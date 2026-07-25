মই বিৰোধ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু অন্যায় দেখি মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলোঁ: ৰিয়া অহীৰ
মুম্বাইত NEET পেপাৰ ফাদিলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৷ আৰক্ষীৰ গাড়ী ভেটি ধৰা অভিনেত্ৰী ৰিয়া যাদৱৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 2:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত মুম্বাই আৰক্ষীৰ গাড়ী ৰখাই চৰ্চালৈ অহা ৰিয়া যাদৱে প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ কথা পাতিছে । ৰিয়া যাদৱে জানিবলৈ দিয়ে যে, তেওঁ আচলতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা আন্দোলন কৰিবলৈ যোৱা নাছিল । কিন্তু তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত চলি থকা অন্যায় দেখি তেওঁ নিজে মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলে । অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি তেওঁ মুম্বাই আৰক্ষীৰ গাড়ীখন সন্মুখৰ পৰা ভেটি ধৰিছিল ।
দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৰা নিৰ্মম ব্যৱহাৰৰ পিছত, অভিনেত্ৰী, মডেল তথা ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ ৰিয়া যাদৱ (অহীৰ) নীট পেপাৰ ফাদিল কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে জৰিত হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত 'ইটিভি ভাৰত'ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰৰ দৰেই মুম্বাইতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নীট পেপাৰ ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰে । ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে, এগৰাকী যুৱতীয়ে অতি সাহসেৰে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত থিয় হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । এই সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা যুৱতীগৰাকীয়েই হৈছে অভিনেত্ৰী তথা মডেল ৰিয়া যাদৱ ।
'ইটিভি ভাৰত'ৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ৰিয়া যাদৱে দিল্লীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে আৰু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে । দিল্লীত যি ঘটিল সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুল আছিল । কেৱল 'ভুল' শব্দটোৰে সেই ঘটনাৰ ভয়াৱহতাক বুজাব নোৱাৰি । আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে অতি অন্যায় আৰু অনুচিত ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
"দিল্লীৰ সেই ঘটনাটো দেখাৰ পিছতেই মই এই সংগ্ৰামত জড়িত হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’লোঁ । এই কাণ্ডৰ বাবে দায়ী ব্যক্তিসকলে ভৱিষ্যতে নিশ্চয়কৈ নিজৰ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰিব লাগিব । যেতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমাৰ নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলে আমাৰ হৈ মাত নামাতে, তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰাম জাৰি থাকিব । আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ হ’বই লাগিব । এইটো কেৱল নীট পৰীক্ষাৰে বিষয় হৈ থকা নাই, ই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পাইছে । গতিকে দায়িত্বশীল পদত থকা লোকসকলে পদত্যাগ কৰিব লাগিব", ৰিয়াৰ ভাষ্য ।
অনলাইন ট্ৰ’ল কৰা লোকসকলৰ প্ৰতি কটু প্ৰত্যুত্তৰ দি আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থনৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰিয়া যাদৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । "একাংশ লোকে মোক ট্ৰ’ল কৰিছে, কিন্তু মই জানো যে অতীতত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু মহাত্মা গান্ধীকো ট্ৰ’ল কৰা হৈছিল । তথাপিও তেওঁলোকে নিজৰ আদৰ্শত অটল আছিল । মোক সমালোচনা কৰা 'কেঁকোৰা মানসিকতা'ৰ লোকসকলক ক’ব বিচাৰোঁ যে, মই আচলতে কি কৰিছোঁ, সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ কোনো ধাৰণাই নাই । মোৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা লোকতকৈ মোৰ কামক সন্মান কৰা লোকৰ সংখ্যা বহু বেছি । এসময়ত সাবিত্ৰীবাই ফুলেৰ ওপৰতো মানুহে শিল দলিয়াইছিল । মই নিজক তেওঁৰ সৈতে তুলনা কৰা নাই, কিন্তু এইটো সঁচা যে সঁচা কথা কোৱা বা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা লোকৰ বিৰোধিতা কৰা এচাম লোক সদায় থাকেই । এনে লোকক আওকাণ কৰাই শ্ৰেষ্ঠ উপায় ।"
আগলৈ কয়, "যিসকলে সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতি নেতিবাচক ভাব লৈ প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে, তেওঁলোকক ক’ব খুজিছোঁ যে আমি সাংবাদিকৰ বিৰোধী নহয় । আমি ইয়ালৈ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈহে আহিছোঁ, গতিকে প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱেই হ’ব লাগে । মোৰ পৰিয়াল মোৰ লগত দেৱালৰ দৰে থিয় দিছে । মই কৰা কামটোক লৈ কেতিয়াবা মোৰ নিজৰো ভয় লাগিছিল, কিন্তু পিতৃ-মাতৃৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন থকাৰ বাবে মোৰ এতিয়া কোনো চিন্তা নাই । মই সেইদিনা কোনো বিশেষ পৰিকল্পনা বা 'আৰক্ষীৰ গাড়ী ৰখোৱা'ৰ উদ্দেশ্যৰে প্ৰতিবাদলৈ যোৱা নাছিলোঁ । কিন্তু চকুৰ সন্মুখত অন্যায় হোৱা দেখি মই মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিলোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : ‘Gen Z’ক অনন্যা পাণ্ডেৰ প্ৰশংসা; NEET খেলিমেলিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ