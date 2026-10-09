ETV Bharat / entertainment

নানা পাটেকাৰৰ শেষকৃত্য সূৰ্যাস্তৰ পিছত সম্পন্ন-আঁৰৰ কাৰণ ফাদিল পুত্ৰ মালহাৰৰ

নানা পাটেকাৰৰ পুত্ৰই প্ৰকাশ কৰিলে যে সূৰ্যাস্তৰ পিছত শেষকৃত্য কিয় কৰা হৈছিল; কেবিচিত অমিতাভ বচ্চনে মনত পলালে 'অদ্বিতীয় কলাকাৰ'ক ৷

Nana Patekar's Son Reveals Why Last Rites Were Held After Sunset; Amitabh Bachchan Remembers 'Adwitiya Kalakar' On KBC
নানা পাটেকাৰ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ অভিনেতা নানা পাটেকাৰ মৃত্যু ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ এগৰাকী অসাধাৰণ শিল্পী তথা সমাজকৰ্মীক হেৰুৱাই সকলো শোকত ভাগি পৰিছে । চাৰিওফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিপূৰ্ণ বাৰ্তা আহি থকাৰ সময়তে তেওঁৰ পুত্ৰ মালহাৰ পাটেকাৰে সূৰ্যাস্তৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীৰ শেষকৃত্য কিয় কৰা হৈছিল সেই কথা বুজাই দিয়ে ৷ আনহাতে গোৱা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ইফালে অমিতাভ বচ্চনে কৌন বনেগা কড়োৰপতিৰ মঞ্চত সহ-অভিনেতাগৰাকীক ‘অদ্বিতীয় কলাকাৰ’ বুলি স্মৰণ কৰি আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনে জিলাৰ ডোনজে গাঁৱৰ তেওঁৰ ফাৰ্ম হাউছত নানা পাটেকাৰক সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে দাহ কৰা হয় । শেষকৃত্যৰ পৰ্বত তিনিটা তোপধ্বনি কৰা হৈছিল । নীতি-নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মালহাৰে বুজাই দিয়ে যে, পৰিয়ালটো গোৱাত আছিল আৰু পিতৃৰ মৃতদেহ ফাৰ্ম হাউছলৈ আনিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন ।

"আমি গোৱাত আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ গাঁৱৰ ফাৰ্ম হাউছলৈ আনিব লগা হৈছিল । আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমি আগতেই আহিম কিন্তু ইয়াৰ বাবে আমাৰ কিছু সময় লাগিছিল ।" মালহাৰে লগতে কয়, "তেওঁৰ ৰাতিপুৱাই মৃত্যু হৈছিল ৷ গতিকে ইতিমধ্যে বহু সময় পাৰ হৈ গৈছিল আৰু মৃতকৰ অৱশিষ্টবোৰ বেছি দিন ৰখাটো ভাল নহয় । সেয়েহে আমি সূৰ্যাস্তৰ পিছত দাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।"

গোৱা আৰক্ষীয়ে নানা পাটেকাৰৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনা পঞ্জীয়ন কৰিছে

ইফালে অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত পানাজী আৰক্ষীয়ে অস্বাভাৱিক মৃত্যু গোচৰ ৰুজু কৰিছে । আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি, নানাক মৃত অৱস্থাত ডোনা পৌলাৰ অ’চেন পাৰ্কত থকা বাসগৃহৰ পৰা বাম্বোলিমৰ মণিপাল হাস্পতালৰ কেজুৱেলটি ৱাৰ্ডলৈ অনা হয় । পি এছ আই নীতিন নাইকৰ অধীনত অধিক তদন্ত চলি আছে । ৭৫ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । চিকিৎসকে প্ৰায় ৪৫ মিনিট ধৰি চিপিআৰ দি বচাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।

অমিতাভ বচ্চনৰ মনত পেলালে- এজন ‘অদ্বিতীয় কলাকাৰ’

কৌন বনেগা কড়োৰপতিত আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অমিতাভ বচ্চনে নানাক এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী শিল্পী, এগৰাকী বন্ধু আৰু এগৰাকী নিষ্ঠাবান সমাজকৰ্মী হিচাপে স্মৰণ কৰে । অভিনেতাগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যু সকলোৰে বাবে গভীৰ ব্যক্তিগত আঘাত বুলি তেওঁ কয় ৷ বচ্চনে নানাৰ নিৰ্ভীকতা, সৰলতা আৰু সামাজিক কামৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰশংসা কৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ খৰাংপীড়িত গাঁৱৰ কৃষকসকলক তেওঁ কেনেদৰে সহায় কৰিছিল সেই কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । অভিনেতা দুগৰাকীয়ে কোহৰামত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।

'ভাউ'ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ছলমান খানৰ

Nana Patekar's Son Reveals Why Last Rites Were Held After Sunset; Amitabh Bachchan Remembers 'Adwitiya Kalakar' On KBC
ছলমান খালে মনত পেলালে অভিনেতাগৰাকীক (Photo: Instagram)

ছলমান খানেও ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীছত এক আৱেগিক বাৰ্তা লিখি প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীক স্মৰণ কৰে । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে লিখিছে, "নানাআআআ... ৰেষ্ট ইন পিচ ভাউ"। ১৯৯৬ চনত মনীষা কৈলাৰা আৰু সীমা বিশ্বাসে অভিনয় কৰা মিউজিকেল ড্ৰামা খামোছি: দ্য মিউজিকেলত দুয়োগৰাকী অভিনেতাই একেলগে অভিনয় কৰিছিল ।

পিতৃৰ প্ৰাপ্তি আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মালহাৰ পাটেকাৰৰ

বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰৰ বাহিৰেও নানা কৃষক আৰু আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবে পৰিচিত আছিল । পিতৃৰ আধৰুৱা সামাজিক কাম যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব বুলি মালহাৰে কয় । "নানা চাহেবৰ দৰে ব্যক্তিয়ে আমাক কেতিয়াও সঁচাকৈ এৰি নাযায়; তেওঁৰ কৃতিত্বই তেওঁক অমৰ কৰি ৰাখিব । দ্বিতীয়তে, তেওঁ সদায় বিশ্বাস কৰিছিল যে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ বিশ্বব্যাপী সৎ পথ অনুসৰণ কৰিব লাগে । তৃতীয়তে, ভৱিষ্যতৰ সন্দৰ্ভত... নানা চাহেবে এৰি থৈ যোৱা দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই নিয়াটোৱেই হৈছে- আমি আগন্তুক জীৱনটোক কেনেকৈ গঢ় দিম ।" ৭৫ বছৰীয়া নানাই পত্নী নীলকান্তি পাটেকাৰ আৰু পুত্ৰ মালহাৰক এৰি থৈ যায় ।

লগতে পঢ়ক : উভতি নহাৰ বাটেৰে গ’লগৈ নানা পাটেকাৰ, পুনেত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন

TAGGED:

NANA PATEKAR LAST RITES
NANA PATEKAR DEATH
নানা পাটেকাৰৰ শেষকৃত্য
নানা পাটেকাৰৰ পুত্ৰ মালহাৰ
NANA PATEKAR SON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.