নানা পাটেকাৰৰ শেষকৃত্য সূৰ্যাস্তৰ পিছত সম্পন্ন-আঁৰৰ কাৰণ ফাদিল পুত্ৰ মালহাৰৰ
নানা পাটেকাৰৰ পুত্ৰই প্ৰকাশ কৰিলে যে সূৰ্যাস্তৰ পিছত শেষকৃত্য কিয় কৰা হৈছিল; কেবিচিত অমিতাভ বচ্চনে মনত পলালে 'অদ্বিতীয় কলাকাৰ'ক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ অভিনেতা নানা পাটেকাৰ মৃত্যু ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ এগৰাকী অসাধাৰণ শিল্পী তথা সমাজকৰ্মীক হেৰুৱাই সকলো শোকত ভাগি পৰিছে । চাৰিওফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিপূৰ্ণ বাৰ্তা আহি থকাৰ সময়তে তেওঁৰ পুত্ৰ মালহাৰ পাটেকাৰে সূৰ্যাস্তৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীৰ শেষকৃত্য কিয় কৰা হৈছিল সেই কথা বুজাই দিয়ে ৷ আনহাতে গোৱা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ইফালে অমিতাভ বচ্চনে কৌন বনেগা কড়োৰপতিৰ মঞ্চত সহ-অভিনেতাগৰাকীক ‘অদ্বিতীয় কলাকাৰ’ বুলি স্মৰণ কৰি আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনে জিলাৰ ডোনজে গাঁৱৰ তেওঁৰ ফাৰ্ম হাউছত নানা পাটেকাৰক সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে দাহ কৰা হয় । শেষকৃত্যৰ পৰ্বত তিনিটা তোপধ্বনি কৰা হৈছিল । নীতি-নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মালহাৰে বুজাই দিয়ে যে, পৰিয়ালটো গোৱাত আছিল আৰু পিতৃৰ মৃতদেহ ফাৰ্ম হাউছলৈ আনিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন ।
Pune, Maharashtra: Malhar Patekar, son of late veteran actor Nana Patekar, says, "He was in Goa, we brought him from there. We expected that we would return early, but it took some time due to some reasons. That's what happened. But because i happened very early in the morning problem happened, so keeping him for too long was not appropriate. So that's why we thought of doing it today itself."— IANS (@ians_india) October 8, 2026
"আমি গোৱাত আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ গাঁৱৰ ফাৰ্ম হাউছলৈ আনিব লগা হৈছিল । আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমি আগতেই আহিম কিন্তু ইয়াৰ বাবে আমাৰ কিছু সময় লাগিছিল ।" মালহাৰে লগতে কয়, "তেওঁৰ ৰাতিপুৱাই মৃত্যু হৈছিল ৷ গতিকে ইতিমধ্যে বহু সময় পাৰ হৈ গৈছিল আৰু মৃতকৰ অৱশিষ্টবোৰ বেছি দিন ৰখাটো ভাল নহয় । সেয়েহে আমি সূৰ্যাস্তৰ পিছত দাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।"
গোৱা আৰক্ষীয়ে নানা পাটেকাৰৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনা পঞ্জীয়ন কৰিছে
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026
ইফালে অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত পানাজী আৰক্ষীয়ে অস্বাভাৱিক মৃত্যু গোচৰ ৰুজু কৰিছে । আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি, নানাক মৃত অৱস্থাত ডোনা পৌলাৰ অ’চেন পাৰ্কত থকা বাসগৃহৰ পৰা বাম্বোলিমৰ মণিপাল হাস্পতালৰ কেজুৱেলটি ৱাৰ্ডলৈ অনা হয় । পি এছ আই নীতিন নাইকৰ অধীনত অধিক তদন্ত চলি আছে । ৭৫ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । চিকিৎসকে প্ৰায় ৪৫ মিনিট ধৰি চিপিআৰ দি বচাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।
অমিতাভ বচ্চনৰ মনত পেলালে- এজন ‘অদ্বিতীয় কলাকাৰ’
কৌন বনেগা কড়োৰপতিত আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অমিতাভ বচ্চনে নানাক এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী শিল্পী, এগৰাকী বন্ধু আৰু এগৰাকী নিষ্ঠাবান সমাজকৰ্মী হিচাপে স্মৰণ কৰে । অভিনেতাগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যু সকলোৰে বাবে গভীৰ ব্যক্তিগত আঘাত বুলি তেওঁ কয় ৷ বচ্চনে নানাৰ নিৰ্ভীকতা, সৰলতা আৰু সামাজিক কামৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰশংসা কৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ খৰাংপীড়িত গাঁৱৰ কৃষকসকলক তেওঁ কেনেদৰে সহায় কৰিছিল সেই কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । অভিনেতা দুগৰাকীয়ে কোহৰামত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
'ভাউ'ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ছলমান খানৰ
ছলমান খানেও ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীছত এক আৱেগিক বাৰ্তা লিখি প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীক স্মৰণ কৰে । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে লিখিছে, "নানাআআআ... ৰেষ্ট ইন পিচ ভাউ"। ১৯৯৬ চনত মনীষা কৈলাৰা আৰু সীমা বিশ্বাসে অভিনয় কৰা মিউজিকেল ড্ৰামা খামোছি: দ্য মিউজিকেলত দুয়োগৰাকী অভিনেতাই একেলগে অভিনয় কৰিছিল ।
পিতৃৰ প্ৰাপ্তি আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মালহাৰ পাটেকাৰৰ
বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰৰ বাহিৰেও নানা কৃষক আৰু আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবে পৰিচিত আছিল । পিতৃৰ আধৰুৱা সামাজিক কাম যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব বুলি মালহাৰে কয় । "নানা চাহেবৰ দৰে ব্যক্তিয়ে আমাক কেতিয়াও সঁচাকৈ এৰি নাযায়; তেওঁৰ কৃতিত্বই তেওঁক অমৰ কৰি ৰাখিব । দ্বিতীয়তে, তেওঁ সদায় বিশ্বাস কৰিছিল যে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ বিশ্বব্যাপী সৎ পথ অনুসৰণ কৰিব লাগে । তৃতীয়তে, ভৱিষ্যতৰ সন্দৰ্ভত... নানা চাহেবে এৰি থৈ যোৱা দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই নিয়াটোৱেই হৈছে- আমি আগন্তুক জীৱনটোক কেনেকৈ গঢ় দিম ।" ৭৫ বছৰীয়া নানাই পত্নী নীলকান্তি পাটেকাৰ আৰু পুত্ৰ মালহাৰক এৰি থৈ যায় ।
লগতে পঢ়ক : উভতি নহাৰ বাটেৰে গ’লগৈ নানা পাটেকাৰ, পুনেত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন