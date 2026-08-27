নেপালৰ বান: চনু সুদ, সঞ্জয় দত্তকে ধৰি তাৰকাসকলৰ সহায়ৰ হাত

নেপালৰ বান: চনু সুদ, সঞ্জয় দত্তকে ধৰি তাৰকাসকলৰ সহায়ৰ হাত
নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ বানত ১৭৭ জনৰ মৃত্যু, ৩০০ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৩০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন; বিপৰ্যয়ৰ সময়ত নেপালৰ কাষত থিয় দিলে চনু সুদ, সঞ্জয় দত্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 3:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : নেপাল-তিব্বত সীমান্তত আচম্বিতে অহা বানৰ ফলত ব্যপক ধন-জনৰ ক্ষতি হৈছে । ইয়াৰ ফলত বহু সংখ্যক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বৰ্তমানো শতাধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সাহায্য প্ৰদান অব্যাহত থকাৰ মাজতে ভাৰত আৰু নেপালৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা জ্ঞাপন কৰিছে ।
নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ বানৰ ফলত ১৭৭জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু শতাধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে । এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত চনু সুদ, মনীষা কৈৰালা, ছিম্বু আৰু সঞ্জয় দত্তকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সহায় আৰু সমৰ্থনৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
Nepal, you are not alone.— sonu sood (@SonuSood) August 26, 2026
We are coming with food, shelter and the strength to help you rebuild. 🇳🇵❤️
অভিনেতা চনু সুদ, যি প্ৰায়েই বিপদৰ সময়ত মানুহক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, তেওঁ এই বানপীড়িত লোকসকললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "নেপাল, আপোনালোক অকলে নাই । আমি খাদ্য, আশ্ৰয় আৰু আপোনালোকক পুনৰ থিয় কৰোৱাৰ সাহস লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ ।"
অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালা, যাৰ জন্ম নেপালত হৈছিল আৰু যিয়ে দেশখনৰ সৈতে সদায় এক গভীৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছে—তেওঁৱো এই দুঃখজনক ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ বানপানীয়ে কৰা ধ্বংসলীলাৰ ভয়াৱহতা প্ৰদৰ্শন কৰা কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰি দেশবাসীক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেওঁ লিখিছে, "নেপালৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক ।"
🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾— Prabal Gurung (@prabalgurung) August 26, 2026
Heartbroken by the devastating floods along the Nepal–Tibet border. The loss is unimaginable: lives taken, families searching for loved ones, communities swept away. Praying for all who are grieving or displaced, and for the courageous rescuers working…
নেপালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্ৰবাল গুৰুঙেও এই ভয়াৱহ ধ্বংসলীলাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰি তেওঁ লিখিছে, "নেপাল-তিব্বত সীমান্তত হোৱা ভয়ংকৰ বানৰ বাবে মই মৰ্মাহত হৈছোঁ ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, বহুতো পৰিয়ালে নিজৰ আপোনজনক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে আৰু বহুতক সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো কাম কৰি থকা উদ্ধাৰকাৰীসকলৰ অৱদানৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
বলীউডৰ অভিনেতা সঞ্জয় দত্তইও দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকসকললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । তেওঁ লিখিছে, "নেপালৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা আৰু প্ৰাৰ্থনা থাকিল । এই কঠিন সময়ত মই আপোনালোকৰ কাষত থিয় দিছোঁ আৰু মই যিকোনো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত থাকিম ।"
Heartbreaking to see the devastation caused by the floods in Nepal.— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) August 26, 2026
My prayers are with the families who have lost their loved ones, everyone affected, and all those still waiting to be rescued.
Praying for their safety and strength. 🙏🏻
ছিম্বু নামেৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছিলাম্বৰছনেও এক গভীৰ শোক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "নেপালৰ বানে কৰা ধ্বংসলীলা প্ৰত্যক্ষ কৰি মই মৰ্মাহত হৈছোঁ ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, যিবোৰ পৰিয়ালে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে, যিসকল এই দুৰ্যোগৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু যিসকল লোকে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, সেই সকলোৰে বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ।
এই দুৰ্যোগে অভিনেত্ৰী মানসী পাৰাখকো গভীৰভাৱে মৰ্মাহত কৰিছে, যিয়ে বৰ্তমান সধগুৰুৰ কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে চীনত আছে । তেওঁ সদৰী কৰে যে, পিছদিনা পুৱাই তেওঁ তিব্বতৰ আচম্বিতে অহা বান প্ৰভাৱিত জাইৰং বন্দৰত (Gyirong Port) উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল । ধ্বংসলীলাৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি মানসীয়ে লিখিছে, "এইয়াই ঘটিল । আমি কাইলৈ পুৱা ইয়াতেই থকাৰ কথা আছিল ।" আন এটা প’ষ্টত তেওঁ পাঁচ দিন পূৰ্বে একেটা স্থানলৈ কৰা ভ্ৰমণৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "মাত্ৰ ৫ দিন আগতে মোক এই স্থানত সঁচাকৈ আদৰণি জনোৱা হৈছিল । ইমান উষ্ম আদৰণি! আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই পানীত ডুব গৈছে ।"
পিছলৈ তেওঁ নিশ্চিত কৰে যে তেওঁ চীনত সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে আৰু লগতে কয় যে 'ইশা ফাউণ্ডেশ্বনে' ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নিৰাপদে ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । তেওঁ কয়, "জীৱন অনিশ্চিত, কিন্তু যি ঘটি গ'ল সেয়া অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ।" ইয়াৰ লগতে তেওঁ সকলোৰে মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় । কংকনা ৰনৌত আৰু ভূমি পেডনেকাৰো আছিল এই শোকাৱহ ঘটনাক লৈ চিন্তা প্ৰকাশ কৰা ভাৰতীয় তাৰকাসকলৰ অন্যতম ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আচম্বিতে অহা এই ভয়ংকৰ বানপানীৰ ফলত এতিয়ালৈকে অন্ততঃ ১৭৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু শতাধিক লোক বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে । সন্ধানহীন হৈ থকা লোকসকলৰ ভিতৰত বিদেশী নাগৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানো থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নেপালৰ ৰাছুৱা অঞ্চলৰ ভোটে কোশী নদীত হঠাত অহা এই বানৰ বাবে সন্ধানহীন হোৱা বিদেশী নাগৰিকসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩০০ গৰাকী ভাৰতীয় লোকো আছে । এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে পথ, দলং, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে । সাহায্য কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ লগতে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে বৰ্তমানো সন্ধানহীন লোকসকলৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ।
ভাৰতেও নেপাললৈ মানৱীয় সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয় যে, ভাৰতৰ মানৱীয় সাহায্য আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে কাঠমাণ্ডুত গৈ পাইছে আৰু বৰ্তমান অব্যাহত থকা সাহায্য কাৰ্যসূচীৰ বাবে আৰু অধিক সহায় প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : জিমৰ বাহিৰত হাৰিয়ানভী ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক গুলীয়াই হত্যা