৱাহাটীৰ ভাৰাঘৰলৈ আহি যায় । তেনেকৈ আৰম্ভ হয় ছবিখনৰ কাহিনীভাগ । এনে এক আধাৰলৈ নিৰ্মাণ হৈছে ছবিখনৰ কাহিনীভাগ ।"

দৃশ্যগ্ৰহণৰ মুহূৰ্তত অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল (ETV Bharat Assam)

দর্শকে ছবিখনত কি নতুনত্ব লাভ কৰিব:

হাস্যমধুৰ তথা একচনধর্মী ছবি নিৰ্মাণেৰে দর্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰিচালকগৰাকীয়ে এইবাৰৰ ছবিখনৰ বিষয়বস্তুটোৰ সন্দৰ্ভত কয়,"মানুহক ভয় খুৱাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ । প্ৰায় ১২ বছৰ মান মানুহক হঁহুৱাই আছোঁ, এইবাৰ চক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম । ছবিগৃহত মানুহক চক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । হ'ৰ'ৰ ছবি চাওঁতে প্ৰতিটো দৃশ্যৰে যিটো এটা ইচ্ছুকতা থাকে দৰ্শকৰ মাজত সেইটো বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

লোকেল ভূতৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কিছু অংশ (ETV Bharat Assam)

অন্যধৰণৰ ছবি নিৰ্মাণৰ কাৰণ:

অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ৰ'ৰ ছবিৰ সংখ্যা খুবেই কম এই সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"অসমীয়া হ'ৰ'ৰ ছবিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেন্তে কথানদীৰ কথাহে মোৰ মনত পৰে । তাৰ বাহিৰে অন্য ছবিৰ কথা তেনেদৰে মনত নপৰে । এই জ'নাৰটোয়ে মোক আগৰ পৰাই আকৰ্ষিত কৰে । মাজতে বহুত দিনলৈ হ'ৰ'ৰ ছবিৰ চোৱা নাছিলোঁ ।"

লোকেল ভূতৰ একাংশ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"কিন্তু মোৰ পত্নীয়ে হ'ৰ'ৰ ছবিৰ চাই ভাল পায় । এগৰাকী পৰিচালক হিচাপে মই কমেডী ছবি, একচনধর্মী ছবি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, এইবাৰ এটা অন্যধৰণৰ জ'নাৰৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰি নিজকে মই পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ । একচনত যিদৰে মানুহক হঁহুৱাই হ'ৰ'ৰত তেনেদৰে মানুহক ভয় খুৱাব লাগিব সেইটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা চেষ্টা ।"

কেতিয়াৰ পৰা ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে:

'ছবিখনৰ পৰিকল্পনা লোকেল কুংফু-৩ ৰ পাছতে ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । তাৰ পাছত কাহিনী-চিত্ৰনাট্য আদি ৰচনা কৰোতে প্ৰায় ডেৰ বছৰ মান সময় লাগিল । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটী, ওদালগুৰি আৰু যোৰহাটত কৰিছোঁ ।"-বুলি কয় বসুমতাৰীয়ে । উল্লেখ্য যে, কাশ্মিৰী শৰ্মা, অদৃতা পৰাশৰ মহন্ত, ৰূপাশ্ৰী ফুকন, মৈত্ৰী দাস, বনী দেউৰী, জাভেদ আখতাৰকে ধৰি কেইবাগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ।

