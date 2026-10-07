চলিত মাহৰ দ্বিতীয়খন ছবি 'ডিফলু' ৯ অক্টোবৰত আপোনাৰ কাষৰ চিনেমাহলত

চলিত মাহৰ দ্বিতীয়খন ছবি 'ডিফলু' ৯ অক্টোবৰত আপোনাৰ কাষৰ চিনেমাহলত
অসমৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সহজ-সৰল বাস্তৱ ছবিখন, থলুৱা লোক সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু চহা জীৱনৰ নিভাজ স্পন্দন সামৰি ৯ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে 'ডিফলু'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 1:26 PM IST
গুৱাহাটী : অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ৯ অক্টোবৰত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া কথাছবি 'ডিফলু’। বৰলুইত প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই নতুন অসমীয়া ছবিখন পূৰ্বে ২১ আগষ্টতে মুক্তি দিয়াৰ বাবে ধার্য কৰা হৈছিল যদিও ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছিল । সম্প্ৰতি বানৰ বিভীষিকা ক্ৰমান্বয়ে শাম কটাৰ লগতে জনজীৱন স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুক্তিৰ বাবে আগবাঢ়িছে নিৰ্মাতাগোষ্ঠী ।
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহত মুক্তিলাভ কৰিব 'ডিফলু'। বৰলুইত প্ৰডাকশ্বন'ৰ বেনাৰত আৰু জেকিবৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মিত ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে নেকিবে । অসমৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সহজ-সৰল অনুভৱ, থলুৱা সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু চহা জীৱনৰ নিভাজ স্পন্দন সামৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই ছবিখনত বাণীবদ্ধ কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰ গীতসমূহৰ অন্যতম এটা গীত 'সৰগী সপোন'।
মঙলবাৰে বেলতলাস্থিত মেট্ৰিক্স ছবিগৃহত প্ৰদৰ্শিত হয় ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। এই প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত উপস্থিত থাকে অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতৰ সৈতে জড়িত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে ছবিখনৰ কলা-কুশলী ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পৰিচালক নেকিবে কয়, “এখন সামাজিক ছবি । এখন গাঁৱৰ কাহিনী । ডিফলু নৈৰ পাৰৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও । সেই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, লগতে সেই সমস্যাসমূহ কেনেদৰে সমাধান কৰা হয় সেই বিষয় লৈয়ে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে ৯ অক্টোবৰত ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিব ।”
ইফালে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে কয়, “খুব সহজ-সৰল এটা কাহিনী । ছবিখন চাই থাকিলে এনে অনুভৱ হয় যেন গাঁওখনৰ মাজলৈ উভতি গৈ আছোঁ । বহুত বেছি হুলস্থুলীয়া ছবিখনত একো নাই । ছবিখনত এগৰাকী চিকিৎসকৰ চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকিৎসকৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ ।”
বানপানীৰ সময়ত মুক্তি স্থগিত ৰখা সন্দৰ্ভত পৰিচালকে কৈছিল, "আগষ্ট মাহত মুক্তি স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্তটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন আছিল যদিও ‘ডিফলু’ যে এদিন দৰ্শকৰ কাষ পাবগৈ, সেই বিশ্বাস আমাৰ সদায় আছিল । ৯ অক্টোবৰৰ দিনটো এতিয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে এক নতুন আৰম্ভণি । এই ছবিখন আমাৰ বাবে এক দীঘলীয়া আৰু অতি আপোন যাত্ৰা আছিল; সেয়েহে ছবিগৃহত ছবিপ্ৰেমী দৰ্শকৰ সৈতে একেলগে বহি ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, জেকিবৰ প্ৰযোজনা আৰু নেকিবৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'ডিফলু' ছবিখন মূলতঃ অসমৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত আধাৰিত ছবিখন । কুঁহি নামৰ এগৰাকী যুৱতীক কেন্দ্ৰ কৰি ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়ি গৈ থাকে ।
উল্লেখ্য যে, এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সুব্ৰত দেউৰী, অমৃতা গগৈ, মৃদুলা বৰুৱা, অৰুণ নাথ, অৰুণ হাজৰিকা, পূৰ্ণদা হাজৰিকা, ৰাজীৱ দুৱৰী, জ্যোতিষ্মান বৰা, কণিকা নাথ, অনিৰ্বাণ কলিতা, অংকুৰ বৈশ্য, ডা: হিতেশ বৰুৱা, সীমাশ্ৰী বৰা, প্ৰিয়াংশী কাশ্যপ আৰু দিব্যপ্রতিম ভাগৱতীকে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে । ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ দেৱজিৎ বৰাৰ । ছবিখনৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ, ৰাকেশ ৰিয়ান, ৰূপালী কাশ্যপ, গায়ত্ৰী হাজৰিকা আৰু মণ্টুমণি শইকীয়াই ।
লগতে পঢ়ক : বানপানীৰ বাবে পিছুৱাই যোৱা অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’ৰ নতুন মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা