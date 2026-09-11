ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি ‘প্ৰেম XL’এ দৰ্শকক ওভতাই নিব কলেজীয়া দিনলৈ

ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি ‘প্ৰেম XL’এ দৰ্শকক ওভতাই নিব কলেজীয়া দিনলৈ
২ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে ‘প্ৰেম XL’ ৷ ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা টনী দেউৰী বসুমতাৰীৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 10:42 AM IST
গুৱাহাটী : মুক্তিৰ পথত এখন নতুন অসমীয়া ছবি ‘প্ৰেম XL’ ৷ আগন্তুক ২ অক্টোবৰত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবি ‘প্ৰেম XL’ এ ৷ ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা টনী দেউৰী বসুমতাৰীৰ ।
D MOJO Art ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত প্ৰেম, হাস্যৰস, মনোৰঞ্জনৰে সমৃদ্ধ এই ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে প্ৰেৰণা বৰা বৰদলৈয়ে । ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ছবিখনৰ টীমটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ৷ এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰিচালক টনী দেউৰী বসুমতাৰী আৰু সহ-পৰিচালক বনী দেউৰীয়ে কিছু কথা ব্যক্ত কৰে ।
পৰিচালক টনী দেউৰী বসুমতাৰীয়ে কয়, “এইখন এখন ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি । কলেজীয়া ল’ৰা-ছোৱালী সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এটা কাহিনী । কাহিনীটো কেৱল কমেডী বা ৰোমাঞ্চৰেই ভৰপূৰ বুলি ক’ব নোৱাৰি, বন্ধুত্বৰ কথাও কাহিনীটোত উপস্থাপন কৰা হৈছে । লগতে নৱ-প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক আৰু তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰক লৈ যি সংগ্ৰাম, এই সকলোবোৰ বিষয় সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখনৰ কাহিনীভাগ ।"
ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, “ছবিখনৰ পৰিকল্পনা প্ৰায় ডেৰবছৰ পূৰ্বৰ । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ নৱেম্বৰ মাহত কৰা হৈছিল ।”
সমান্তৰালভাৱে ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতা তথা ছবিখনৰ সহ-পৰিচালক বনী দেউৰীয়ে কয়, “আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে এখন ছবি প্ৰযোজনা কৰাৰ পৰিকল্পনা বহু আগৰে পৰা আছিল । যদিও আমি অসমীয়া ছবিজগতৰ লগত জড়িত, তথাপিও আমাৰ এটা সপোন আছিল আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ । এই পৰিকল্পনা ২০১৯ চন মানৰে পৰা আছিল, কিন্তু কিছু কাৰণত কামবোৰ হৈ উঠা নাছিল । এতিয়া আমাৰ সেই আশা বাস্তৱায়িত হ’বলৈ লৈছে ভাল লাগিছে ।”
উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে আছে জনী দেউৰী আৰু বনী দেউৰী । আনহাতে ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সঞ্জীৱ কলিতা আৰু এনিশা হাজৰিকাই । লগতে অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে মৃদুপৱন পৰাশৰ, নন্দিনী সন্দিকৈ, জানু বৰুৱা, সুদৰ্শন নাথ, তন্ময় দাস বৰা, শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰবৰ্তীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ।
ছবিখনৰ সংগীত প্ৰীতম গোহাঁই আৰু অনুভৱ গগৈৰ । ছবিখনৰ গীতসমূহত কণ্ঠদান কৰিছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, দীপলিনা ডেকা, বনী দেউৰী, মৃদুপৱন পৰাশৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কণ্ঠশিল্পীয়ে । গুৱাহাটী, ওদালগুৰি, জাগীৰোডত কৰা হৈছে ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ ।
লগতে পঢ়ক : ‘মহাবাহু’ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত পৰিচালকৰ মুখত সেই দুই ব্যক্তিৰ নাম, যিয়ে প্ৰাণভৰি ভাল পাইছিল ‘দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ক