মুক্তি পালে জনপ্ৰিয় যুটি যতীন বৰা-তপন দাস অভিনীত ছবি অদৃশ্য
নতুন অসমীয়া ছবি অদৃশ্য প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ বৃহস্পতিবাৰে সম্পন্ন হৈ যায় ৷ বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত দৰ্শকে একেলগে দেখা পাব অভিনেতা যতীন বৰা আৰু তপন দাসক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 11:19 AM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ । ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নতুন অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তিলাভ কৰিছে । আজি (শুকুৰবাৰ) ছবিগৃহলৈ আহিল নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ ৷
জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা আৰু তপন দাসে একেলগে অভিনয় কৰিছে নতুন অসমীয়া ছবিখনত । অভিনেত্ৰী হিচাপে মূল চৰিত্রত অভিনয় কৰিছে প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে ৷ এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন অসমীয়া ছবিখন ।
ছিক্সথ ছেন্স ছিম্ফণী, কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জেবি প্ৰডাকশ্বনছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ‘অদৃশ্য’ ছবিখনৰ পৰিচালনা আৰু সম্পাদনা সমুজ্জল কাশ্যপৰ আৰু কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ৰাজদ্বীপৰ । ছবিখনত আন আন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, প্ৰণামী বৰা, কমল লোচন আদিকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ অনুৰাধা ছবিগৃহত অদৃশ্য ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ অনুষ্ঠিত হৈ যায় । প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছে ছবিখনে । দৰ্শকে ছবিখন আদৰি ল’ব বুলি আশাবাদী কলা-কুশলীসকল ।
দৰ্শকৰ সঁহাৰি দেখি অভিনেতা যতীন বৰাই কয়, "মইতো খুব সুখী ৷ আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ ৷ এনেকুৱা ধৰণৰ সমৰ্থন পাইছোঁ দৰ্শকৰ ৷ দুঘণ্টা বিশ মিনিট সময় দৰ্শকক ধৰি ৰখাটো খুব টান ৷ কিন্তু সমুজ্জলক ধন্যবাদ জনাব লাগিব ৷ মই সুখী ছবিখনৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি ৷ কি কৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে ভাল পাইছে সেইটো জানি ভাল পাইছোঁ ৷ তপন আৰু মই বহুত দিনৰ পাছত পৰ্দালৈ আহিছোঁ ৷ এনেকুৱা এটা যুগলবন্দী যে দৰ্শকে দৃশ্যম2 বুলিও কৈছে ৷ সকলো আহক, ছবিখন চাওক ৷ চাই যে ভাল পাব সেইটো খাটাং ৷ আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰক ৷"
কাহিনী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰত্যেকেই যে নিজৰ ঘৰখনক লৈ চিন্তা কৰে, কিন্তু শেষত মানবীয়তাটো নাইকিয়া হৈ যাব নোৱাৰে ৷ তাৰে প্ৰতিফলন ঘটিছে এই চিনেমাখনত ৷ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক আহিছে, মৰম দিছে ৷"
প্ৰযোজক নৱনীতা শৰ্মাই কয়, "সঁচা অৰ্থ ক’বলৈ গ’লে একদম মন ভৰি গ’ল ৷ দুয়োজন যেতিয়া একেলগে স্ক্ৰীণত ওলাইছে, সেয়া লাগিলে কমেডী দৃশ্যই হওক বা তেওঁলোকৰ মাজৰ সংলাপ আদান-প্ৰদানেই হওক, মন ভৰি পৰিছে ৷ কোনোবা এটা মুহূৰ্তত খুব হাঁহিছো, কোনোবা এটা মুহূৰ্তত বুকুখন গধুৰ হৈ পৰিছে ৷ এগৰাকী প্ৰযোজক হিচাপে চিনেমাখন আগতে চাইছোঁ যদিও সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত চাই মন ভৰি গ’ল ৷ তপন দাই এটা ডাঙৰ কথা ক’লে- এই চিনেমাখন যতীন আৰু মোৰ অভিনয় জীৱনৰ এটা আৰ্কাইভ হৈ ৰ’ব ৷ সঁচাকৈয়ে এই চিনেমাখন এটা আৰ্কাইভ হৈ ৰ’ব যদি কোনোবাই যতীন বৰা আৰু তপন দাসৰ একেলগে অভিনয় চাম বুলি ভাবে ৷ দাগ আৰু এইখন চিনেমা আৰ্কাইভ হৈ ৰ’ব ৷ ভাল লাগিছে সকলোৱে চিনেমাখন চাই ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে ৷ এক নতুন ধৰণৰ চিনেমা বুলিয়ে কৈছে সকলোৱে ৷ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত দৰ্শকৰ সঁহাৰি দেখি ভাল লাগিছে, আশা কৰিছোঁ, ছবিগৃহলৈ আহি আপোনালোকে অদৃশ্যক মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব ৷ আমাক জনাব চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা পালে ৷ চিনেমাখনৰ শেষত এটা টুইষ্ট আছে ৷"
যতীন বৰাৰ বন্ধু তথা অসমীয়া ছবিজগতৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, "গোটেই চিনেমাখন যিদৰে পৰিচালকে আগুৱাইলৈ গৈছে, ইয়াত আমনি পোৱাৰ কোনো কথা নাই ৷ বহুত আকৰ্ষণীয় কাহিনী ৷ কাহিনীটো যিধৰণে আগবাঢ়ি যায়, সেয়া মন কৰিবলগীয়া ৷ একেবাৰে নতুন ধৰণৰ কাহিনী এটা ৷ গতিকে মই কেৱল আশাবাদী বা বিশ্বাসী নহয়, মই নিশ্চিত যে এই ছবিখনে খুব ভাল ব্যৱসায় কৰিব ৷ অসমীয়া দৰ্শকে এইখন চিনেমা চাই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব যে আমাৰ ছবিসমূহৰ ধাৰাবোৰ সলনি হৈছে এতিয়া ৷ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আহিব আগন্তুক দিনত, ভিন্ন ধাৰাৰ ছবি নিৰ্মাণ হ’ব ৷ এই ছবিথন ইমান সুন্দৰকা উপস্থাপন কৰিছে ৷"
আগলৈ আৰু কয়, "ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে এনেকুৱা নতুন নতুন বিষয় লৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আমাক অসমীয়া মানুহখিনিক উপহাৰ দি থাকে ৷ যাতে অসমীয়া মানুহে হিন্দী ছবি এখন ছোৱাৰ হাবিয়াস পুহি ৰাখিব নালাগে এখন ভাল ছবি চোৱাৰ কাৰণে ৷ অসমীয়া ছবিসমূহে যাতে মানুহক এইখিনি দি থাকে সদায় ৷ আটাইখিনি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে খুব প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে ৷ ইমান সাৱলীল ৰূপত কিছুমান দৃশ্য উপস্থাপন কৰা হৈছে, এজন দৰ্শক হিচাপে মই ছবিখন বাৰুকৈয়ে উপভোগ কৰিলোঁ ৷ মোৰ অনুভৱ অসমীয়া ৰাইজে আদৰি ল’ব ছবিখন ৷"
লগতে পঢ়ক :
ৰহস্য-ছাচপেন্সেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আহি আছে ‘অদৃশ্য’
২০ নৱেম্বৰত ৰূপালী পৰ্দাত 'অদৃশ্য'ৰ মাজেৰে ৰহস্য ভেদ
অদৃশ্যত যতীন-তপনৰ যুটিয়ে ওভতাই নিব নব্বৈৰ দশকলৈ
অদৃশ্যত তপন দাস-যতীন বৰাই যুঁজিব, শেষৰ দহ মিনিটে ক’ব শ্ৰেষ্ঠ কোন?