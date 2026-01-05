ETV Bharat / entertainment

ভাৰতৰ নৱ প্ৰজন্ম সজাগ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে, ‘প্ৰস্তাৱনা-The Preamble’ৰ বাৰ্তা

১৬ জানুৱাৰীত ডাঙৰ পৰ্দালৈ দিলীপ বৰা, মাণিক ৰয়ৰ ‘প্ৰস্তাৱনা-The Preamble’ ৷ ছবিখনে ৰাজনৈতিক জগতখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।

new assamese film prastawana the preamble to hit screens on 16th january
‘প্ৰস্তাৱনা-The Preamble’ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 5, 2026 at 12:29 PM IST

হায়দৰাবাদ : নতুন বছৰটোৱে অসমীয়া চিনেমাপ্ৰেমীৰ বাবে বহু ভিন্ন ধাৰাৰ ছবি লৈ আহিছে । শেহতীয়াকৈ চলিত মাহৰ দ্বিতীয়টো দিনতে দুখনকৈ অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত এতিয়া দিলীপ বৰা, মাণিক ৰয়ৰ পৰিচালনাত আহি আছে ‘প্ৰস্তাৱনা-The Preamble’ ৷ জে ডি আৰু কে পি প্ৰডাকশ্যনে জীৱন্ত কৰি তোলা ছবিখনে ১৬ জানুৱাৰীত ডাঙৰ পৰ্দাত অভিষেক ঘটাব ।

দিলীপ বৰাৰ উপন্যাস ‘যাত্ৰা’ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ছবিখনে ৰাজনৈতিক জগতখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শিক্ষা আৰু যুৱ সমাজক কেনেকৈ সময় সময়ে ফান্দত পেলাই আহিছে তাৰেই এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হ’ব এই ছবিখন ৷

এই ছবিখনৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিচালক হিচাপে খোজ দিছে দিলীপ বৰা আৰু মাণিক ৰয়ে ৷ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত কেনেকৈ বিষ বিয়পাব পাৰে, তাৰ এক শক্তিশালী চিত্ৰণ দাঙি ধৰিছে দুয়োৱে । ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ মূল নীতিবোৰ যেতিয়া ছিন্নভিন্ন হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত উদ্ভৱ হ’ব পৰা বিভিন্ন সমস্যা উন্মোচন কৰিবলৈ চিনেমাখনে কেনেদৰে চেষ্টা কৰিছে-ই এই চিনেমাখনৰ এটা মন কৰিবলগীয়া কথা ৷

এটা অনস্বীকাৰ্য বাৰ্তা ছবিখনে দিছে যে, ভাৰতৰ নৱ প্ৰজন্মই সজাগ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট মৌলিক নীতিসমূহৰ ৰক্ষক হিচাপে থিয় দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে— ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধ ।

বিখ্যাত উপন্যাস আৰু তীক্ষ্ণ ৰচনাৰ বাবে পৰিচিত বৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ একাধিক দিশৰ সৈতে জড়িত ৷ তেওঁ এই ছবিখনৰ সহ-পৰিচালক হিচাপেই নহয়, প্ৰযোজক আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ হিচাপেও কাম কৰিছে । অসমৰ নাট্যক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি তথা গুৱাহাটী শিশু নাট্য বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাণিক ৰয়ে মঞ্চশিল্পৰ বিশেষজ্ঞতাক চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ নিপুণভাৱে অনুবাদ কৰি আৱেগিক গভীৰতা যোগ দি এই ছবিখন ৰচনা কৰিছে ।

তপন দাসে অভিনয় কৰা ছবিখনত আছে শক্তিশালী তাৰকা মণ্ডলী ৷ পাৰ্ভী বৰুৱা, দেৱজিৎ মজুমদাৰ, অশ্বিনী কুমাৰ ভূঞা, অৱতোষ ভূঞা, কৌশিক নাথ, হিলোল কুমাৰ পাঠক, আৰ কে, সীমান্ত ৰাজ শৰ্মা কন্দলী, মাণিক ৰায়, দিলীপ বৰা, গৌতম কুমাৰ দাস, লুইত বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ দাস, অন্তৰা জি জি চৌধুৰী আৰু হৃদয়ানন্দ দেৱ গোস্বামীকে আদি কৰি বহু তাৰকাৰ সমাহাৰ ঘটিছে ছবিখনত ।

চিনেমাট’গ্ৰাফী বিতুল দাসৰ ৷ ভাস্কৰ দত্ত, লেনিন বৰা আৰু অৰিন্দম বৰাই সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰখ্যাত সম্পাদক এ শ্ৰীকাৰ প্ৰসাদে দক্ষ সম্পাদক ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তৰ সহযোগত সম্পাদনা কৰিছে । শব্দৰ ডিজাইন আৰু মিক্সিঙৰ কাম কৰিছে দেৱজিৎ গায়নে, ল’কেশ্যন অডিঅ’ চম্ভালিছে অৰ্ণব বৰাই । কলা পৰিচালনাত গুলোক সাহা আৰু সাজ-পোছাকৰ ডিজাইনৰ তত্বাৱধান কৰে সুমন ফুকনে । ষ্টিল ফটোগ্ৰাফী কৰিছে নীলাক্ষী নেওগে ।

ছবিখনত তিনিটা সংগীত আছে, সত্য ৰঞ্জন ভূঞাৰ সুৰ আৰু পৰিবেশনেৰে টাইটেল ট্ৰেক শ্বহীদৰ কেচা ৰক্তেৰে; হিতেশ্বৰ ৰয়ৰ সংগীত, গীতৰ কথা, আৰু কণ্ঠৰে অ’ মাজি ৰে; আৰু অমৰজ্যোতি কাকতি আৰু স্বপ্না জ্যোতি ঠেঙালৰ গীতৰ কথাৰে প্ৰখ্যাত শিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত জেং বিহু । ছবিখনৰ বিহু নৃত্যৰ পৰিচালনা কৰিছে শ্যামলিমা দাস বৰুৱাই । ড৹ ৰবীন শইকীয়াৰ সহযোগত দিলীপ বৰা প্ৰযোজক হিচাপে আছে ছবিখনৰ ৷

‘প্ৰস্তাৱনা-The Preamble’ কেৱল এখন ছবি নহয়, ই তাৰ উৰ্ধত ৷ চিনেমাৰ এক শক্তিশালী উপস্থাপন । সামাজিক বাস্তৱক ছবিৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত কৰা আৰু সমাজ পুনৰ গঢ় দিয়াত চিনেমাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কথা-বতৰাতো এই ছবিখনে ইন্ধন যোগাইছে । ১৬ জানুৱাৰীত দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব গণতন্ত্ৰৰ সৈতে যুঁজি থকা এটা প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যাহ্বান ।

