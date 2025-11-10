ETV Bharat / entertainment

সাকাৰ ৰূপ ল’বলৈ আগবাঢ়িছে 32 বছৰীয়া এটি পৰিকল্পনা

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱন আৰু দৰ্শনৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত এক কাল্পনিক আখ্যানৰ আধাৰত ছবি ‘মহাপুৰুষ’ আহি আছে ৷ অসমীয়া আৰু হিন্দী ভাষাত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ছবিখন ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : জগতগুৰু ট্রাষ্টৰ বেনাৰত শীঘ্ৰে আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ‘মহাপুৰুষ’ । দেওবাৰে জ্যোতি চিত্রবনত অনুষ্ঠিত হয় ছবিখনৰ শুভ মহুৰত । মহান অসমীয়া সন্ত, অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাটকটীয়া, সমাজ সংস্কাৰক আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱন আৰু দৰ্শনৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত এক কাল্পনিক আখ্যানৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ছবিখন ।

অসমীয়া আৰু হিন্দী ভাষাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই ছবিখনৰ প্রযোজনা পৰিচালনা ৰাজেন ৰাজখোৱাৰ । মহাপুৰুষগৰাকীৰ বৈপ্লবিক চেতনা আৰু চিৰন্তন শিক্ষাসমূহক সমগ্ৰ ভাৰতীয় দৰ্শকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ছবিখন ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাজেন ৰাজখোৱাই কয়, “শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত ছবি এখন কৰিবলৈ 32 বছৰৰ পৰা কল্পনা কৰি আছিলো । এই ছবিখনৰ বিষয়টো এনে এটা বিষয় যিটো কৰিবলৈ ভয় লাগে, মানুহে ভুল ধৰিব বুলি । চেষ্টা এটা কৰিছোঁ । শংকৰদেৱৰ জীৱৰ ভিত্তিত আধাৰিত এই ছবিখন । এই ছবিখন আমি হিন্দী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে নিৰ্মাণ কৰিম । যিমান পাৰোঁ আমি ধুনীয়া ছবি এখন ৰাইজক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম । চৰকাৰে এই ছবিখন কৰ মুক্ত কৰি দিয়ক, কাৰণ এই ছবিখন আমি গাঁৱে গাঁৱে লৈ যাব বিচাৰিছো । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পাছত আমি ছবিখন মুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সমান্তৰালকৈ সম্পাদনাৰ কামো চলি থাকিব ।”

প্ৰায় 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ জ্যোতি চিত্ৰবনৰ লগতে চন্দ্ৰপুৰৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত কৰা হ'ব ।

ছবিখনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বাল্য কালৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিব অস্বাদ আয়ুষ্মানে, শংকৰদেৱৰ বালক অৱস্থাৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিব পাৰ্থ দত্তই আৰু শংকৰদেৱৰ মূল চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিব ভাগবৎ প্ৰীতমে ।

সমান্তৰালভাৱে খেৰসূতীৰ চৰিত্ৰত ডঃ জাহানাৰ বেগম, কালীন্দিৰ চৰিত্ৰত পল্লৱী ফুকন, নৰনাৰায়ণৰ চৰিত্ৰত বিশাল গগৈ, চিলাৰায়ৰ চৰিত্ৰত পংকজ হাজৰিকা, চুহুংমুঙৰ চৰিত্ৰত মৃদুৎপল মহন্ত, নাৰায়ণ দেওৰ চৰিত্ৰত নৱ মহন্ত আৰু অমৃত কলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ডঃ সুদৰ্শনা নায়াৰে ৷ লগতে ছবিখনৰ অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিব ন-পুৰণি বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

ছবিখনৰ সহ-প্রযোজক হিচাপে আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা । কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্য তপাজিৎ দত্ত বৰাৰ । চিত্রগ্রহণ কৰিব ছানী দৈমাৰীয়ে । সম্পাদনা কৰিব কাজু এচ মজিদে । কলা নিৰ্দেশনা ভার্গৱজ্যোতি ভূঞা আৰু গোলক সাহাৰ আৰু ভি.এফ.এক্স. (VFX)ত থাকিব ৰাতুল দত্ত আৰু তেওঁৰ সহযোগী ।

