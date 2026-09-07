ETV Bharat / entertainment

মহাবাহু The Brahmaputra : নদীৰ বিশালতাক লৈ শুক্ৰবাৰে নতুন অসমীয়া ছবি

মুক্তিৰ বাবে সাজু অসমীয়া ছবি ‘মহাবাহু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ ৷  ১১ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব ছবিখনে ।

new assamese film MAHABAHU The Brahmaputra to hit screens on 11th september new trailer released
নতুন অসমীয়া চিনেমা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ১১ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘মহাবাহু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ ৷ মনাৰিজিত এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত আৰু লৌহিত্য আৰ্টছৰ সহযোগত নিৰ্মিত এই অসমীয়া ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াই । পূৰ্বে ১৯ জুনত ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰাৰ কথা আছিল যদিও আন কিছু কাৰণৰ লগতে ৰাজ্য বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছিল ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন ।

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰিচালক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াই কয়, "মহাবাহু নামটোতেই এক বিশালতা । ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোতে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ পৰ্যায়লৈ আমি ক’ৰণা মহামাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিকলৈকে বিভিন্ন ঘটনাৰ সাক্ষী হ’লো ।”

new assamese film MAHABAHU The Brahmaputra to hit screens on 11th september new trailer released
নতুন অসমীয়া ছবি ‘মহাবাহু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ (Photo : Film Poster)
new assamese film MAHABAHU The Brahmaputra
১১ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব ছবিখনে (Photo : Film Poster)

লগতে তেওঁ কয়, “ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি যোৱা এটা দলে নদীৰ বুকুত সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাক সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । সমান্তৰালভাৱে আমাৰ ছবিখনৰ কাহিনীত বানৰ কথা আছে । ছবিখনৰ বিষয়বস্তুটো অকণমান জটিল আছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ কথা, ইয়াৰ দুয়োপাৰৰ মানুহখিনিৰ কথা ছবিখনৰ জৰিয়তে ক’বলৈ বিচাৰিছোঁ । ছবিখন মূলতঃ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছে ।”

new assamese film MAHABAHU The Brahmaputra
ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াই (Photo : Film Poster)

উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াৰ । ছবিখনৰ কাহিনী লিখা আৰু পৰিচালনা কৰাৰ লগতে মুখ্য চৰিত্ৰতো অভিনয় কৰিছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াই । প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াৰ লগত নায়িকাৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই । লগতে অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে যদুমনি দত্ত, এনএছডি (দিল্লী)-ৰ নাট্যশিল্পী পলাশ প্ৰতীম মেছ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অভিনেতা সেৱান সিং য়েইন, অভিনেত্ৰী পল্লৱী গোঁহাই পাঠককে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে মনোজ চানবুং ফুকনে । সহ-প্ৰযোজক হিচাপে আছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়া, বিদ্যুৎ কোঁৱৰ, আকাশ দুৱৰী আৰু হেমন্ত ফুকন । কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক সমীৰ দত্ত । ছবিখনৰ গানসমূহত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ, দীপলিনা ডেকা, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, পাপৰি গগৈ, সীমান্ত শেখৰ আৰু গৰিমা কৃষ্টিয়ে । আৱহ সংগীত কৰিছে সুকুমাৰ দত্তই । চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে ৰিপু কাশ্যপ আৰু ৰাজা গগৈ । সম্পাদনা কৰিছে তাপস ফুকনে ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনত মুক্তি পাব ‘১৮ নৱেম্বৰ’, মুকলি হ’ল টিজাৰ-প’ষ্টাৰ

TAGGED:

মহাবাহু THE BRAHMAPUTRA ৰ মুক্তি
নতুন অসমীয়া ছবি 2026
MAHABAHU THE BRAHMAPUTRA TRAILER
প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়া
FILM MAHABAHU THE BRAHMAPUTRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.