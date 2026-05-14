NAIFF ২০২৬ ৰ আৰম্ভণি হ’ব ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ চিনেমা শ্বেপ অফ ম’ম’ৰে
চিনেমাৰ মাধ্যমেৰে বিশ্ববাসীক একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্য: শীঘ্ৰেই আৰম্ভণি হ’ব নেপাল আমেৰিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ ৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : আগন্তুক মাহত নেপাল আমেৰিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (NAIFF) ২০২৬ আৰম্ভ হ’ব ৷ মেৰীলেণ্ডৰ ‘এ.এফ.আই. ছিলভাৰ থিয়েটাৰ এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ’ আৰু ‘গ্ৰীণবেল্ট চিনেমা’ত এই মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ নেপাল আমেৰিকা ফিল্ম ছ’চাইটিৰ উদ্যোগত ২৫ জুনৰ পৰা ২৮ জুনলৈ NAIFF ২০২৬ চলিব ৷
এই মহোৎসৱৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদান আৰু নেপাল, আমেৰিকা তথা মেৰীলেণ্ডৰ স্থানীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মাজত এক সংযোগ স্থাপন কৰা । নেপাল, আমেৰিকা, দক্ষিণ এছিয়া আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ ছবি, তথ্যচিত্ৰ (documentaries), এনিমেশ্বন, পৰীক্ষামূলক ছবি আৰু চুটি ছবি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
২৫ জুনত ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ নিৰ্দেশিত আৰু জোয়া আখটাৰ, ৰীমা কাগতি তথা পায়েল কাপাডিয়াৰ কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত "শ্বেপ অফ ম’ম’" (Shape of Momo) ছবিখনেৰে মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই 'FilmFreeway' ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিজৰ ছবি এই মহোৎসৱৰ বাবে পঠিয়াব পাৰিব ।
নেপাল আমেৰিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ ৰ উদ্বোধনী ছবিখন
- উদ্বোধনী ছবি: ‘শ্বেপ অফ ম’ম’’ (Shape of Momo)
- নিৰ্দেশক: ত্ৰিবেণী ৰায়
- প্ৰদৰ্শনৰ তাৰিখ: ২০২৬ চনৰ ২৫ জুন, বৃহস্পতিবাৰ
- স্থান: এ.এফ.আই. ছিলভাৰ থিয়েটাৰ এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ (AFI Silver Theatre and Cultural Center)
ভাৰতৰ বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জোয়া আখটাৰ, ৰীমা কাগতি আৰু পায়েল কাপাডিয়াই ছবিখনলৈ বিশেষভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । গৌমায়া গুৰুং, পশুপতি ৰায় আৰু অন্যান্য প্ৰতিভাশালী শিল্পীয়ে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে । ছিকিমৰ এক হিমালয়ৰ কাষৰীয়া গাঁৱৰ ছবি দৰ্শকে ছবিখনত দেখিবলৈ পাব । ছবিখনত বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু তেওঁলোকে পৰম্পৰা, নিজস্ব পৰিচয় তথা স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা সংগ্ৰামৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে ।
নেপাল আমেৰিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনে আৰম্ভণিৰে পৰা ফ্ল’ৰিডাৰ ‘গ্ল’বেল পিচ ফিল্ম ফেষ্টিভেল’ (Global Peace Film Festival) ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব (partnership) কৰি আহিছে । মহোৎসৱত এইবাৰ এটা বিশেষ বিভাগ থাকিব, য’ত ৱাশ্বিংটন ডি.চি. (Washington DC), মেৰীলেণ্ড (Maryland) আৰু ভাৰ্জিনিয়া (Virginia) ৰ চলচ্চিত্ৰসমূহক বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
এক আকৰ্ষণীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু ‘ৰেড কাৰ্পেট’ৰ জৰিয়তে নেপাল আমেৰিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (NAIFF) ৰ ভব্য আৰম্ভণি হ’ব । এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
বিভিন্ন দেশৰ দূতাবাসৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে শিল্প, সংস্কৃতি আৰু সামাজিক সংগঠনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত শিল্পী, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, উদ্যমী, নেপালী প্ৰবাসী সমাজৰ প্ৰতিনিধি আৰু স্থানীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মান জনোৱা হ’ব ।
‘ৰেড কাৰ্পেট’ আৰু বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব । এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰ পিছতেই মহোৎসৱৰ অন্তিমখন ছবি (Closing Film) প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । বিচাৰক মণ্ডলীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত চলচ্চিত্ৰসমূহক বিভিন্ন শ্ৰেণীত বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব । মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিখন চলচ্চিত্ৰকে বিশেষভাৱে আদৰণি জনোৱা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, ২০১৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱখন বৰ্তমান বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, নেপালী মূলৰ শিল্পী আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ (USA) লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবাসী সমাজৰ বাবে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হৈ পৰিছে ।NAIFF-এ বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাকে তেওঁলোকৰ নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰসমূহ এই মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে পঠিয়াবলৈ আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চলচ্চিত্ৰ বিশেষজ্ঞসকলক লৈ গঠিত এখন জুৰী বা বিচাৰক মণ্ডলীয়ে প্ৰদৰ্শিত ছবিসমূহৰ মাজৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ ছবিসমূহ বাছনি কৰিব ।
