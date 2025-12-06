ETV Bharat / entertainment

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, তুৰাত নীতি মোহনৰ কণ্ঠত জুবিনৰ মায়াবিনী

মেঘালয়ৰ তুৰাত গাৰো পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ ৷ নীতি মোহনে জুবিন গাৰ্গলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷

MEGONG FESTIVAL 2025
নীতি মোহনৰ কণ্ঠত জুবিনৰ মায়াবিনী (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মেঘালয়ৰ তুৰাত গাৰো পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত শুকুৰবাৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ (Me gong Festival 2025)। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই উদ্বোধন কৰা এই সাংস্কৃতিক উৎসৱলৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে ।

দেশৰ সংগীত জগতখনৰ বাবে এক বৰ্ণিল আয়োজন হিচাপে বিবেচিত মে গং উৎসৱত দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পীসকলেও সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে । উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোত মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰে পপ সংগীতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা ৰিচাৰ্ড মাৰ্ক্সে ।

নীতি মোহনৰ কণ্ঠত জুবিনৰ মায়াবিনী (ETV Bharat Assam)

পপ তাৰকাগৰাকীয়ে তেওঁৰ শীঘ্ৰে মুক্তি পাবলগীয়া Afterhours নামৰ এলবামটোৰ কেইবাটাও গীত পৰিৱেশনেৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে ।

MEGONG FESTIVAL 2025
শিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশনেৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে (Photo : ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতেই মে গং উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ মঞ্চত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীতি মোহনে গীত পৰিৱেশন কৰে ।

MEGONG FESTIVAL 2025
বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীতি মোহন (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ নিজৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকক মুগ্ধ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

MEGONG FESTIVAL 2025
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

নীতি মোহনে মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ ‘মায়াবিনী’ শীৰ্ষক গীতটি পৰিৱেশন কৰি গাৰো পাহাৰৰ তুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

MEGONG FESTIVAL 2025
মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমা (Photo : ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছত প্ৰখ্যাত ইলেক্ট্ৰনিক সংগীত নিৰ্মাতা আৰু ডি জে নিউক্লিয়াৰ সংগীতানুষ্ঠান পৰিবেশনেৰে মুখৰ হৈ পৰে মে গং সাংস্কৃতিক উৎসৱ ।

MEGONG FESTIVAL 2025
দেশৰ সংগীত জগতখনৰ বাবে এক বৰ্ণিল আয়োজন (Photo : ETV Bharat Assam)

মে গং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ এইবাৰৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী বব মাৰ্লিৰ পুত্ৰ জুলিয়ান মাৰ্লিৰ সংগীতানুষ্ঠান ।

শুকুৰবাৰে জুলিয়ান মাৰ্লিয়ে কেইবাটাও হৃদয়পৰশা গীত পৰিৱেশন কৰি মে গং উৎসৱলৈ অহা দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে ।

MEGONG FESTIVAL 2025
আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ মঞ্চত মেঘালয়ৰ কেইবাটাও স্থানীয় সংগীত বেণ্ডে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।

শনিবাৰে সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ দ্বিতীয় তথা সামৰণিৰ দিনটোত মঞ্চত Blue আৰু yellow claw নামৰ জনপ্ৰিয় বেণ্ডে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।

MEGONG FESTIVAL 2025
গাৰো পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত মে গং উৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কণিকা কাপুৰ আৰু প্ৰতীক কুহাড়ৰ অনুষ্ঠান ।

MEGONG FESTIVAL 2025
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মে গং উৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকৰ লগতে কেইবাটাও স্থানীয় বেণ্ডে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম, অসমত প'ষ্ট মেলনৰ সংগীতানুষ্ঠান: খানাপাৰাত তুলিব সংগীতৰ লহৰ

TAGGED:

ME GONG FESTIVAL 2025
NEETI MOHAN SINGS MAYABINI
NEETI MOHAN TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গ মে গং উৎসৱ
NEETI MOHAN TRIBUTE TO ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.