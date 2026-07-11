নয়নতৰা-প্ৰিয়ংকাৰ পৰা কৃতি সেননলৈকে বহু তাৰকাই বাচি লৈছে 'এগ ফ্ৰীজিং'ৰ পথ

নয়নতৰা-প্ৰিয়ংকাৰ পৰা কৃতি সেননলৈকে বহু তাৰকাই বাচি লৈছে 'এগ ফ্ৰীজিং'ৰ পথ
এগ ফ্ৰীজিং (Egg Freezing) কি ? জানক কিয় ভাৰতীয় তাৰকাসকলে ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দৰাবাদ: নয়নতৰা, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু কৃতি সেননৰ দৰে তাৰকাসকলে কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি আৰু প্ৰজনন ক্ষমতা সুৰক্ষিত কৰি ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ 'এগ ফ্ৰীজিং' বা ডিম্বাণু সংৰক্ষণৰ দৰে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বাচি লৈছে । কম বয়সতে সুস্থ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ বাবে এই পদ্ধতি বৰ্তমান সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ বাবে এক জনপ্ৰিয় আৰু ফলপ্ৰসূ বিকল্প ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী অভিনেত্ৰী কৃতি সেননে শেহতীয়াকৈ নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিছে । ছাৰ’গেচীৰ ওপৰত আধাৰিত 'মিমি' নামৰ চিনেমাখনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়তে কৃতিয়ে ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । ডিম্বাণু সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে শৰীৰত হৰমনৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে আৰু শৰীৰ ফুলি উঠাৰ সম্ভাৱনা থাকে । চিনেমাখনৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে কৃতিয়ে ইতিমধ্যে ১৫ কেজি ওজন বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছিল । সেয়েহে শৰীৰৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ তেওঁ সেই সময়ছোৱাকেই এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে বাছি লৈছিল ।
এই পদ্ধতিক 'শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ' বুলি কিয় কৈছে কৃতিয়ে ?
এই সিদ্ধান্তই তেওঁক সমাজৰ হেঁচাত পৰি খৰখেদাকৈ জীৱনৰ কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত (যেনে বিয়া বা গৰ্ভধাৰণ) লোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে । ৩৫ বছৰীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবছৰমান আগতেই এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু ইয়াক নিজৰ জীৱনৰ বাবে 'শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ' বুলি অভিহিত কৰিছে ।
বৰ্তমান সময়ত যিসকল মহিলাই নিজৰ সন্তান জন্মদানৰ ক্ষমতা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব খোজে আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে 'এগ ফ্ৰীজিং' বা ডিম্বাণু সংৰক্ষণ এক অতি জনপ্ৰিয় বিকল্প হৈ পৰিছে । উল্লেখনীয় যে, মনোৰঞ্জন জগতৰ বহু নামী-দামী তাৰকাইও ইতিমধ্যে এই আধুনিক পদ্ধতিটো গ্ৰহণ কৰিছে ।
'এগ ফ্ৰীজিং' বা ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কি ?
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত 'উচাইট ক্ৰায়’প্ৰিজাৰভেশ্বন' (oocyte cryopreservation) নামেৰে পৰিচিত 'এগ ফ্ৰীজিং' হৈছে এক আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি । ইয়াৰ জৰিয়তে মহিলাই নিজৰ সুস্থ ডিম্বাণুসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ সুৰক্ষিতভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে ?
'এগ ফ্ৰীজিং' বা ডিম্বাণু সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো মুখ্যত ৪টা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হয়
- হৰমন উদ্দীপনা (Hormone Stimulation): মহিলাগৰাকীৰ ডিম্বাশয়ক একেলগে একাধিক ডিম্বাণু উৎপাদন কৰিবলৈ বিশেষ উৰ্বৰতা ঔষধ বা বেজী দিয়া হয় ।
- ডিম্বাণু সংগ্ৰহ (Egg Retrieval): এক সৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে ডিম্বাশয়ৰ পৰা পৰিপক্ক ডিম্বাণুসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে উলিয়াই অনা হয় ।
- ক্ৰায়’প্ৰিজাৰভেশ্বন (Cryopreservation): বৰফৰ কণা গঢ়ি উঠি যাতে ডিম্বাণুৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে 'ভিট্ৰিফিকেশ্বন' (Vitrification) নামৰ এক উন্নত পদ্ধতিৰে ডিম্বাণুসমূহ গোট মাৰিবলৈ দিয়া হয় ।
- ভৱিষ্যতৰ ব্যৱহাৰ (Future Use): পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মহিলাগৰাকী সন্তানসম্ভৱা হ’বলৈ সাজু হয়, তেতিয়া এই সংৰক্ষিত ডিম্বাণুসমূহ গলাই লৈ শুক্ৰাণুৰ সৈতে নিষেচন (Fertilization) কৰা হয় আৰু আই.ভি.এফ. (IVF) পদ্ধতিৰে জৰায়ুত প্ৰতিস্থাপন কৰা হয় ।
যিসকল ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছে
একতা কাপুৰ: প্ৰখ্যাত টেলিভিছন প্ৰযোজক একতা কাপুৰে ৩৬ বছৰ বয়সত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । কেৰিয়াৰৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ জীৱনসংগী বিচৰাৰ কোনো তাৎক্ষণিক চাপ নোলোৱাকৈয়ে মাতৃত্বৰ সোৱাদ ল’ব বিচাৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত, ছাৰ’গেচীৰ জৰিয়তে তেওঁৰ পুত্ৰ ‘ৰবি’ক জীৱনলৈ আদৰণি জনায় । তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল, "মই এনে এটা সময়ত সন্তান ল’ব বিচাৰিছিলোঁ যেতিয়া মই মানসিক আৰু আৱেগিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সাজু আছিলোঁ ।"
তানিষা মুখাৰ্জী: অভিনেত্ৰী কাজলৰ ভগ্নী তানিষা মুখাৰ্জীয়ে ৩৯ বছৰ বয়সত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰে । তেওঁ কয়, "ডিম্বাণু সংৰক্ষণৰ ফলত মই মানসিক শান্তি লাভ কৰিছোঁ । ই মোক ‘বায়’লজিকেল ক্লক’ বা বয়স বৃদ্ধিৰ চাপ নোহোৱাকৈয়ে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ স্বাধীনতা দিছে ।"
ছ’ফি চৌধুৰী: গায়িকা তথা অভিনেত্ৰী ছ’ফি চৌধুৰীয়ে ৩০ৰ দেওনা পাৰ হোৱাৰ পিছত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । অবিবাহিত হোৱাৰ লগতে কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ বিকল্প খোলা ৰাখিব বিচাৰিছিল । তেওঁ কয়, "এয়া মোৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সিদ্ধান্ত আছিল । ই মোক মোৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ দিছে ।"
ৰাখী সাৱন্ত: সাহসী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ৰাখী সাৱন্তে কেৰিয়াৰ আৰু ব্যক্তিগত বিকাশক অগ্ৰাধিকাৰ দি ৩৬ বছৰ বয়সত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰে । তেওঁৰ মতে, "মই তেতিয়াহে সন্তান ল’ব বিচাৰোঁ যেতিয়া মই আৱেগিক আৰু আৰ্থিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সাজু হ’ম ।"
মোনা সিং: 'জচ্ছী জেইচী কই নেহী' খ্যাত অভিনেত্ৰী মোনা সিঙে ৩৪ বছৰ বয়সত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ বা ‘ফ্ৰীজ’ কৰিছিল । তেওঁ খোলাখুলিভাৱে কয়, "যিসকল মহিলাই মাতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত কিছু পলমকৈ ল’ব খোজে, কিন্তু ভৱিষ্যতে মা হোৱাৰ সুযোগটো নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এইয়া এক চমৎকাৰ বিকল্প ।"
শ্বেতা তিৱাৰী: টেলিভিছন অভিনেত্ৰী শ্বেতা তিৱাৰীয়ে দ্বিতীয় সন্তানৰ জন্মৰ পিছত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । এগৰাকী ‘ছিংগেল মাদাৰ’হিচাপে তেওঁ নিজৰ সন্তান ধাৰণৰ ক্ষমতা বা ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল । তেওঁ কয়, "ডিম্বাণু সংৰক্ষণে মোক এই নিশ্চয়তা দিছিল যে, সঠিক সময়ত মই মোৰ পৰিয়ালটো আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিম ।"
কণিকা কাপুৰ: জনপ্ৰিয় গায়িকা কণিকা কাপুৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত ৩০ৰ বছৰৰ পিছত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰাটো আছিল মোৰ প্ৰজনন স্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।"
দিব্যা দত্ত: কেৰিয়াৰ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ অভিনেত্ৰী দিব্যা দত্তই ৩৭ বছৰ বয়সত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । তেওঁৰ মতে, "মহিলাসকলৰ বাবে নিজৰ চৰ্ত অনুযায়ী ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সুযোগ থকাটো অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কথা ।"
সুস্মিতা সেন: প্ৰাক্তন মিছ ইউনিভাৰ্ছ সুস্মিতা সেনে দুগৰাকী কন্যা সন্তান দত্তক লৈছে । কিন্তু ৩০বছৰত সোমাওঁতেই তেওঁ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰি থৈছিল । তেওঁ কয়, "জীৱনত বিভিন্ন বিকল্প হাতত থকাটো জৰুৰী আৰু ডিম্বাণু সংৰক্ষণ আছিল সেই বিকল্পসমূহ নিশ্চিত কৰাৰ এক উত্তম উপায় ।"
নয়নতৰা: কেৰিয়াৰত সম্পূৰ্ণ মনোনিবেশ কৰাৰ লক্ষ্যৰে দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নয়নতৰাই ৩০বছৰত সোমোৱাৰ পিছতে নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । তেওঁৰ মতে, "ডিম্বাণু সংৰক্ষণৰ ফলত মই বয়স বৃদ্ধিৰ চাপ বা জৈৱিক সময়ৰ সীমাবদ্ধতাৰ চিন্তা নকৰাকৈ কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা পাইছিলোঁ ।"
উপাসনা কামিনেনী: সফল উদ্যোগী উপাসনা কামিনেনীয়ে ব্যক্তিগত আৰু স্বাস্থ্যগত কাৰণত ২৯ বছৰ বয়সতে নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰি থৈছিল । অৱশ্যে, তেওঁ স্বাভাৱিকভাৱেই গৰ্ভধাৰণ কৰে আৰু ২০২৩ চনত প্ৰথম কন্যাসন্তানৰ মাতৃ হয় । ইয়াৰ পিছত শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনত তেওঁ যমজ সন্তানৰ (এটি পুত্ৰ আৰু এটি কন্যা) জন্ম দিয়ে ।
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ: মাতৃৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ৩০ৰ দেওনাত ভৰি দিওতেই নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলত মই মোৰ কেৰিয়াৰৰ উচ্চাকাংক্ষী পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিছিলোঁ । কাৰণ সেই সময়লৈকে মই এনে কোনো ব্যক্তিৰ সন্ধান পোৱা নাছিলোঁ, যাৰ সৈতে মই সন্তান ল’ব পাৰোঁ ।"
ৰিচা চড্ডা: ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত অভিনেত্ৰী ৰিচা চড্ডাই নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । তেওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টোক প্ৰজননৰ অধিকাৰ আৰু নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ স্বাধীনতা হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।
আকাংক্ষা ৰঞ্জন কাপুৰ: ২০২৬ চনৰ নাৰী দিৱসত আকাংক্ষাই তেওঁৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত জটিল হৰমন চিকিৎসা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "মহিলাৰ শৰীৰ সঁচাকৈয়ে অসাধাৰণ ।"
ডায়েনা হেইডন: প্ৰাক্তন বিশ্ব সুন্দৰী ডায়েনা হেইডনে নিজৰ ৩০ বছৰৰ সময়ছোৱাত ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সেই সংৰক্ষিত ডিম্বাণু ব্যৱহাৰ কৰিয়েই সন্তান ধাৰণ কৰে । ভাৰতত ডিম্বাণু সংৰক্ষণ পদ্ধতি জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক অন্যতম প্ৰথম প্ৰবক্তা বুলি গণ্য কৰা হয় ।
ছানিয়া মির্জা: টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাই ২৯ বছৰ বয়সত নিজৰ ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰি থৈছিল । খেলুৱৈ জীৱন আৰু ভৱিষ্যতে মাতৃ হোৱাৰ হেঁপাহৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰাখিবলৈ তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লৈছিল । ইয়াৰ ফলত নিজৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰাকৈ তেওঁ নিশ্চিন্ত মনে খেলা-ধূলা চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
মৃণাল ঠাকুৰ: জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মৃণাল ঠাকুৰে জানিবলৈ দিছে যে তেওঁৱো বৰ্তমান ডিম্বাণু সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ সমাজৰ পৰা অহা বিয়া বা সন্তানৰ চাপৰ পৰা মুক্ত হৈ সম্পূৰ্ণ মানসিক শান্তিৰে নিজৰ কেৰিয়াৰত মনোযোগ দিব বিচাৰে ।
লগতে পঢ়ক : বলীউডত কেৱল গান-নাচতেই সীমাবদ্ধ আছিল মহিলাৰ ভূমিকা ! পুৰণি দিনৰ বিস্ফোৰক সত্য প্ৰকাশ জীনত আমানৰ