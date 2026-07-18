সোণম ৱাংচুকৰ অনশনলৈ হৃত্বিক ৰোশন-সোণাক্ষী সিনহাৰ মুকলি সমৰ্থন
"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যন্ত্ৰণা মই বুজি পাওঁ ৷" সোণম ৱাংচুকৰ ন্যায়ৰ যুঁজত কাষত থিয় দিলে হৃত্বিক ৰোশন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 3:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি বলীউডৰ তাৰকা অভিনেতা হৃত্বিক ৰোশনে মুকলিকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । বলীউডৰ পৰা এই আন্দোলনটোলৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হৃত্বিক ৰোশনেই হৈছে প্ৰথমগৰাকী আগশাৰীৰ তাৰকা অভিনেতা ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ‘NEET’ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে সোণম ৱাংচুকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । তেওঁ দেশৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে ।
হৃত্বিক ৰোশনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
হৃত্বিকে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত জনাই যে, ‘ছুপাৰ ৩০’ (Super 30) নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত এজন শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সময়তে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলে সন্মুখীন হোৱা মানসিক চাপ আৰু কষ্টৰ কথা অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল । সেয়েহে সোণম ৱাংচুকে তোলা এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ যুক্তিপূৰ্ণ আৰু সঁচা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া অনশনৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ অৱনতি ঘটাত আজি পুৱা দিল্লী আৰক্ষীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সোণম ৱাংচুকক যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰে ।
অভিনেতা হৃত্বিক ৰোশনে ছ’চিয়েল মিডিয়াত অভিনেত্ৰী লিছা ৰয়ে পোষ্ট কৰা সোণম ৱাংচুকৰ এটা ভিডিঅ’ পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই ভিডিঅ’টোত ৱাংচুকে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হোৱা ৰাজহুৱা মৌনতাক প্ৰশ্ন কৰা দেখা গৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, এই পৰীক্ষাৰ খেলিমেলিৰ বাবে হতাশ হৈ ইতিমধ্যে ২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছে ।
ৱাংচুকৰ এই বক্তব্যৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহমত প্ৰকাশ কৰি হৃত্বিকে লিখিছে— “এই কথাষাৰ একেবাৰে সঁচা । মই মোৰ এখন ছবিত শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সময়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যি মানসিক আঘাত আৰু কষ্টৰ মাজেৰে গতি কৰে, সেই বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ ।” ইয়াত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ ‘ছুপাৰ ৩০’ (Super 30) ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । এই ছবিখন আছিল বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰখ্যাত গণিতজ্ঞ তথা শিক্ষাবিদ আনন্দ কুমাৰৰ সংগ্ৰামী জীৱন আৰু তেওঁৰ মহান শৈক্ষিক উদ্যোগৰ ওপৰত আধাৰিত ৷
হৃত্বিক ৰোশন হৈছে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ প্ৰথমগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় আৰু আগশাৰীৰ তাৰকা, যিয়ে সোণম ৱাংচুকক পোনপটীয়াকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । অৱশ্যে, তেওঁৰ পূৰ্বেও মনোৰঞ্জন জগতৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ কাষত থিয় দিছে ।
शुक्रिया सोनाक्षी आप देश के भविष्य यानि GenZ के लिये खुलकर बोली।— Surendra Rajput (@ssrajputINC) July 17, 2026
उस वक्त बोली जब पूरे बॉलीवुड में चंद लोगो को छोड़कर सरकार के ख़िलाफ़ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
आप एक बहादुर बाप और स्टेट्समैन @ShatruganSinha जी की बेहद बहादुर और लायक़ औलाद हैं और आप नसीरुद्दीन शाह…
In solidarity with the youngsters of my country at #JantarMantar @Wangchuk66 @Cockroachisback #justasking pic.twitter.com/Oy7dHVwBx1— Prakash Raj (@prakashraaj) July 11, 2026
পূৰ্বে সমৰ্থন জনোৱা তাৰকাসকল হ’ল-জীনত আমান, ছোনী ৰাজদান, স্বৰা ভাস্কৰ, অভয় দেওল, প্ৰকাশ ৰাজ আৰু ওমী বৈদ্য ৷ এই সকলো তাৰকাই সোণম ৱাংচুকৰ এই আন্দোলন আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ন্যায়ৰ দাবীক শক্তিশালীভাৱে সমৰ্থন কৰি আহিছে ।
শেহতীয়াকৈ, অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহায়ো সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি তেওঁৰ একাত্মতা প্ৰকাশ কৰিছে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোক লৈ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ ভিতৰত চলি থকা মৌনতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ জোৰ দি কয় যে, কোনো এটা বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই এজন ব্যক্তি ‘দেশদ্ৰোহী’ হৈ নাযায় ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “মই ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰা নাই, কিন্তু এইবাৰ মই আৰু মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলোঁ । আমি সকলোৱে সোণম ৱাংচুকক জানো । তেওঁ দেশৰ বাবে কি কৰিছে, তেওঁৰ সফলতা আৰু তেওঁ লাভ কৰা বহুতো সন্মানৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে অৱগত । বিগত ১৮ টা দিন ধৰি তেওঁ অন্ন গ্ৰহণ নকৰাকৈ অনশন কৰি আছে । আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি ? কাৰণ তেওঁ দেশৰ সন্তানসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে যুঁজি আছে, যিটো ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰিছে বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে ।”
সোণাক্ষী সিনহাৰ এই সাহসী মন্তব্যৰ পিছতে তেওঁৰ পিতৃ তথা বিশিষ্ট অভিনেতা আৰু ৰাজনীতিবিদ শত্ৰুঘ্ন সিনহাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় যে, সোণম ৱাংচুকক সমৰ্থন কৰি আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি জীয়েক সোণাক্ষীয়ে যি সাহসিকতা দেখুৱাইছে, তাৰ বাবে তেওঁ অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত ।
লগতে পঢ়ক : যন্তৰ-মন্তৰত সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ ২০ দিন: সমৰ্থনত অসমৰো বহু তাৰকা-শিল্পী