গুৱাহাটীত নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন: বান পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুষ্টুপীয়া আয়োজন
১৯৭০ চনৰ ৩১ জুলাইত এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটিছিল ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 1:37 PM IST
গুৱাহাটী : নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ মৃত্যু দিন উপলক্ষে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক স্মৃতি দিৱস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় । নটসূৰ্য সোঁৱৰণী উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত এই বিশেষ দিনটো পালন কৰা হয় ।
অসমৰ নাট্য আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ স্মৃতিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছিল । উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে ৩১ জুলাইত সমগ্ৰ অসমতে শ্ৰদ্ধাৰে পালন কৰা হয় নটসূৰ্যৰ মৃত্যু দিন ।
১৯৭০ চনৰ ৩১ জুলাইত এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটিছিল । তেওঁ একেধাৰে এজন পাকৈত নাট্যকাৰ, অভিনেতা, নাট পৰিচালক আৰু দূৰদৰ্শী সাংস্কৃতিক সংগঠক আছিল । ফণী শৰ্মাই অসমীয়া নাট্য সংস্কৃতিলৈ এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনি নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল ।
এই উপলক্ষে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ‘নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা স্মৃতি দিৱস’ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । নটসূৰ্য সোঁৱৰণী উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত এই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় ।
অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, যাৰ ভিতৰত প্ৰধান আছিল ‘নটসূৰ্য’ৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট অভিনেতা উপকূল বৰদলৈ, ‘নটসূৰ্য’ৰ উপ-সভাপতি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকা, বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামী, বিশিষ্ট গীতিকাৰ কীৰ্তি কমল ভূঞা ৷
উক্ত অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট গীতিকাৰ কীৰ্তি কমল ভূঞাই মহান শিল্পী নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ অমূল্য কৰ্মৰাজি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোকপাত কৰে ।
নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ স্মৃতি দিৱস সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট অভিনেতা তথা ‘নটসূৰ্য’ৰ সভাপতি উপকূল বৰদলৈয়ে নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ায় । উপকূল বৰদলৈয়ে কয়, "আজি নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ স্মৃতি দিৱস । তেখেতক লৈ আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে আৰু বিগত ৩০ টা বছৰে তেখেতক লৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ । সমান্তৰালভাৱে বিগত ৩০ টা বৰ্ষ ধৰি আমি নাট সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ । বৰ্তমান অসমৰ যি বান পৰিস্থিতি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ অকণমান সংকুচিতভাৱে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ ।"
চলচ্চিত্ৰ আৰু নাট্য জগতলৈ অৱদান
মঞ্চ অভিনয়ৰ জৰিয়তে সাংস্কৃতিক জীৱনৰ পাতনি মেলা নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ইতিহাসৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল । ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি 'জয়মতী'ত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল ।
জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বিতীয়খন কথাছবি 'ইন্দ্ৰমালতী'তো তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । ছিৰাজ (১৯৪৮), এই যুগান্তকাৰী ছবিখনত তেওঁ যুটীয়াভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ লগতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয়ো কৰিছিল । ১৯৫৫ চনৰ পিয়লি ফুকন কথাছবিখনো ফণী শৰ্মাদেৱে নিজেই পৰিচালনা আৰু ইয়াত অভিনয় কৰিছিল ।
'নটসূৰ্য' উপাধি লাভ
অসমীয়া নাট্য আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৱদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ১৯৫০ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এখন সাংস্কৃতিক সন্মিলনত ফণী শৰ্মাক আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘নটসূৰ্য’ উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : কন্যাই লাভ কৰিলে কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ: আনন্দৰ চকুলো পিতৃৰ