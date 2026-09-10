ETV Bharat / entertainment

এগৰাকী ভাৱৰীয়া জীৱনৰ সমস্যা এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত, 'শৰশয্যা'ই দিব অনন্য সোৱাদ

চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ভাগত আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'শৰশয্যা' । ৪ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখন ।

New Assamese Film sarashajjyya will release on 4th december poster and song out
নতুন অসমীয়া ছবি 'শৰশয্যা’ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ত্রিনাভ এণ্টাৰটেইণ্টৰ বেনাৰত চলিত বৰ্ষৰ শেষৰফালে আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'শৰশয্যা'। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ অন্যতম ভাওনাক সামৰি এই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ ৰচনা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ভাওনাৰ লগত জড়িত শিল্পীসকলৰ জীৱনগাঁথাও এই ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ এই ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা প্ৰণৱ বৰুৱাৰ ।

বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ ছবিগৃহত মুকলি কৰা হয় ছবিখনৰ প’ষ্টাৰ । সমান্তৰালভাৱে মুক্তি দিয়া হয় ছবিখনৰ এটি গীত । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে ছবিখনৰ সমূহ কলা-কুশলী । আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখন ৷

'শৰশয্যা' ছবিখনৰ কলা-কুশলীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক প্ৰণৱ বৰুৱাই কয়, "মধ্য অসমৰ ভাওনাৰ বচনসমূহ মূলতঃ ব্ৰজাৱলী ভাষাত হয় । ভাওনাৰ বিলাপ, প্ৰলাপ, লেছাৰী, স্তোত্ৰী, মুক্তাৱলী তেনেকুৱা ধৰণৰ বচনশৈলীক জীৱন হিচাপে লৈ সৰুৰে পৰা বৃদ্ধ হোৱালৈ শিল্পী পেঞ্চন নোপোৱালৈকে এগৰাকী লোকৰ যাত্ৰা কেনেকুৱা হয়, সেয়া দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব ৷ সেই যাত্ৰাত তেওঁৰ ছোৱালীজনীয়ে কি ভূমিকা পালন কৰে, সেই ধৰণৰ বিষয়বস্তু লৈয়ে এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । হাজাৰ শৰৰ খোঁচ খাই জীয়াই থকা মানুহজন আছিল ভীষ্ম । সেই ভীষ্মৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনক আধাৰ কৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আইমী বৰুৱাই কয়, "খুব ভাল লাগিছে, মই যিহেতু মধ্য অসমৰ আৰু এই ছবিখনৰ প্ৰাণটোৱে হ’ল ভাওনা ৷ ঠাই বিশেষে ভাওনাৰ ৰূপবোৰ বেলেগ বেলেগ ৷ আমাৰ মধ্য অসমতো বেলেগ ৷ আমাৰ ভাওনা ব্ৰজাৱলী ভাষাত কৰা হয়, সেয়ে এই ছবিখনক লৈ আৱেগটো অলপমান বেছি ৷ এই চৰিত্ৰটোৰ কথা শুনি মনলৈ আহিছিল যে যদি নকৰোঁ, পিছলৈ মনত দুখ এটা থাকি যাব, যিহেতু সময়ৰ অভাৱত কাম অলপ কমকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ ৷"

New Assamese Film sarashajjyya will release on 4th december poster and song out
নতুন অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰযোজক কাকতিয়ে কয়, "আমি সৰু এটা পৰিয়াল, সৰুকৈ এখন চিনেমা বনাইছোঁ, বহুত বেছি বাজেট নহয় ছবিখনৰ ৷ প্ৰযোজক হিচাপে কেৱল মইয়েই নহয়, আমি সকলোৱেই প্ৰযোজক ৷ নগাঁৱৰ ৰাইজে বহুত সহায় কৰিছে ৷ আমাৰ পৰিচালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণ দা, আইমী সকলোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে ৷ এজন ভাঁৱৰীয়াৰ কাহিনী, ভাঁৱৰীয়াৰ জীৱনত থকা সমস্যাসমূহ সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ আশা কৰোঁ দৰ্শকে ছবিখন চাই ভাল পাব ৷"

উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আইমী বৰুৱা আৰু অৰুণ হাজৰিকাই । লগতে ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, গীতাৰ্থ কাকতি, নীলোৎপল বৰুৱা আদিকে ধৰি বহু ন-পুৰণি শিল্পীক । ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে জয়ন্ত কাকতি আৰু প্ৰিয়ম দাসে । সম্পাদনা আৰু দৃশ্যগ্ৰহণ মনোজিৎ শৰ্মাৰ । ছবিখনৰ সংগীত জয়ন্ত কাকতিৰ, আৱহ সংগীত পলাশ সূৰ্য্য গগৈৰ। ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে নীল আকাশ আৰু আচুৰ্য বৰপাত্ৰই ।

New Assamese Film sarashajjyya will release on 4th december poster and song out
এই ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা প্ৰণৱ বৰুৱাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : ‘মহাবাহু’ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত পৰিচালকৰ মুখত সেই দুই ব্যক্তিৰ নাম, যিয়ে প্ৰাণভৰি ভাল পাইছিল ‘দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ক

TAGGED:

NEW ASSAMESE FILM SARASHAJJYYA
নতুন অসমীয়া ছবি শৰশয্যা
পৰিচালক প্ৰণৱ বৰুৱাৰ চিনেমা
ASSAMESE FILM SARASHAJJYYA RELEASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.