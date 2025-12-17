ETV Bharat / entertainment

শিপাৰ সন্ধান বিচাৰি মাজুলীত এজাক একলব্য ! সীমাৰ পৰিধি ভাঙি কলাৰ মিলন

মাজুলীতে থাকি পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ পৰা মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ ল'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ।

Majuli mask art
মাজুলীত মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 17, 2025 at 2:00 PM IST

4 Min Read
মাজুলী : সত্ৰপীঠ মাজুলীত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীয়ে হাতে হাতে তুলি লৈছে বাঁহ-বেত আৰু ৰং-তুলিকা । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ কেন্দু গছৰ তলত বহিঃৰাজ্যৰ তৰুণ যুৱক-যুৱতীয়ে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি 'মুখা শিল্প'ৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈছে । তেওঁলোকক বাট দেখুৱাইছে বিশিষ্ট মুখাশিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ।

শিক্ষাৰ্থীসকল হৈছে ত্ৰিপুৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ । দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ এই শিক্ষাৰ্থীসকলে মাজুলীলৈ আহি মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ লগতে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সাধনা কৰিছে । শীতৰ সেমেকা পুৱা উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজতেই একলব্যৰ দৰে একাগ্ৰ মনেৰে শিল্পৰ সাধনাত মগ্ন হৈছে তেওঁলোক । তেওঁলোকৰ হাতত জিলিকি উঠিছে বাঁহ, বেত আৰু মৃৎ-মৃত্তিকাৰে নিৰ্মিত দেৱতা আৰু দানৱৰ মুখা । ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় (NSD) ত্ৰিপুৰা কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উদ্দেশ্য এটাই গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখাশিল্পৰ সৈতে আত্মিক পৰিচয় লাভ কৰা ।

মাজুলীত মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

মাত্ৰ ১৫ টা দিন । কিন্তু এই ১৫ দিনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত যেন তেওঁলোকৰ বাবে একো একোটা নতুন আৱিষ্কাৰ । ঝাৰখণ্ড, দিল্লীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এই শিক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰাংগনত বিচাৰি পাইছে মাটি আৰু মানুহৰ সম্পৰ্ক । য'ত বাঁহৰ কামি আৰু কাপোৰৰ ভাঁজত প্ৰাণ পাই উঠিছে ৫০০ বছৰীয়া এক ঐতিহ্য ।

যাৰ হাতৰ পৰশত নিৰ্জীৱ বাঁহৰ টুকুৰাইয়ো কথা কয় সেইগৰাকী বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ সান্নিধ্যত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে দীক্ষা । আধুনিকতাৰ কোলাহলৰ পৰা বহু দূৰত, প্ৰকৃতিৰ মুকলি পাঠশালাত গুৰু-শিষ্যৰ এই অপূৰ্ব মিলনে যেন পুনৰ জীয়াই তুলিছে ভাৰতীয় 'গুৰুকুল' পৰম্পৰাক ।

কেৱল কলাৰ শিক্ষাই নহয়, এই কৰ্মশালা হৈ পৰিছে 'এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত'ৰ এক জ্বলন্ত নিদৰ্শন । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভক্তিৰস আৰু আতিথ্যই মুগ্ধ কৰিছে বহিঃৰাজ্যৰ এই শিক্ষাৰ্থীসকলক । ১৫ দিনীয়া এই তপস্যাৰ অন্তত যেতিয়া তেওঁলোক উভতিব, তেওঁলোকৰ মোনাত কেৱল কেইখনমান মুখাই নহয়, থাকিব লুইতৰ পাৰৰ মৰম আৰু শংকৰী সংস্কৃতিৰ বিশ্বজনীন দৰ্শন ।

মুখাশিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "এইসকল শিক্ষাৰ্থীক মুখাশিল্প শিকাই যথেষ্ট ভাল লাগিল । ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই শিক্ষা ল'বলৈ পাই যথেষ্ট ভাল পাইছে । সেইটো এটা ভাল লগা খবৰ । শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি এই মুখাশিল্প বিশ্বমুখী হোৱাৰ পথত সদায় চলি আছে । ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে আজি মুখাশিল্প শিকিছে, তেওঁলোকে জানিছে, তেওঁলোকে নিজৰ লগত লৈ যাব যিটো আমাৰ বাবে বা মুখাশিল্পৰ বাবে ভাল খবৰ ।"

ইফালে মুখাশিল্পৰ কৰ্মশালাত অংশ লৈ উৎফুল্লিত হোৱা দেখা গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক । ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "৫০০-৬০০ বছৰীয়া পুৰণি এটা কলা আজিৰ তাৰিখতো জীয়াই আছে । সেইটো অসম তথা ভাৰতবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা । আমি এই মুখা বনাবলৈ শিকি, বনাইছোঁ যদিও ইমান সুন্দৰ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ হাতৰ পৰশত সকলো মুখাই প্ৰাণ পাই উঠে ।"

ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ত্ৰিপুৰা কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই মুখাশিল্প শিকিছে আৰু তেওঁলোকে এই শিক্ষা নিজৰ ঠাইত লৈ যাব । তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইত আন শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এই শিক্ষা বিয়পাব আৰু এই মুখাশিল্প আগুৱাই যাব ।" তেওঁ লগতে কয়, "মাজুলীৰ কলা-সংস্কৃতি যথেষ্ট ভাল লগা আৰু ইয়াৰ মানুহ যথেষ্ট মৰমিয়াল । আমি ইয়াত ১৫ দিন থাকিলোঁ কিন্তু কাৰো মাজত একো কাজিয়া এখন নেদেখিলোঁ । মাজুলীৰ কলা-সংস্কৃতি যথেষ্ট মনোমোহা যাৰ বাবে মাজুলী দৰ্শন কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহে ।"

