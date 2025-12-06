প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, তুৰাত নীতি মোহনৰ কণ্ঠত জুবিনৰ মায়াবিনী
মেঘালয়ৰ তুৰাত গাৰো পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ ৷ নীতি মোহনে জুবিন গাৰ্গলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 3:57 PM IST
গুৱাহাটী : মেঘালয়ৰ তুৰাত গাৰো পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত শুকুৰবাৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ (Me gong Festival 2025)। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই উদ্বোধন কৰা এই সাংস্কৃতিক উৎসৱলৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে ।
দেশৰ সংগীত জগতখনৰ বাবে এক বৰ্ণিল আয়োজন হিচাপে বিবেচিত মে গং উৎসৱত দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পীসকলেও সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে । উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোত মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰে পপ সংগীতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা ৰিচাৰ্ড মাৰ্ক্সে ।
পপ তাৰকাগৰাকীয়ে তেওঁৰ শীঘ্ৰে মুক্তি পাবলগীয়া Afterhours নামৰ এলবামটোৰ কেইবাটাও গীত পৰিৱেশনেৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে ।
ইয়াৰ পাছতেই মে গং উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ মঞ্চত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীতি মোহনে গীত পৰিৱেশন কৰে ।
তেওঁ নিজৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকক মুগ্ধ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
নীতি মোহনে মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ ‘মায়াবিনী’ শীৰ্ষক গীতটি পৰিৱেশন কৰি গাৰো পাহাৰৰ তুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
ইয়াৰ পিছত প্ৰখ্যাত ইলেক্ট্ৰনিক সংগীত নিৰ্মাতা আৰু ডি জে নিউক্লিয়াৰ সংগীতানুষ্ঠান পৰিবেশনেৰে মুখৰ হৈ পৰে মে গং সাংস্কৃতিক উৎসৱ ।
মে গং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ এইবাৰৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী বব মাৰ্লিৰ পুত্ৰ জুলিয়ান মাৰ্লিৰ সংগীতানুষ্ঠান ।
শুকুৰবাৰে জুলিয়ান মাৰ্লিয়ে কেইবাটাও হৃদয়পৰশা গীত পৰিৱেশন কৰি মে গং উৎসৱলৈ অহা দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে ।
সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ মঞ্চত মেঘালয়ৰ কেইবাটাও স্থানীয় সংগীত বেণ্ডে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।
শনিবাৰে সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ দ্বিতীয় তথা সামৰণিৰ দিনটোত মঞ্চত Blue আৰু yellow claw নামৰ জনপ্ৰিয় বেণ্ডে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।
সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কণিকা কাপুৰ আৰু প্ৰতীক কুহাড়ৰ অনুষ্ঠান ।
তেওঁলোকৰ লগতে কেইবাটাও স্থানীয় বেণ্ডে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।