নানা পাটেকাৰ : যাৰ বাবে অভিনয় মানে বাস্তৱ জীৱন

নানা পাটেকাৰ : যাৰ বাবে অভিনয় মানে বাস্তৱ জীৱন
কিংবদন্তি ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা নানা পাটেকাৰ তেওঁৰ অভিনয় আৰু স্পষ্টবাদী স্বভাৱৰ বাবে পৰিচিত। ৰূপালী পৰ্দাত অভিনয়ৰে তেওঁ দৰ্শকক শিহৰিত কৰিছিল...শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ বিশেষ লেখা
Published : October 8, 2026 at 4:26 PM IST
নানা পাটেকাৰ নামৰ এগৰাকী হিন্দী আৰু মাৰাঠী ভাষাৰ চৰিত্ৰ অভিনেতাৰ কথা ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ বাবে অচিনাকী নহয় । চিনেমা-থিয়েটাৰৰ অভিনয় উপভোগ কৰি ভালপোৱা 'নানা' এগৰাকী বিশেষ শ্ৰেণীৰ দৰ্শকৰ অতীৱ প্ৰিয় অভিনেতা আছিল ।
এগৰাকী চৰিত্ৰ অভিনেতাৰ ধাৰণা পোনপ্ৰথমে নানা পাটেকাৰে হিন্দী চিনেমাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । হিন্দী চিনেমাৰ নায়কৰ চৰিত্ৰৰ অভিনয়ত তেওঁ এক নতুন ধাৰা সংযোজন কৰিছিল ।
নানা পাটেকাৰ এনে এজন অভিনেতা আছিল, যিগৰাকীয়ে হিন্দী চিনেমাৰ সুন্দৰ কেশসজ্জা, মুখমণ্ডল, সুঠাম শৰীৰৰ ধাৰণাটোক ভংগ কৰি নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল ।
“অপনে কো ছোচনে কা এলাওড ন্যহি হ্যে ! অপনে কো ছিৰ্ফ ওংলী হ্যে, ঘোড়া খিছনে কা হ্যে”, ২০০৪ চনৰ ‘অৱ টক ছপ্পন’ শীৰ্ষক মুম্বাই আৰক্ষীৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত চিনেমাত নানা পাটেকাৰৰ সেই অভিনয়ে হিন্দী চিনেমাৰ একঘেয়ামী নায়কৰ ধাৰাক সলনি কৰা অন্য এক চৰিত্ৰ উপস্থাপন কৰিছিল ।
১৯৯১ চনৰ ছবি ‘য়শৱন্ত’ ছবিৰ সেই সংলাপ, “এক মচ্ছৰ ছালা আদমী কো হিজড়া বনা দেতা হ্যেই” আছিল নিজৰ মাজতেই অনন্য । এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰ অভিনয়ত নানা পাটেকাৰ সেই সংলাপ বজ্ৰ কণ্ঠৰ আছিল ।
১৯৭৮ চনৰ 'গমন' ছবিৰ জৰিয়তে চিনেমাৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা নানা পাটেকাৰে ১৯৮৯-ত বিধু বিনোদ চোত্ৰাৰ ‘পৰিন্দা’ত আন্না নামৰ মাফিয়া ডনৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰি বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছিল । পৰিন্দাৰ বাবে তেওঁ সহ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ।
মাৰাঠা ভূমিৰ খিলঞ্জীয়া পুত্ৰৰ সকলো গুণ থকা নানা পাটেকাৰে সফল অভিনয় জীৱনত সদায় নায়কোচিত বা গ্লেমাৰত থকা নাছিল । সহজ, সৰল কিন্তু বলিষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে নানা পাটেকাৰে এগৰাকী প্ৰকৃত মাৰাঠা ভূমিপুত্ৰ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় অটুট ৰাখিছিল ।
শক্তিশালী মাৰাঠা থিয়েটাৰ জগতৰ বাস্তৱসন্মত অভিনয় (Raw Realism) তেওঁ মাজত বিদ্যমান আছিল । চলচ্চিত্ৰত সাধাৰণতে দেখা গ্লেমাৰ সৰ্বস্ব হিৰʼ সংস্কৃতিৰ পৰা তেওঁ পৃথক আছিল ।
১৯৮০ চনত মঞ্চস্থ হোৱা ‘পুৰুষ’ তেওঁৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাটক আছিল । বিভিন্ন উৎসৰ তথ্যসমূহে উল্লেখ কৰে যে মাৰাঠা নাটক পুৰুষৰ ১৯০০ টা দৰ্শনী হৈছিল ।
VIDEO | Odisha: As a heartfelt tribute to late veteran actor Nana Patekar, students of the Sudarsan Sand Art Institute in Puri created a special sand-art animation in memory of the legendary actor. Students Rashmita Maharana, Sonali Aluk and Monalisa Maharana came together to create the tribute in just 15 minutes, expressing their deep respect and admiration for Nana Patekar and his extraordinary contribution to Indian cinema. Through their sand-art animation, the students portrayed Nana Patekar’s memorable journey as an actor and his enduring impact on audiences. Known for his powerful performances, distinctive personality and versatility, Nana Patekar has given Indian cinema numerous unforgettable characters. " through this sand-art animation, we pay our heartfelt tribute to nana patekar ji. his unforgettable performances and immense contribution to indian cinema will always remain in the hearts of millions. this is our humble artistic salute to a great actor," said one of the students.' (source: third party) (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) October 8, 2026
আমি সকলোৱে জানো যে চিনেমাত কাৰিকৰী কৌশল ব্যৱহাৰ হয় বাবে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ কণ্ঠ বা অভিনয় কলা উন্নত কৰাৰ সুবিধা থাকে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে থিয়েটাৰ বা নাটকত মাইক্ৰʼফোন থাকিলেও অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সংলাপ সদায় স্পষ্ট, কিন্তু এক নিৰ্দিষ্ট স্বৰত চিঞৰি উঠা, কʼৰবাত নীৰৱ হৈ পৰাৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিব লাগে ।
নানা পাটেকাৰ যিহেতু নাট্য কলাৰ ওস্তাদ আছিল, নাটকৰ ব্যায়াকৰণ কণ্ঠস্থ আছিল, সেয়েহে সেই চমকপ্ৰদ অভিনয় আমি তেওঁৰ নাটক আৰু চিনেমা উভয়তে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ।
নানা পাটেকাৰক এগৰাকী মেথড অভিনেতা বোলা হৈছিল । চৰিত্ৰ অনুসৰি তেওঁ সংলাপৰ স্বৰ ভিন্ন আছিল । তেওঁৰ অভিনয়ত বাস্তৱ জীৱন ফুটি উঠিছিল । খলনায়কৰ পৰা নায়ক আৰু নায়কৰ পৰা চৰিত্ৰ অভিনয় তথা কৌতুক অভিনেতা হিচাপেও নানা পাটেকাৰে সফলতা লাভ কৰিছিল ।
পৰিন্দাৰ পাছত ‘প্ৰহাৰ’ ছবিখনত এগৰাকী সেনা বিষয়া হিচাপে নানাই ৰূপালী পৰ্দাত দেখুৱাইছিল দেশপ্ৰেমিক সেনা বিষয়া কেৱেকুৱা হয়, সমাজৰ অপশক্তিক মষিমূৰ কৰিবলৈ কেনেকুৱা সাহস প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে, সেয়া নানাই নিজৰ অভিনয় প্ৰতিভাৰে স্পষ্ট কৰিছিল ।
তেওঁ নিজে পৰিচালনা কৰা প্ৰহাৰ ছবিখনৰ পাছত অন্য এক উল্লেখনীয় চিনেমা ক্ৰান্তিবীৰ আছিল । "য়হ মুছলমান কা খুন, য়হ হিন্দু কা খুন... বতা, ইছমে হিন্দু কা কোনছা, মুছলমান কা কোনছা...বতা?", নানাৰ কণ্ঠত সেই সংলাপে চিনেমা হলবোৰত দৰ্শকক নিস্তব্ধ কৰি তুলিছিল ৷
ইয়াৰ লগতে সঞ্জয় লীলা বাঞ্চালীৰ প্ৰথম পৰিচালনা ১৯৯৬ চনৰ খামোচী-দ্যা মিউজিকেল ছবিত কৰা কলা-বোবা পিতৃৰ চৰিত্ৰত অনবদ্য অভিনয় কৰিছিল । সদায় নিজৰ বজ্ৰ কণ্ঠৰে ছবিগৃহত ৰজনজনাই থকা নানাই খামোচীত কোনো এক সংলাপ নোকোৱাকৈ দৰ্শকৰ হৃদয় জিনিছিল ।
নানা পাটেকাৰে কেৱল গম্ভীৰ বা উগ্ৰ চৰিত্ৰই নহয়, কৌতুক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ সফল আছিল । বিশেষত ৱেলকাম ছবিৰ উদয় ভাই দৰ্শকৰ প্ৰিয় আছিল ।
চৰিত্ৰ এটাক বাস্তৱ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধহস্ত নানা পাটেকাৰে অভিনয় কৰা সকলো চৰিত্ৰত প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিছিল । দৰ্শকৰ বাবে আজিও বা সদায়ৰ বাবে নানা পাটেকাৰ এক আশাৰ সঞ্চাৰ হৈ থাকিব ।
নানা পাটেকাৰৰ ২০১৬-ৰ ছবি ‘নটসম্ৰাট’ মহেশ মঞ্জৰেকাৰে পৰিচালনাত এখন মাৰাঠী ছবি । মাৰাঠা থিয়েটাৰৰ কিংবদন্তী অভিনেতা গণপত ৰামচন্দ্ৰ বেলৱালকৰ জীৱন ভিত্তিক সেয়া ছবি আছিল । মাৰাঠা ছবি উদ্যোগৰ অন্যতম সফল এই ছবিত নানাই ৰূপায়ন কৰা বেলৱালকৰ চৰিত্ৰ অনবদ্য আছিল ।
সুকীয়া সংলাপ প্ৰক্ষেপ, সুকীয়া অভিনয় শৈলী থকা নামা পাটেকাৰ কেৱল হিন্দী-মাৰাঠী জগতৰ অভিনেতা হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ ভাৰতৰ এগৰাকী পৰিচিত অভিনেতা আছিল । তেওঁ মানৱ দৰদী আৰু সমাজৰ সৈতে জডিত ব্যক্তি আছিল বাবেই ‘নাম ন্যাস’ (NAAM FOUNDATION) নামেৰে সংস্থাৰ জৰিয়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষক আত্মহত্যা বিষয়টোত মনোনিৱেশ কৰিছিল । তেওঁ আৰ্তজন আৰু আত্মহত্যা কৰা কৃষক পৰিয়ালক সহায় কৰিছিল ।
পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত আৰু তিনিবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা, একাধিক ফিল্মফেয়াৰ বঁটা পোৱা এইগৰাকী মহান অভিনয় শিল্পীলৈ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।