যৌৱনে আমনি কৰে ২ আৰু হেৰোৱা ছন্দ: একেদিনাই একেলগে ছবিগৃহলৈ আহি আছে দুয়োখন ছবি

যৌৱনে আমনি কৰে ২ আৰু হেৰোৱা ছন্দ: একেদিনাই একেলগে ছবিগৃহলৈ আহি আছে দুয়োখন ছবি
দুগৰাকীকৈ বিশিষ্ট পৰিচালকৰ পৰিচালনাৰে দুখনকৈ অসমীয়া ছবি আহিব নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনটোতে ।
গুৱাহাটী : আগন্তুক বৰ্ষত অসমীয়া মনোৰঞ্জন জগতখনৰ আৰম্ভণি খুব সুন্দৰকৈ হ’বলৈ গৈ আছে ৷ নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ লগতে সাজু হওক পৰিয়ালৰে সৈতে চিনেমা হললৈ যাবলৈ, কিয়নো বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো দিনতে ছবিগৃহলৈ আহিব দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা ৷
হয়, নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনতে মুক্তি লাভ কৰিব দুখনকৈ অসমীয়া ছবিয়ে । ঘোষণা হোৱাৰে পৰাই এই ছবি দুখন চৰ্চাত আছে ৷ এখন ছবিৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল যদিও আনখন ছবিয়ে চলিত বৰ্ষটোতেই মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ অকস্মাতে নাইকিয়া হৈ যোৱাত কোনো তাৰিখ থিৰ নকৰাকৈ পিছুৱাই দিয়া ছবিসমূহৰ মাজত এইখন ছবিও আছিল ৷ এতিয়া অৱশ্যে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে ৷ ২ জানুৱাৰীত দুয়োখন ছবিয়েই চিনেমা হলত মুখামুখি হ’ব ৷
দুগৰাকীকৈ বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক জাহ্নু বৰুৱাই লৈ আহিছে এই মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক ৷ তেওঁলোক দুয়োৰে পৰিচালনাৰে আহিবলগীয়া ছবি দুখন হৈছে ক্ৰমে 'যৌৱনে আমনি কৰে ২' আৰু 'হেৰোৱা ছন্দ' । পিছে একেদিনাই দুখনকৈ বাণিজ্যিকধর্মী অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিয়ে দর্শকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । এই সন্দৰ্ভত আমি যোগাযোগ কৰিছিলো ছবি দুখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ সৈতে ।
আমাৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়াই কয়, “আমি এটা ছিষ্টেমৰ মাজেৰে গৈছোঁ । আমাৰ ছবিখন ১০ অক্টোবৰতে মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ বাবে ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়া হ'ল । আমি যেতিয়া ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিনটো লৈছিলোঁ, সেই সময়ত অন্য কোনো ছবিয়ে দিন লোৱা নাছিল, যাৰ বাবে আমি নৱবর্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনতে মুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলো । ছবিখন আমি সেইদিনা দর্শকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিম ।”
আনহাতে এই প্ৰসংগত অংকুৰ কুমাৰ বিষয়াই কয়, "একেদিনাই দুখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিয়ে দৰ্শকৰ ওপৰত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পেলাব । আমি যেতিয়া UFO লৈ ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন বিচাৰি মেইল কৰিছিলোঁ, সেই দিনটোলৈ অন্য কোনো ছবিয়ে মুক্তিৰ দিন লোৱা নাছিল, ২ জানুৱাৰীৰ দিনটো থিৰাং কৰিছিলো ।"
ইফালে পদ্মভূষণ জাহ্নু বৰুৱা পৰিচালিত 'হেৰোৱা ছন্দৰ' টীমৰ হৈ হৃষীকেশ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "একেদিনাই দুখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি নাভাবো, কাৰণ দুয়োখন ছবি বাণিজ্যিকধর্মী হ’লেও দুয়োখনৰে ধাৰাটো বা কাহিনী বেলেগ বেলেগ, সেয়ে ই বিশেষ এটা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি নাভাবো ।"
উল্লেখ্য যে, সাত বছৰীয়া বিৰতিৰ অন্তত জাহ্নু বৰুৱাৰ পৰিচালনাৰে ২ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘হেৰোৱা ছন্দ'ই । ২০১৮ চনতেই অসমীয়া দৰ্শকে জাহ্নু বৰুৱাৰ পৰা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ শেষৰখন ছবি "ভগা খিৰিকী" ৷ আনহাতে ১৯৯৮ চনৰ এখন জনপ্ৰিয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ ছিকুৱেলো আহি আছে একেটা দিনতে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দর্শকে কোনখন ছবিক আদৰি লয়, সেয়া সময়তহে ক’ব ।
