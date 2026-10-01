সৰু-সুৰা প্ৰেম নহয়, মিডিয়াম-স্মলো নহয়, এক্সট্ৰা লাৰ্জ কাহিনী- প্ৰেমXL

সৰু-সুৰা প্ৰেম নহয়, মিডিয়াম-স্মলো নহয়, এক্সট্ৰা লাৰ্জ কাহিনী- প্ৰেমXL
২ অক্টোবৰত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি প্ৰেমXL এ ৷ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত উৎফুল্লিত ছবিখনৰ সৈচে জড়িত কলা-কুশলী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : আকৌ এবাৰ মন গৈছে নেকি কলেজীয়া প্ৰেমৰ অনুভৱ ল’বলৈ ? যদি গৈছে তেন্তে মাত্ৰ আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰক ৷ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই আপোনালোকক কলেজীয়া দিনলৈ ঘূৰাই লৈ যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছে ৷ মাত্ৰ সেই অনুভৱ ঘূৰাই পাবলৈ আপোনালোক কাইলৈ যাব লাগিব চিনেমাহললৈ ৷ ২ অক্টোবৰত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া চলচিত্ৰ ‘প্ৰেম XL’ এ ৷
ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ছবিগৃহতে ছবিখন মুক্তিলাভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে নিৰ্মাতাই ৷ মঙলবাৰে মহানগৰীৰ অনুৰাধা চিনেপ্লেক্সত নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । সন্ধিয়া ৮ বজাত অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ৰ পূৰ্বে ছবিখনৰ কলা-কুশলীসকলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
ডি ম’জ’ আৰ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন এখন প্ৰেমভিত্তিক নতুন অসমীয়া ছবি । ছবিখনৰ প্ৰযোজক টনী দেউৰী বসুমতাৰী আৰু পৰিচালনা প্ৰেৰণা বৰা বৰদলৈৰ । প্ৰীতম আৰু অনুভৱে ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ।
প্ৰেম সকলোৰে জীৱনলৈ আহে । প্ৰেমৰ ধাৰণা সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ । তেনে এক প্ৰেম কাহিনীকেই চলচ্চিত্ৰৰ ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নাম দিয়া হৈছে ‘প্ৰেম XL’ ৷ ছবিখনত মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে এনিশা হাজৰীকা, সঞ্জীৱ কলিতা, মৃদুপবন পৰাশৰ, নন্দিনী সন্দিকৈ আৰু জানু বৰুৱাই । প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত প্ৰেমৰ এক নতুন ধাৰণাৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখন উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে দৰ্শকসকল ।
প্ৰযোজক টনী দেউৰী বসুমতাৰীয়ে কয়,"এখন ৰোমাণ্টিক কমেডী, ২০/২১ বছৰীয়া কলেজলৈ যোৱা ল’ৰা-ছোৱালীৰ কাহিনী ৷ জীৱনৰ সেইটো বয়সৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ ঘটিব ৷ আপোনালোকে ভাল পাব ৷ এতিয়া যেনেকৈ মৰম দি আছে, আগলৈও দি যাব ৷"
মুখ্য অভিনেত্ৰী এনিশাই কয়, "প্ৰেম এক্সএল মানে এক্সট্ৰা লভো হ’ব পাৰে এক্সট্ৰা লাৰ্জো হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ একো ছাইজ নাথাকে, কিন্তু আমাৰ নামটো এক্সএল, কাহিনীটো চিনেমাহললৈ চাবলে আহিলেহে বুজি পাব ৷ ছবিখনত ধেৰ ৰস আছে, মাক-দেউতাকৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথাও আছে ৷ সপোন খেদি থকা ল’ৰা এজনৰ কাহিনী আছে ৷ আপোনালোকে ছবিখন চাই ভাল পাব ৷"
দৰ্শকে ছবিখন আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশাবাদী ছবিখনৰ সৈতে কলা-কুশলীসকল ।
লগতে পঢ়ক : ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি ‘প্ৰেম XL’এ দৰ্শকক ওভতাই নিব কলেজীয়া দিনলৈ